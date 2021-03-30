تقرير للخارجية الأمريكية يدرج إقليم الصحراء ضمن السيادة المغربية

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إشارة إيجابية صوب المغرب، في ظل ترقب العديد من المهتمين والمتابعين لموقف واشنطن من قرار ترامب بخصوص مغربية الصحراء.
وأدرج تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الصادر اليوم الثلاثاء حول حقوق الإنسان لعام 2020، إقليم الصحراء المغربية ضمن سيادة المملكة.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية على مستوى الشكل تفصل في جميع تقاريرها السابقة منطقة الصحراء على المملكة المغربية.
وكرس التقرير الصادر اليوم عن إدارة بايدن السيادة المغربية الكاملة على أقاليمه الجنوبية.
جدير بالذكر أن واشنطن بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق ترامب بخصوص الاعتراف بمغربية الصحراء، اعتمدت خريطة رسمية جديدة للمملكة تضم أقاليم الصحراء المغربية، وجرى ذلك خلال مراسم أقيمت في سفارة واشنطن بالرباط.
وأكدت الخارجية الأمريكية التزام الولايات المتحدة بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن: “إدارتنا ستحاسب كل الدول التي تنتهك حقوق الإنسان”.
فيناهما هادوك ليكاينبحوا باسم بايدن.ههههه.فيكوم غير بلا بلا.ها اسبانيا ثاني صدمات جارة السوء.المغرب دائما الى الامام والكلاب الضالة المسعورة تنبح كعادتها .المغرب يتحرك فعلا وليس قولا.
المغرب معاه لله رغم كثرة العديان ومع دالك ربي كيحفظ بلادنا من شرهم وخبتهم مخلاو مدارو لينا ومع دالك المغرب واقف ليهم في الحلق
شنقريحة مشا يموت سكتة قلبية ههههههههههه عاشت المملكة المغربية العظيمة.
اتمنى من الخارجية الأمريكية افتتاح القنصلية في الداخلة لينتهي هدا المسلسل الطويل
الحمدالله جاء تقرير وزارة الخارجية الأميركية لصالح مغربية الصحراء وهدا ما كنا ننتظره من الرئيس الجديد للبيت الأبيض ::::::الان على المملكة المغربية فتح مجال الاستثمار الأجنبي على مصرعيه في جميع الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
الله أكبر على كل من طغى و تجبر و هذي خبار زينة زيييينة اراو عليها واحد الميزان اهوا اهاااو اهاوا اهااااو هههههههه عاش المغرب بشعار آلله الوطن الملك و لا عزاء للحاقدين الجاحدين
اللهم بارك واحفظ بلدنا المغرب من طنجة الى كويرة
ضربة موجعة أخرى على وجه جاء زاءر التي تتفنن في الكدب إعلام هدا البلد روج لكدبة على نطاق واسع مفادها أن الرءيس الامريكي بايدن سحب الاعتراف عن مغربية الصحراء ادن الإدارة الامريكية الحالية تقطع الشك باليقين وتقر بمغربية الصحراء ولا عزاء للحاقدين على وحدة المغرب الترابية المغرب ربح صحراءه وجاء زاءر ربحت عصابة خبيثة ملعونة انفصالية دات نزعة ارهابية
هل ستصمط ابواق كبرانات الجزاءر والمسترزقين منها ام سينتظرون رءيسا جديدا لتغيير الموقف الثابت لاكبر دولة المؤسسات واليموقراطية في العالم. ام سيقولون هذا موقف رءيس المبتدءة ولايته
حشومة عليكم، غادي تطيرو للجنرالات النعاس هاد الليلة… ولكن مع ذلك بغض النظر عن التقرير، الصحراء المغربية مغربية و الصحراء الشرقية مغربية و سبتة و مليلية مغربيتين و كذا جزر الخالدات و مهما طال الزمن سيرجع الحق لأصحابه و لا عزاء للجزائر ذات المستقبل الأسود المجهول..
