تقرير النموذج التنموي الجديد يدفع الأحزاب إلى تحيين البرامج الانتخابية

أربك صدور تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد للمملكة الأحزاب السياسية المغربية، خصوصا وهي على مشارف الانتخابات التشريعية التي لم تعد تفصلنا عنها سوى ثلاثة أشهر.
وبينما كانت بعض الأحزاب تضع اللمسات الأخيرة على برامجها الانتخابية التي ستقدمها للمواطنين في الاستحقاقات التشريعية جعلها صدور النموذج التنموي الجديد تعيد النظر في معطياتها ومقترحاتها، لاسيما أن التقرير يحمل استشرافا للبلاد على مدى السنوات المقبلة.
وبدأت الأحزاب السياسية إعداد تصوراتها المقبلة بناء على تقرير النموذج الذي أشرفت عليه اللجنة الملكية بقيادة شكيب بنموسى، رغم كون بعض الهيئات الحزبية، وعلى رأسها التجمع الوطني للأحرار، أكدت أن تصوراتها وأفكارها في بعض المجالات تتقاطع مع ما جاءت به اللجنة المذكورة.
امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أوضح أن حزبه شرع في إعداد تصوره وبرنامجه الانتخابي، بيد أن صدور التقرير المذكور جعله يقرر تحيين جزء منه.
وأردف العنصر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “بعض النقط التي جاءت في النموذج التنموي تتماشى مع ما نسطره في برنامجنا الانتخابي، لكن هناك أمورا أخرى نختلف فيها، ولذلك لا بد من تحيين المعطيات”، مشددا على أن حزبه منخرط في دعم وتنزيل هذا النموذج التنموي.
ولفت رئيس جهة فاس مكناس إلى أن الأحزاب السياسية ستجد نفسها في وضع صعب لإعداد برامجها وفق تصورات النموذج التنموي، بالنظر إلى ضيق الوقت وقرب موعد الاستحقاقات، لكنه عاد ليؤكد أن التوجهات الكبرى سيتم وضعها.
وأردف المتحدث نفسه بأنه “رغم ضيق الوقت، وصعوبة البحث عن التمويل، فإن الأحزاب السياسية تتوفر على الأرضية لإنزال النموذج التنموي من خلال برامجها الانتخابية”.
من جهته، أكد الباحث في شؤون الأحزاب رشيد لزرق أن “طرح النموذج التنموي يحتاج إلى طاقات مناضلة وكفاءات لها تراكم من الزاد العلمي والسياسي، الأمر الذي لا تتوفر عليه المنظومة الحزبية بشكلها الحالي”.
وأوضح لزرق، ضمن تصريحه للجريدة، أن تنزيل النموذج التنموي الجديد لا يمكن أن يتم “عبر قيادات سياسية قديمة، ونخب امتهنت التكتيك السياسي وأضاعت عقدا من الزمن الدستوري في صراعات سياسية ضيقة”.
وأعتبر الباحث المغربي أن النموذج التنموي “لا يمكن تنزيله إلا وفق خيارات إستراتيجية يفترض التوافق عليها، لأن هذا النموذج عبارة عن مجموعة من المحاور الإستراتيجية التي ينبغي سلكها بغاية تحقيق التنمية”.
الأحزاب السياسية في المغرب ما عندهاش برنامج باش غادي تدير ليه التحيبن حينت مكاينش في المغرب حزب يقدر يتكلم ويقول هذا ما حققته في برنامجي السابق وبالتالي هما غير بغاو ازيدوا شي نقط نساوها ابغاو يقتابسوها من هاد النمودج القرآني الجديد الذي سيخرج الشعب المغربي من ظلمات الفقر الى نور العيش الكريم وكأن الشعب المغربي مزرعة يتم تجريب كل المخططات على حساب جهده وماله وحقوقه
على احزابنا عندها شي برامج ههههه، ما كاين غير ضحك على الشعب بوعود واكاذيب ، حتى تطلع تاكل الحلوى …
لماذا عند الكلام عن الاحزاب يتم اظهار فقط الزعيم المظلي المدلل هل هذه إشارة على ان الأمور حسمت ؟؟ وان حزب الدولة العميقة هو من سيعين كحزب فائز في المسرحية المقبلة التي تسمى انتخابات؟؟ هل دخل البلد في مرحلة نمودج تونس بنعلي ومصر مبارك بالحزب الواحد اَي حزب المخزن ؟؟؟
فاقد الشيء …لا يعطيه….
حتئ وان اجتمعت كل الاحزاب على كلمة واحدة من اجل عرض برنامج تنموي موحد ومعها هذه اللجنة فلن يصلوا الى تصور ونظرة واضحة ….ولو على على شكل هيكل تنظيمي لهذا المشروع التنموي …لانهم بكل بساطة ليسوا اهل اختصاص….
استصلاح اراضي بورية اضافة سدود تلية توزيع اراضي على صغار الفلاحين دعمهم بالتقنيات .
من اجل مغرب مزدهر لابد من اضافة سدود كبرى ليس عندنا سدود كبرى .
السدود التي عندنا تستغل للشرب ولغسل الفوسفاط وقليل للسقي مع توالي سنوات الجفاف نلقى دائما 50 % كاعلى معدل
السياسيين يفهمون في كل شئ لاشيئ يصعب عليهم ولا شئ مستحل الأمور كلها سهلة عندهم بالكلام لم أفهم أن البرنامج التنموي له مصاره والأحزاب لها مصاراتها وستترك مصاراتها وتوجهاتها وتركب مع البرنامج التنموي المهم عندهم هو الفوز
المشكل ليس في الحزب السياسي ،المشكل في الدولة العميقة دولة المخزن،الحزب السياسي مجرد بيدق بل آلة تنفيد وتنزيل بعض السياسات القادمة من المغرب العميق،لانكدب ونصدق انفسنا،ماكاين لاديموقراطية ،لاحزب سياسي لا نمودج تفقيري لا هم يحزنون…