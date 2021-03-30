تقرير للخارجية الأمريكية يدرج إقليم الصحراء ضمن السيادة المغربية

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إشارة إيجابية صوب المغرب، في ظل ترقب العديد من المهتمين والمتابعين لموقف واشنطن من قرار ترامب بخصوص مغربية الصحراء.

وأدرج تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الصادر اليوم الثلاثاء حول حقوق الإنسان لعام 2020، إقليم الصحراء المغربية ضمن سيادة المملكة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية على مستوى الشكل تفصل في جميع تقاريرها السابقة منطقة الصحراء على المملكة المغربية.

وكرس التقرير الصادر اليوم عن إدارة بايدن السيادة المغربية الكاملة على أقاليمه الجنوبية.

جدير بالذكر أن واشنطن بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق ترامب بخصوص الاعتراف بمغربية الصحراء، اعتمدت خريطة رسمية جديدة للمملكة تضم أقاليم الصحراء المغربية، وجرى ذلك خلال مراسم أقيمت في سفارة واشنطن بالرباط.

وأكدت الخارجية الأمريكية التزام الولايات المتحدة بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن: “إدارتنا ستحاسب كل الدول التي تنتهك حقوق الإنسان”.