على الصحراويين المغاربة المحتجزون في مخيمات الدل و العار العودة لوطنهم الام المغرب و الانخراط الكامل في العملية السياسية تحت قيادة جلالة الملك فالحكم الداتي ووالتفاوض حوله السبيل الوحيد لبناء اتحاد المغرب الكبير وعلى النضام العسكري الجزائري ان يراجع نفسه ويسلم السلطة لحكومة مدنية قادرة بالدفع نحو التقدم والازدهار للشعب الجزائري الشقيق
صفعة جديدة لمحور الشر و نتمنى المزيد من الصفعات لأعداء وحدتنا الترابية
ما كاين غير الدق و السكات. و الصحراء مغربية و للي ما بغانا تعما عينو. ديما مغرب
إشارة جد جد إيجابية إذا تبعها إعتراف بايدن أنا متيقن أن الإتحاد الأوروبي سيهرول من أجل الإعتراف بمغربية الصحراء والسبب إعادة انتشار القوى العظمى العالمية بخريطة أمريكية جديدة وبسياسات جديدة
يودي فهمو رواحكم رانا مسمغناش واش راكم اتقولو البارح وزير الخارجية الأمريكية كذب خبر مناورات الذي يوجتموها انها سوف تجرى فالمحبس وقال أمريكا تدعم قرارات الامم المتحدة ولم يقول أمريكا تدعم مغربية الصحراء وهذه هي الحقيقة التي تاءلم فالصميم
بالموازاة مع ذلك على المغرب أن يقوم بتنمية محلية حقيقية – وليس في الإعلام فقط – تضمن للمواطن كرامته وحقوقه وآنذاك ستحل مشاكل عديدة بإذن الله وليس مشكل الصحراء فقط.
جو بايدن يتحفظ عن الإعلان عن مغربية الصحراء علنا كما فعلها الرئيس السابق ترامب رغم انه يعترف بمغربية الصحراء هذا يدل على خصوصية كل رئيس
تأكيد الخارجية الأمريكية قرار تراپ بمغربية الصحراء اعتراف نهائي لارجعة فيه !! ولي ماعجبوش الحال يشرب المحيط الأطلسي كلو الا قدات عليه كرشو !!!
الله الوطن الملك !!!!
إدارتنا ستحاسب كل الدول التي تنتهك حقوق الإنسان”. فماذا تنتظر أمريكا لمحاسبة النظام الجزائري الدموي وصنيعته مرتزقة البوليزاريو الذين لا يحترمون حقوق المحتجزين في تندوف والشعب الجزائري الذي يخرج كل أسبوع للمطالبة بتقرير مصيره والعيش الكريم الذي سلبه إياه الجنرالات.
ديك حقوق الإنسان هي السم في الدسم وهو ماكنا نخشاه من بايدن لن يتراجع لكن كل الويلات التي يعنيها المحتجزون أو الإنفصاليون ستحسب على المغرب لأنها تقع على أرضه لن يستريح المغرب مع الديموقراطيين
صفي الله يجعل البركة الان المغرب يوضف الحكم الداتي علي صحراءه .والكبرانا عندهم الوقت الان اشتراء الزيت والحليب لشعب الجزائري. وبوزبال الي الجحيم
جبل التروبيك ليدايرها الأمر ليس بيد ترامب ولا بايدن.
كنت شفت القرار ديال وزارة الخارجية هو تعجيل ارسال مبعوث شخصي ديال الامم المتحدة للصحراء؟؟ علاش مادكرتوهش فالبيان ديالكم ؟؟ ايلا كنت انا الغالط شي حد يعطيني شي مصدر ديال هادشي لي كاين فهاد الخبر و شكرا
فخامة الرئيس بايدن يقول في مداخلاته السابقات بأن المملكة المغربية هي الأولى و هي التي ٱعترفت بالولايات المتحدة الأمريكية و هي الحليف الإستراتيجي الأول ليس مجاملة بل حقيقة.. و عاشت ا لصداقة الأمريكية المغربية و عاش الملك.
لهاذا الرحلات الجوية بين المغرب و أمريكا مفتوحة. أحب هذا التوجه الجديد للمغرب نحو أمريكا و الابتعاد على بوزبال أروبا، القارة الغير النافعة و الشبه مفلسة.
النصر النصر النصر يا بلدي المغرب فقلوبنا معك ،هذا خبر يفرح القلب وهو يوم اكمل الفرحة التي أعلن عنها السيد الرءيس الامريكي دونالد ترامب واليوم اعلنها السيد الرءيس جوزيف بايدن
دمتم اعز الاصدقاء
عاش المملكة المغربية عاش اصدقاءنا.
مجرد تساؤل.
