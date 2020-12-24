تقرير المفتشية يسقط "مدير التعليم" في القنيطرة

أعفى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد اودادا من مسؤوليته كمدير إقليمي للقطاع بالقنيطرة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس من مصادرها فإن قرار إعفاء المسؤول الإقليمي يأتي بسبب ملفات تشوبها مجموعة من الاختلالات وسوء التدبير، بعد مذكرة رفعتها مفتشية الشؤون الإدارية إثر عملية التفتيش التي أجرتها في وقت سابق.

جدير بالذكر أنه لم يتم تعيين أي مسؤول جديد لخلافة محمد اودادا، وهو ما يجعل المديرية الإقليمية بالقنيطرة في انتظار مسؤول تربوي جديد توكل إليه مهمة تدبير القطاع.