تقرير للبنك الدولي يوصي المغرب بوضع حد للاقتصاد غير المهيكل

أوصى تقرير للبنك الدولي المغرب بضرورة وضع حد للاقتصاد غير المهيكل، وخلق المزيد من فرص العمل في القطاعات عالية الإنتاجية.
التقرير الذي يحمل عنوان “مشاهد عن الوظائف بالمغرب”، أوصى بضرورة تسريع التغييرات الهيكلية وخلق المزيد من فرص العمل في القطاعات عالية الإنتاجية.
كما دعت الوثيقة ذاتها إلى “تشجيع المزيد من إضفاء الطابع المهيكل على الاقتصاد”، مشيرة إلى أن “وجود قطاع غير مهيكل كبير يعيق إنتاجية العمل، ويقوض القاعدة الضريبية ويترك العديد من العمال وأسرهم بدون تأمين صحي واجتماعي مناسب”.
أما بالنسبة للقطاع المهيكل، فقال التقرير: “قد يتطلب تشجيع الوظائف المهيكلة أنواعا مختلفة من الإجراءات، بما في ذلك إصلاح بيئة الأعمال، وخفض تكاليف العمالة، أو مبادرات مثل تطوير المهارات لتحسين الإنتاجية”.
وأضاف: “لذلك، من الضروري تحليل البيانات على مستوى الشركة وبيانات الرواتب على مستوى الشركة والأفراد، والاستلهام من الخبرة الدولية في مكافحة السمة غير المنظمة”.
وتحدثت الوثيقة عن كون بناء سوق عمل حيوي وشامل في المغرب، “ما يزال يمثل تحديا مستمرا”، منبهة إلى التباطؤ في خلق فرص العمل في ضوء النمو الديموغرافي، ونقص الوظائف الجيدة في الصناعات الإنتاجية العالية والعديد من المستبعدين من سوق العمل، وخاصة النساء والشباب.
وتحدث التقرير عن معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي يعد منخفضا، وأفاد بأن 55 بالمائة من البالغين يغيبون ببساطة عن القوى العاملة في المغرب.
وأوردت الوثيقة تعليقا لجيسكو هينتشل، مدير عمليات البنك الدولي للمغرب العربي، قال فيه إن “الخمول يستحق اهتماما خاصا. هذا الوضع يؤثر على رفاهية الأفراد وأسرهم ويعيق التنمية الاقتصادية للبلاد”.
وأضاف: “بين الشباب، فإن المستوى العالي من الخمول أمر مقلق بشكل خاص، بالنظر إلى الأهمية التي يمكن أن تمثلها الخبرات المهنية الأولى في البحث عن وظيفة، وحتى بالنسبة للبلد”.
يذكر أن التقرير هو خلاصة دراسة بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، تقوم بتشخيص التحديات المتعلقة بالتوظيف في الدولة.
الاقتصاد الغير المهيكل اقتصاد تابع لاعوان السلطة ورجال القوات المساعدة ورجال السلطة من قياد وباشوات ورجال الأمن ،انا لا اعمم ولكن هادا هو الواقع لانه ليس هناك زجر ومراقبة ،كولشي تابع المعزا ،خمسة دراهم ،عشرة دراهم حسب المكان و الإقبال وهادا الاحتيال والاقتصاد الغير المهيكل يفقد خزينة الدولة الملايير من الصنتيمات ولا تستفيد منه باي شيء سوى المشاكل والازبال وعرقاة حركة السير والمرور كما أنه يقوم بمنافسة غير شريفة وغير شرعية للتجار الدين يؤدون الضرائب
الهيكلة و ما ادراك ما الهيكلة، هي مجرد بوابة لجمع الأموال من جيوب البسطاء
الاقتصاد الغير المهيكل هو مصدر عيش فئات كثيرة من سكان البلاد. فليتفضل البنك الدولي لاعطائنا الحلول البديلة لهؤلاء. وضع حد للاقتصاد الغير المهيكل يقتضي وضع حد للريع والفساد وتوزيع الثروة بطريقة عادلة وهدا ما لا يريده المسيطرون على الامور.