ماذا سيفعل المغرب !!!؟؟؟
منذ قليل قرأت على موقع الحكومة الأمريكية البيان الصادر بعد محادثات بين وزير الخارجية الأمريكي والأمين العام للأمم المتحدة عبر الفيديو جاء فيه في يخص الصحراء الغربية ما نصه:
Je cite : « On Western Sahara, Secretary Blinken underscored U.S. support for political negotiations and urged the Secretary-General to expedite the appointment of a Personal Envoy ».fin de citation
نترجم النص كالأتي:
أقتبس: ” فيما يتعلق بالصحراء الغربية ، شدد الوزير بلينكن على دعم الولايات المتحدة للمفاوضات السياسية وحث الأمين العام على الإسراع في تعيين مبعوث شخصي. انتهى الاقتباس.
لاشك أن المغرب سيترك المهمة لبصوف ومنار سليمي وغيرهما وهما أهل لذلك واعترف لهما بذلك ليحولا هذا الكلام إل انتصار وصفعة للجبهة الوهمية وصنيعتها الجزائر.
سلام ومرحبا…يبدوا ان المغاربة اليهود بداو في العمل افي ملف الصحراء ..بجدية …بمعنى امريكا ومجلس شيوخها..يتحكم فيه يهود ..و اقتصاد امريكا ومصارفها… اذن القرارات سوف تكون لصالح المملكة….والاستثمار سينزل للجنوب….وبوصندالة سيبقى عند اولاد خالتو…يتسولون مرة و ينهبون مرات…تتخصص ميزانية من الخزينة الجزائرية للبوليخاريو….هههه. كرم الضيافة…
ما هو الشكل الذي تم به إدراج الصحراء تحت السيادة المغربية من طرف وزارة الخارجية الأمريكية؟ هل بخريطة ترامب أم بخريطة نتنياهو؟ السفير الإسرائيلي مازال يمسك العصا من الوسط: رِجْل في الرباط و رِجْل في تندوف كما تقول النكتة المشهورة! هل نحترم حقوق الإنسان؟ هل يكفي اعتراف الحبر، الكاميرا و الخريطة؟ ما يهم هو اعتراف المواطنين في الصحراء و تندوف! هل نستطيع انتزاع و كسب اعترافهم بأن الوحدة أكثر نفعا، جاذبية و إقناعا من الانفصال؟ هناك من يتغنى بالوحدة كشعار؛ و لكنه يغذي الانفصال بالسياسة، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و تبديد الثروات باحتكارها و تهريبها! الوحدة لها شروطها و الانفصال له دواعيه و حججه التي قد تكون دامغة على الساحة الحقوقية و السياسية الدولية؟ أين الاعتراف الفرنسي، الإسباني، الإسرائيلي،الألماني، الكندي، الروسي، الصيني والاسكندنافي؟ لماذا لا يعترفون؟
ولماذا لم تكملو ما حاء في التقرير هو ان امريكا تطلب من الامم المتحدة بدا محادثة السلام بين الطرفين .
واش ما عيتوش بالكذوب و قص الحقائق .
ههههههه إذن بهذا التقرير والاعتراف بالسيادة سيدخل المغاربة كلهم الجنة بفضل الاعتراف الامريكي
شي ناس فقصر المرادية سيحتاجون للكثير من لِيكوشْ هذه الليلة hh
إلى المعلق الخرايري ibnchahir روح اعتقك خوتك في الحراك لأن النظام الدموي الخرايري رش عليهم غاز سام يريد قتلكم مثل الحشرات وتركنا في حالنا نفهمو ونقرأ الاحداث كما نريد وعلى هوانا….عطينا التيساع موقع هسبريس لا يوزع الحليب والبنان.
عاشت مملكتنا المغربية الشريفة ،وحفظ الله ملكنا ونصره
اللهم اشف وعاف كل مريض في كل مكان .
النصر والعز للمغرب والدل الى جار العار الان على المغرب اشتغال على الصحراء الشرقية مع العدو الحقيقي جنيرالات الشمة هناء ضور فرنسا التي زورت الحدود عليها ان تقول كلمتها في المضوع
الجزائر باقية كتقول تويتر ، موقع الحكومة الامريكية الرسمي ، في اخر تحديث لمارس هذه السنة يقول انه تم الاعتراف الامريكي و تم تغيير الخرائط بالموقع و حتى التعريف المفصل للمغرب ، يذكر ان الصحراء هي تحت سيادة المغرب ، بايدن لا يحتاج للاعتراف لان القرار تم و لنتهى الموضوع ، اعترف رئيس جمهوري و اكد ذلك رءيس ديموقراطي ، اي كلا الحزبين من اعلى سلطة بالبلد انهت مسألة الصحراء و ننتظر الاسد الافريقي للتأكييد هل ستجري بالمحبس او بالداخلة كما اكدت صحف اسبانية و بالتالي انهاء هذا الصراع و انتظار اعتراف دول عظمى اخرى ، كفرنسا و بريطانيا ، و الصين ، يجب رفع سقف المكالب و عدم الاكتفاء بدول افريقية و عربية ، يجب العمل على الموقف الفرنسي و البريطاني . و الجزائر خليها تجري مع بوقدوم لانغرلا و بوتسوانا
هاذو غ دنوب العرجة اما ذنوب المغربي لقلتو هو لحرك الحراك راه عاد جاي،اما ذنوب المهجرين في 1975 لا اعرف كيف ستكون خاتمتكم مع احتراماتي لعلماءكم واحراركم ورحم الله الشهداء.
