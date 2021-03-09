تقرير يلامس حال المغربيات .. 16,7 بالمائة من الأسر مسيّرة من النساء

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ترصد فيها وضعية النساء في المغرب في ما يتعلق بالصحة والتعليم والولوج إلى سوق العمل واستعمال الوقت والعنف ضد النساء.
وتفيد معطيات المندوبية بأن النساء خلال سنة 2020 كن يمثلن أكثر من نصف السكان بـ50.3 في المائة، وحسب الحالة الزواجية، نجد أن 28.1 في المائة من النساء البالغات 15 سنة فأكثر هن عازبات، و57.8 في المائة متزوجات، و10.8 في المائة أرامل و3.3 في المائة مطلقات.
وذكرت المندوبية أن 16.7 في المائة من الأسر، البالغة 8.438.000 أسرة، مُسيرة من طرف النساء. وترتفع هذه النسبة في الوسط القروي لتصل إلى 19.1 في المائة، مقابل 11.4 في المائة مقارنة بالوسط الحضري.
وعلى مستوى الحالة الصحية للنساء، يتجلى من المعطيات الرسمية الخاصة بمعدل وفيات الأمهات أنها سجلت تحسناً ملحوظاً، إذ انخفض هذا المؤشر من 112 وفاة في 2010 إلى 72.6 وفاة في 2018، لكل 100000 ولادة حية. وفي سنة 2018 صرحت 70.8 في المائة من النساء بأنهن يستعملن وسيلة لمنع الحمل حديثة أو تقليدية.
المرأة المقاولة
سنة 2019 بلغت نسبة المقاولات التي ترأسها النساء 12.8 في المائة؛ وأوضحت المندوبية أن المرأة المقاولة أكثر حضوراً في قطاع الخدمات بنسبة 17.3 في المائة، يليها قطاع التجارة (13.8 في المائة)، والصناعة (12.6 في المائة) ثم البناء (2.6 في المائة).
وحسب الفئة، رغم أن القيادات النسائية يظهرن بشكل أقل في المقاولات الكبيرة (8 في المائة)، إلا أنهن أكثر تواجدا في المقاولات الصغيرة جدًا (13.4 في المائة) وفي المقاولات الصغرى والمتوسطة الحجم (10.2 في المائة).
وبالإضافة إلى ذلك فإن 18 في المائة من المقاولات الفردية و11 في المائة من الشركات المجهولة الاسم والشركات ذات المسؤولية المحدودة تقودها النساء.
وعلى صعيد الوظيفة العمومية بلغت نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية 23.5 في المائة، فيما بلغت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس النواب 20.5 في المائة، ومجلس المستشارين 11.67 في المائة وحصة مقاعدهن في المجالس الترابية حوالي 21 في المائة.
سوق الشغل
خلال 2020 كانت مساهمة النساء في سوق الشغل ضعيفة، إذ بلغ معدل نشاط النساء 19.9 في المائة مقابل 70.4 في المائة لدى الرجال، لتبقى بذلك ثمان نساء من بين كل عشر خارج سوق الشغل.
ويمثل معدل الشغل لدى النساء قرابة ربع نظيره لدى الرجال (16.7 في المائة مقابل 62.9 في المائة).
ويبين توزيع النشيطات المشتغلات حسب قطاع النشاط الاقتصادي أن قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” المشغل الأول للنساء (44.8 في المائة)، متبوعا بقطاع الخدمات (40.4 في المائة)، ثم قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية (14.2 في المائة).
وأوردت المندوبية السامية للتخطيط أن ما يقارب نصف النشيطات المشتغلات (47.3 في المائة) يعملن كأجيرات (مقابل 51.7 في المائة بالنسبة للرجال)، و17.7 في المائة لحسابهن الخاص (مقابل 39.8 في المائة لدى الرجال)؛ فيما تشغل 35 في المائة منهن عملاً غير مؤدى عنه مقابل 8 في المائة فقط لدى الرجال.
العنف ضد النساء
المعطيات المتعلقة بالعنف تشير إلى أن أكثر من نصف النساء تعرضن لشكل واحد على الأقل من العنف، وخلال سنة 2019 عانت أكثر من 7.6 ملايين امرأة، أي 57.1 في المائة من النساء على الأقل من شكل واحد من العنف بغض النظر عن الشكل والسياق.
وذكرت المندوبية أنه لا التعليم المدرسي ولا النشاط الاقتصادي يحمي المرأة من العنف، إذ يظل الإطار الزوجي هو مكان العيش الأكثر اتساما بالعنف، كما يظل العنف النفسي الشكل الأكثر شيوعًا بنسبة انتشار تقدر بـ 46.1 في المائة، ما يمثل 5.3 ملايين امرأة.
ويعتبر الإطار الزوجي المجال الأول للعنف ضد المرأة، يليه الفضاء التعليمي في المرتبة الثانية، حيث تعرضت 22.4 في المائة من الطالبات لأشكال من العنف.
