تقرير يرصد حجم تراجع التجارة الخارجية بالمغرب

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات سجل انخفاضا بـ 5.0 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2020 مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2019.

وحسب المندوبية، يعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض القيم المتوسطة في مجموعات الاستعمال لـ “الطاقة وزيوت التشحيم” بـ 28,0 بالمائة، و”أنصاف المنتجات” بـ 2.7 بالمائة، و”المواد الخام من أصل معدني” بـ 32.3 بالمائة، و”المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بـ 1.7 بالمائة، و”المواد الخام من أصل حيواني ونباتي” بـ 2.0 بالمائة.

أما الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة لـ “مواد الاستهلاك” و”مواد التجهيز الصناعية” و”مواد التجهيز الفلاحية”، فقد سجلت ارتفاعا على التوالي بـ 2.6 بالمائة و0.3 بالمائة و4.5 بالمائة، مساهمة بذلك في التخفيف من حدة انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات.

وأشارت المندوبية إلى أنه في ما يخص الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات، فقد سجل من جهته انخفاضا بـ 1.0 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2020 مقارنة مع الفصل نفسه من السنة السابقة.

وقد نتج هذا الانخفاض بالخصوص عن تراجع القيم المتوسطة في “أنصاف المنتجات” بـ 7.2 بالمائة، وفي “مواد الاستهلاك” بـ 0.8 بالمائة، وفي “المواد الخام من أصل معدني” بـ 5.5 بالمائة، وفي “المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بـ0.7 بالمائة.

وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم الاستدلالي ارتفاعا في “مواد التجهيز الصناعية” بـ 4.7 بالمائة، وفي “المواد الخام من أصل حيواني ونباتي” بـ 9.1 بالمائة، وفي “مواد التجهيز الفلاحية” بـ 2.7 بالمائة.