Les vrais amis du MAROC sont ceux qui reconnaissent la. MAROCANITÉ de notre SAHARA, voila ce que tous les MAROCAINS doivent savoir……..
السؤال المطروح مادا جاء في التقرير بخصوص حقوق الإنسان في بلدنا العزيز؟
شكرا
ابن جلون
علن وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، دعم بلاده لاستئناف المفاوضات حول الصحراء الغربية، داعيا الأمين العام الأممي إلى تسريع تعيين ممثل له بشأن النزاع، في خطوة أخرى للتنصل من قرار دونالد ترامب حول الملف.Secretary Antony BlinkenSecBlinken21h
United States government official
Great virtual meeting with
@UN
Secretary-General
@antonioguterres
to discuss continued U.S.-UN coordination. We look forward to working together to address global challenges and strengthen the foundational principles and values of the UN and the multilateral system.
Victoire et fierté pour le Maroc et indication pour un voisin de honte maintenant sur le Maroc. Travailler sur le désert oriental avec le véritable ennemi. Les généraux de Shama, si là que le rôle de, France, qui a forgé des frontières, doivent dire sa parole à ce sujet.
واحد الاصبع الأزرق صدعنا راسنا اليوم كله في تعاليقه بان وزير الخارجية بلينكن وجه رسالة الى المغرب والبوزبال للحوار.
اينك يا الاصبع الأزرق الخاءن ، مشات فلوس الشعب الجزاءري غير مع الاصابيع الزرقاء واشتراء الدمم الافريقية والعالمية مع المحيط الأطلسي او كلاها السردين لي ما عمر مكوم تحلمو بيه.
النهار كامل وهو يعلق وينبح، فين راك دابا اكتب شوية ديال الكذوب لي تا تغداو او تعشاو بيه كل نهار.
المغرب يا ولدي نمرة صعيبة عليكم وسياسة العسكر تسير الى انهيار صندوق الشعب الجزاءري وأخيرا سوف يهربون اين توجد اموالهم او غادين يخليوكوم تتناحرو على كمشة سميد.
الى السيد Ibn chahid DZ , اولا وقبل كل شيء ، ليس لك مكان في جريدتنا هسبريس المغربيه ، التي ستدعون انها جزائرية في يوم من الايام، اريد ان اقول لك ان المغرب اكبر منكم والجزائر خلقتها فرنسا ، البلد الذي تركعون وتقطعوا أطرافهم لكي لا يطردونكم لان الجزائر احتلت الرتبة رقم ١ في طلب اللجوء خصوصا في سويسرا، و الجزائري صاحب النيف اصبح مدلولا يطلبون منه ان يرجع لبلده، ياسلام على النيف، ساومتم سويسرا لكي ترسل لكم الحراگة الذين أفسدوا ويمتهنون السرقة وووو ، هذه حقائق مرة يا اخي الجزائري، لو كنت مكانك لخجلت.
الذي يهم في هذا التقرير هو وضعية حقوق الانسان في بلادنا. اذ عرفت في السنوات الأخيرة وضعية جد سيئة .جل المنظمات الحقوقية الدولية تنتقد الحالة الحقوقية في بلادنا. المزيد من الحقوق والديمقراطية هو السبيل الوحيد الذي سيجعل العالم الحر يعترف بسيادة المغرب على جميع اراضيه التاريخية.