أما في الوسط المهني فقد بلغت نسبة النساء ضحايا العنف أثناء مزاولة عملهن 15.1 في المائة. وفي ما يتعلق بالفضاء العام تعرضت حوالي 12.6 في المائة من النساء لأشكال عنف.
الفقر والهشاشة
يستفاد من معطيات المندوبية أن التحسن في المستويات المعيشية لسكان المغرب أدى إلى تراجع الفقر والهشاشة لجميع السكان، وخاصة بالنسبة للأسر التي تعيلها نساء.
ويتجلى هذا التحسن في انخفاض معدل الفقر النقدي لربات الأسر من 7.4 في المائة سنة 2007 إلى 3.9 في المائة سنة 2014. وسجل انخفاض هذه النسبة من 15.1 في المائة إلى 9.6 في المائة في المناطق الريفية ومن 4 في المائة إلى 1.9 في المائة في المناطق الحضرية.
أما بالنسبة للهشاشة الاقتصادية للنساء ربات الأسر فقد سجلت انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة بين 2007 و2014، إذ تراجعت النسبة من 16.4 في المائة سنة 2007 إلى 10.6 في المائة سنة 2014، على المستوى الوطني، إذ انخفضت من 23.2 في المائة إلى 17.4 في المائة في المناطق الريفية، ومن 13.4 في المائة إلى 8.2 في المائة في المناطق الحضرية.
الأعباء المنزلية
تُخصص النساء المغربية 20.8 في المائة من وقتهن اليومي في الأعمال المنزلية و5.6 في المائة فقط للأنشطة المهنية، في حين يخصص الرجال، على عكس النساء، وقتًا أطول للأنشطة المهنية (22.6 في المائة) بالمقارنة مع الأعمال المنزلية (3 في المائة).
وتشير المندوبية إلى أن “النشاط المهني للمرأة لا يعفيها من مسؤولياتها العائلية، إذ تستمر في تحمل أعباء العمل المنزلي من خلال تكريسها 4 ساعات و18 دقيقة يوميًا، بالكاد أقل من ربة المنزل بساعة واحدة و42 دقيقة”.
وأشار المصدر ذاته بخصوص حصيلة الوقت المخصص لكل من الأنشطة المهنية والمنزلية إلى أن متوسط عبء العمل اليومي للمرأة النشيطة المشتغلة يصل إلى 6 ساعات و21 دقيقة (5 ساعات و47 دقيقة في المدن و7 ساعات و13 دقيقة في القرى)؛ في حين أن نسبة الوقت المخصص للأنشطة المنزلية يمثل 79 في المائة من هذا العبء.
وفي سنة 2020، خلال فترة الحجز الصحي، زاد عبء العمل المنزلي الذي تتحمله المرأة في المتوسط بـ33 دقيقة يومياً مقارنة بيوم عادي قبل هذه الجائحة.
حسب تقرير المندوبية فأن 16.7 في المائة من الأسر، البالغة 8.438.000 أسرة، مُسيرة من طرف النساء… لكن الصحيح هو العكس. لأن اسرا كثيرا الرجل فيها مجرد واجهة وكل المصاريف تأتي من المرأة او البنات
لا حول ولا قوة إلا بالله في زماننا هذا المرأة تتحمل معظم الأعباء.
الله اقوي الكثير من النساء اللواتي لا يعلم بحالهن إلا الله وحده.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
8 ملايين أسرة تسيرها النساء و 8 ملايين عانس علاش شحال عندنا من العيالات؟ أينما وليت وجهك مواضيع تخص النساء. احس بالقرف من شدة كذب لامسؤولينا.
احس ان في الدنيا فقط النساء فلا رجال و لا أطفال و لا حيوانات و لا حتى سيارات او آلات او شجر. فقط النساء صباحا و مساءفؤ الراديو و التلفزة و الصحافة المطبوعة و وسائل التواصل الاجتماعي الكل يتحدث عن النساء و ما يطمن به و يطحن اليه، حقوقهن و ما لهن، التمكين الاقتصادي و ووووو
مخطط كبير هذا ما يحاك في الكواليس. تدجين للمجتمع بان لا شيء يعلو فوق المرأة، قريبا نسمع بالاهة تعوض الله سبحانه و تعالى )استغفر الله)و لكن الأمر مقزز للغاية و مثير للغثيان.
