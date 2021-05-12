تقرير: أكثر من 38 ألف معتقل احتياطي يقبعون في سجون المغرب

كشف تقرير أنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الخاص بسنة 2020 أن عدد المعتقلين احتياطياً في سجون المملكة بلغ نهاية السنة الماضية حوالي 38.837 شخصاً.
وأشار التقرير السنوي الصادر الأسبوع الجاري إلى أن نسبة المعتقلين احتياطياً من الساكنة السجنية الإجمالية تمثل حوالي 45.70 في المائة، من أصل 84.990 معتقلاً، منهم 97.52 في المائة ذكور، و2.48 في المائة إناث.
ويلاحظ أن عدد المعتقلين يزداد منذ سنة 2016 إلى غاية 2019، لينخفض بشكل طفيف سنة 2020، إذ كان سنة 2016 في حدود 78 ألفا، ثم ارتفع إلى 83 ألفا سنتي 2017 و2018، ثم إلى 86 ألفا سنة 2019، لينخفض العدد إلى 84 ألفا سنة 2020.
وذكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد السجناء ارتفع بنسبة 7.97 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020، وبحوالي 1.55 في المائة سنوياً خلال الفترة سالفة الذكر.
وأوضحت المندوبية أن انخفاض عدد المعتقلين ما بين سنتي 2019 و2020 يعزى إلى استفادة عدد كبير منهم من الإفراج بموجب عفو ملكي سنة 2020، إضافة إلى تعليق أنشطة المحاكم خلال فترة الحجر الصحي واقتصارها على القضاء الاستعجالي موازاة مع الانخفاض النسبي في معدلات الجريمة خلال الفترة ذاتها، وهو ما أفرز أيضا انخفاضاً ملحوظاً في عدد المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسات السجنية ما بين السنتين.
وتضم الخريطة السجنية في المغرب 78 مؤسسة سجنية، منها 66 سجناً محلياً، وسبعة سجون فلاحية، إضافة إلى سجنين مركزيين، وثلاثة مراكز للإصلاح والتهذيب، وهي موزعة على مجموع التراب الوطني.
وجرى خلال السنة الماضية تأهيل البنيات التحتية وتعزيز التجهيزات بالمؤسسات السجنية، إذ تم افتتاح ثلاثة سجون محلية بكل من بركان والعرائش ووجدة بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ4400 سرير، فيما تم إغلاق ثلاثة سجون قديمة في كل من بركان ووجدة والقصر الكبير.
ادارة السجون تقوم بعمل ممتاز في السنوات الاخيرة.. لكنها ليست مسؤولة عن العقلية المتخلفة للنيابة العامة التي تسجن الناس قبل ان يحكم عليهم القضاء.. وهي بذلك تساهم في اضافة عمل مرهق لادارة السجون ومكلف بالنسبة للمواطنين دافعي الضراءب.. والنيابة العامة بعقليتها القديمة لا تريد ان ترى بان سياستها لا تساهم في الردع ولا تساهم في التقليل من الجراءم.. هي فقط سلسلة من الفشل الذي نستطيع رؤيته بسهولة.. هل يعقل ان مصر التي يحكمها العسكر و التي يناهز عدد سكانها 100 مليون نسمة.. لها عدد سجناء اقل من المغرب الذي لا يتعدى عدد ساكنيه 40 مليون؟!.. هل يعقل ان تكون فرنسا.. بالنسبة للذين يحبون النموذج الفرنسي.. بها 70 مليون نسمة.. لكن عدد السجناء يناهز الاربعين الف.. فلماذا لدينا نحن اكثر من 100 الف.. هناك شيء غير طبيعي.. هناك قوانين تجرم امور لم تعد مجرمة في الدول المتحضرة.. هناك قوانين لا تعطي الخيار للقاضي بين الغرامة و السجن.. هناك احكام لقضاة يفضلون فيها سجن فرد ليس لتقويمه وانما لتدمير مستقبله.. الجراءم الخطيرة في المغرب لا تتعدى 20 في الماءة من مجموع الجراءم.. فلماذا لدينا كل هذا الكم من السجناء؟!..
المتهم بريء حتى تثبت إدانته. يجب أن يعطى للقاضي فقط 15 يوما للحكم في أي ملف ولا يتعدى الشهر .أما أن يبقى هذا العبث بمصالح المواطنين فلم يعد مقبولا. ماذا عمن سجن شهر اوسنة وبعدها وجد بريء.انا متأكد من هؤلاء لن يكون هناك بريء .لكي لا يتابع البريء وزارة العدل للتعويض عن الضرر.