Ibn chahid dz رقم 15
احلم احلم…. المغرب قاد شغلوا بالصح ما يتمكن
وانتوما بقاوا تعودوا الحجايات إلى يوم يبعثون…
“ادارتنا ستعاقب كل الدول التي تنتهك حقوق الانسان….” قالت الولايات المتحدة الامريكية…..هلا ارجعت وجهها تجاه شرق المغرب وجارة السوء التي تحتجز الاف المغاربة في سجن تندوف بزبانية البوليزاريو الذين يفعلون ما يريدون في مواطنين ابرياء ..من قتل وتنكيل وحجز وسجن..باوامر من الحزائر الممون للارهاب في منطقة شمال افريقيا….تحت ذريعة تقرير المصير لشعب اغلبه من الساحل جنوب الصحراء ..او مرتزقة لقطاء جمعتهم الحزائر تحت وصايتها لتجعل منهم جيوش ضد المغرب..في تندوف .ومعقل للارهاب.
اما عن حقوق الانسان داخل الوطن الجزائري فالعالم يعرف ما يجري هناك من اعتقلات تعسفية.ضد الحراك السلمي الذي يخوضونه الاخوة الجزائريون ويطالبون فيه دولة مدنية بدل من جنيرالات .اذيال فرنسا.
جنرال جزائري مقيم في فرنسا يدعوا جنرالات الداخل إلى إرسال الرئيس تبون مرة أخرى إلى ألمانيا للعلاج ليتعاطف الألمان مع الجزائر
بعد هدا التقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، الصادر اليوم الثلاثاء والدي تقر فيه سيادة المملكة على اقاليمها الجنوبية ستصاب فرنسا المنافقة بالجنون لأنها ستكون مرة أخرى مجبرة من الخروج من المنطقة الرماضية التي تريحها لإطالة أمد هذا الصراع المصطنع والتي كانت هي أحد العناصر الأساسية في خلقه. وكما يقال حبل الكدب قصير والأيام بيننا وتكشف عن حقيقة مكرها والاعيبها الصبيانية…
Je vous invite a aller sur le site de lembassade des usa en algerie. Un article qui parle du polisario et du droit a l’autodétermination. Avec le maroc sans le sahara hhhhh.
إلى ابن الشهيد 15
Bla B Bla Bla العالم كله سيعترف بأن الصحراء مغربية. الا الجزائر. متى تعودون الى رشدكم لأنكم تراهنون على الورقة الخاسرة
الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الصحراء مغربية من قديم الزمان وهاهية نتيجة الصبر والحيلة المغربية بدون ظجيج وبدون كذب هاهو العالم يعترف ب اهل الحق واهل الارض واهل الدار المغرب فى صحرائه السكة القلبية ل العسكر الجزائري وشياطين تندوف
الاعتراف الذي وقعه المغرب مع أمريكا حتى يعرف الجميع كان مع أمريكا وإسرائيل وما أدراك ما إسرائيل فامريكا ضغط عليها المغرب من اليد التي تؤلمها فالمغرب لعب لعبته دائما بضمانات فاي إخلال بالاعتراف من أمريكا يعني سقوط الاتفاقية بالكامل وأمريكا لا ولن تضحي بإسرائيل ألم تلاحظوا ان الشيئ الذي ازعج الجزائر واصابها السعر وسخرت كل الأبواق للتنديد به أنه التطبيع مع إسرائيل وليس اعتراف أمريكا لأن جنرالات الجزائر يعرفون ان التطبيع مع إسرائيل سيكون الضامن الغير ممكن زحزحته و وان الاتفاق اصبح أمر واقع ودائما فالمطلوب حاليا هو الاعتراف الصريح بمغربية الصحراء وفتح القنصلية في مدينة صحراوية رغم أنني اعرف ان الأمر يتطلب تكتيكيا بعض الوقت حتى تنضج الأمور وحتى لا يكون الاعتراف بثمن ومن المؤكد ان مع زوال حكومة والجسدي ستنجح الأمور
ردا على المعلق المسمى: IBN CHAHID DZ ، أن أردت التأكد من صحة اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء المغربية يمكنك الدخول إلى المتصفح كوكل، وشاهد خريطة المغرب التي تضم الأقاليم الصحراوية الجنوبية. لم يعد هناك الشريط الفاصل الذي كان. والعقبة للصحراء الشرقية بإدن الله. موتوا بغيضكم….
لاتقترب القردة الشجرة التي ينام الاسد في ظلها
شكرا على الخبر شكرا على الخبر شكرا على الخبر شكرا على الخبر
لا أعلم لماذا تصرون على تسميته ب “اعتراف ترامب” و ليس باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء المغربية …..