اشاطرك الراي لكنك اخذأت التقدير بالعدد فالحقيقة التي لا هروب منها ان 84% الى 94% من النساء من يتحملن العبأ عن الاسر ومعظم ازواجهم نسوة ايظا وليس بقادر على المسؤولية اكثر من امتصاص دم امراته ومنعها من مياعدة اهلها احيانا ولو بسنت لانه يريد ان يعيش بورجوازيا على حساب المراة
ويكفي ما نراه ونسمعه من الموضفين والعمال المتزوجين من نفس الصنف
لعن الله رجلا اذل نفسه ولعن الله امراتا تتعب من اجل ان يبتسم زوجها وهو بلعب مع واحدة اخرى وهي لا تدري حتى يتمكن ثم يلقي بها في قمامة الازبال
مسيرة من طرف نساء روتيني اليومي و ما شابه ذلك
هي رسالة واضحة للمتشددين الدينيين والذين ما زالوا يحلمون بوضع المراة في المنزل كديكور علما ان هناك ايضا عشرات الالاف النساء يالخارج يرسلون لعائلاتهم حوالات بنكية ومنهم حتى اباء اخوانيين منهم من كان ضد عمل المراة وتدريس الفتاة ولكن الظروف حتمت عليهم ان الحل الوحيد والامثل هو دراسة وعمل المراة . فلا يمكن ان تتحرك بلاد ونصفها قابع في المنزل ودور المراة فيها هو الولادة والجنس وارضاء نزوات النرجسية للزوج وتحمل العبودية وضرب الزوج وحكرة المجتمع
نعم بعض النساء في عذاب مند ان خلقن ولما ظنن انهن تزوجن وقلن سنرتاح إكتشفن انهن تزوجن بامراة مثلهن ويصبحن مسؤولات على الكل والرجل ينظر فقط لما تاتي به من مال او مركز لها ليعيش من ورائها
فلعن الله الرجال مثل هذه الفئة ولعن النساء مثل هذه الفئة
الهدرة ما تشري خضرة . بلا بلا بدون فائدة . ماذا قدمت الدولة للنساء . لا شيء . تفقير . وتشريد . وتيتيم . دولة تريد عسكرة المرأة فقط . تاخذون قدوة 0,0005 من المجتمع المغربي . لتلميع صورة قاتمة عن الاوضاع التي تعيشها المرأة المغربية . فالضابطة والعسكرية . ليست هي كل نساء المغرب . هناك نساء في الجبال يمتن بالبرد . وعسرة الولادة . وضنك العيش وقلة الحيلة . هناك نساء في الارياف . يمتن بالعمل الشاق والمضن . كل يوم . ولا احد يسأل عنهن . وهناك نساء في المدن . في معامل وفيلات وومنازل . انهكهن القهر والفقر المدقع . وغير ذلك من صور قاتمة عن اوضاع مزرية تعيشها المرأء . كالترمل والاغتصاب والتحرش و… الخ . وكلها اشياء ترمي المرأة في الاخير في احضان الذئاب اللئام . هذا هو حال وواقع المرأة . اما الضابطة والموظفة والسياسية فلا تمثل الا نفسها . ولا تمثل حقيقة مرة
قال رسول الله (ص) لن يفلح قوم اسندوا امرهم لمراءة
تقرير يلامس حال المغربيات .. 8,4 ملايين أسرة مسيّرة من طرف النساء يعني المغرب مسير من طرف النساء و الرجال غيييير زيدين معمرن الشقف حيث معدل افراد الاسرة المغربية هو 4,5 افراد و 4,5 × 8,4 = 37,8 مليون وهو عدد سكان المغرب .احصائيات فيها النفيخ
نعم اشاطرك الراي الا انك محطئ في التقدير فالنسبة المسؤولة منالنسلء 84% وليس كما ذكرت وكلهن قنطرة لبعض الرجال الذين تزوجنهن وهم من يفسدون ايضا وهم من يشربون الخمر وهم من يلعبو القمار وهم من يتزوجون بالمراة الثانية والثالثة بالفاتحة واللائحة طويلة
لكن العيب في المراة التي تنحني لهوكانه اسد لكنه فقط أنثى مثلها ولا يملك من الرجولة اي شيء سوى انه ذكر مثل الديك
ويمنعها من ابسط الاشياء حتى ان ترى اهلها اما وإن اعطت لامهادرهما واحدا فعليها ان تخبأ ذالك والا قال لها اكلوني اهلك وضيعوني فما تستيقض حت يشتري بينا ويضعه باسمه ويتزوج زواج الزنى (العرفي) آن ذاك يقول لها ما في جهدك. اصنعيه فتكون الضحية هي وابنتاها لكن ذاك ما يستهلن لانهن لا ينصتن للمنصح من قبل
المرأة طالبت بالمساواة فخرجت لتطلب العلم استطاعت ان تتبث ذاتها الا ان العمل أصبح مزدوجا لديها دون أن يكترث الزوج لذلك فعندما يدخل إلى البيت هو يغير ملابسه ويذهب توا إلى غرفة الجلوس يقضي وقته أمام التلفزة وفي الفيسبوك بخلاف الزوجة تتجه توا إلى المطبخ لإعداد الطعام وقد لا تغير حتى ملابسها وفي المساء مع الأبناء لمراقبتهم على مراجعة الدروس وتنتقل بعدها للمطبخ لإعداد طعام العشاء وهكذا واذا فشل الأبناء في الدراسة والتربية ترجع التهمة للأم مع ان الاب لم يشارك في شيء من إعداد أبنائه نسيت في آخر الشهر لا بد من المساهمة في المصروف هذه هي المرأة المغربية التي تشتغل خارج البيت حسب تجربتي انا وصديقاتي