من المؤسف أن تستمر العداوة بين المغرب و الجزائر بسبب مشاكل خلفها الإستعمار وراءه قبل ان يرحل عقود من الزمن ضاعت في هذا الصراع العقيم كان من المفترض ان تستثمر في التنمية
Wenn du Glück suchst dann bleibe fern von hasserfüllten Menschen
الحمد لله على لطف الله
الحق لا يضيع
والقافلة تسير والكلاب تنبح
ها المشكل شنقريحةٌ وتبونةُ وما جاورهما سيصابون بالاسهال الحاد هذه الليلة
Je dis aux régime Algerien que le peuple Kabily demande son indépendance ainsi que le peuple algériens veut la liberté .
تم ابرام عدة اتفاقيات مع اسراءيل و امريكا و دول اخرى من اجل استثمارات ضخمة في اقاليمنا الجنوبية و خبراء يتنباون بان المنطقة ستصبح ميامي افريقيا و من اراد السياحة مرحبا به
المغرب ناءم على جنب الراحة بدون جولات مكوكية الله يعفو عليهم حتى ان بعض الدول تظن بان المغرب يستعمر الجزاءر
مناقشة قضية الصحراء المغربية في شهر ابريل المقبل هنا ستعلن مندوبة امريكا عن قرار. بايدن وعن تاريخ افتتاح القنصلية بالداخلة وينتهي الأمر وأعداء الوطن سيدخلون جحورهم كالفيران وبحول الله ستأتي اوروبا تهرول
الله الوطن الملك مثال من قديم الزمان ( الشريحة كدير الفضيحة )؟.
قرأت المقال عدة مرات ولم اجد فيه اية اشارة للسيادة المغربية على الصحراء باستثناء جملة للكاتب يشير فيها الى ذلك دون ان يورذد النص او الجملة او الفقرة التي اشار اليبه وزير الخارجية الامريكي فكنت مضطرا الى البحث عن مصادر اخرى فوجدت العكس هو الصحيح ومنها ان وزير الخارجية التمريكي حث الامين العام للامم المتحدة للاسراع في تعيين مبعوثه الشخصي للصحراء الغربية ،،،هكذا جاء ،،،بغية الوصول الى جر الطرفين البوليساريو والمغرب الى طاولة المفاوضات ،،،
هل هذا اعتراف بالسيادة للمغرب على الصحراء ،،لو كان يعترف بسيادة المغرب على الصحراء لماذا يدعو الى التفاوض ولماذا يطلب من الامين العام لارسيال مبعوثه الشخصي واضاف بان هذا تطبيقا لقرارات مجلس الامن والامم المتحدة تجسيدا للقانون الدولي ،،،،فأين الاعتراف ،،يرحمكم الله،،فحتى لو اعترفت امريكا هل الازمة ستحل ؟ وهل سيضع البوليساريو السلام ويحملون راية بيضاء ويتجهون نحو جدار الذل والعار ،ام سيكون لهم حافز لتكثيف الهجمات على الجيش الملكي ..السؤال مطروح ،،اعتراف امريكا من عدمه ليسي هو الحل بل المغرب هو الذي ينتشي بمثل هذه الاخبار كما انتشى بفتح القنصليات اافتراضية
تحيا العلاقات الامريكية الاسرائيلية المغربية التي دائما جنبا الى جنب مع القضية الترابية للمملكة المغربية اخيرا شكرا ترامب وشكرا جو بايدن الى الامام …..
الآن عرفنا من هم حلفاءنا ومن هم اعداءنا وعلى هذا الخط علينا أن نسير مرحباً بالاسثتمارات الأمريكية في كل المغرب ومرحبا بكل من يحترم السيادة المغربية على كل ترابه .
“ظهر الحق وزهق الباطل ، ان الباطل كان زهوقا ” — شنقريحة وتبون وما جاورهما في مهب الريح ، فإن كانا يسعيان الى الخير والإصلاح فالشعب الجزائري والجزائر اولى بهما . تحية للشعب الجزائري الشقيق .
لا تخلطوا الأمور امريكا تعترف بأن الصحراء مغربية وتحث على المفاوضات على كيفية تطبيق الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب .وتمحي الحدود الوهمية في خراءطها.هذا هو المضمون .لكن في نفس الوقت امريكا لن تعطي المغرب صحراءه.ولكنها عضو دائم العضوية في أعلى مجلس في العالم ولها حق الفيتو .إذن أي قرار غير الحكم الذاتي في الصحراء الغربية لن يمرر ….إذن الحكم الذاتي يعني الصحراء المغربية
هاذ الشي علاش امريكا تقول مثلا الصحراء الغربية
بعد المفاوضات لن تسمح امريكا بغير الحكم الذاتي يعني الصحراء المغربية.