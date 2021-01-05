تقرير يكشف محنة "مغاربة العالم" أمام المساطر الإدارية في القنصليات

كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لبعض قنصليات المملكة المغربية بالخارج عن تفاصيل معيقات تواجه أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج ضمن مسارهم اليومي في مواجهة البيروقراطية الإدارية وهم بصدد قضاء أغراضهم بالقنصليات المغربية في الخارج.
معطيات التقرير، الذي أعدته المهمة الاستطلاعية التي أحدثتها لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أماطت اللثام عن العديد من الصعوبات والعراقيل التي تواجه أبناء الجالية المغربية لدى استخلاصهم الوثائق الإدارية من مراكز القنصليات في الخارج.
وأعلنت لطيفة الحمود، رئيسة المهمة الاستطلاعية، أن هذه المهمة جاءت في إطار العمل الرّقابي الذي يقوم به مجلس النواب، تجاوبا مع طلبِ مهمةٍ وضعتُه لدى مكتب مجلس النواب بيّنتُ في بطاقته التقنية.
ووفق البرلمانية ذاتها المنتمية إلى فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، فإن أهم المشاكل الإدارية التي يعاني منها مغاربة العالم، غياب آلية لمتابعة الملفات في القنصليات وغياب التنسيق بين الإدارات المعنية بتسليم وثائق الإثبات اللازمة لتصحيح الأخطاء الشكلية في القنصليات، خاصة بالذكر المشاكل الإدارية التي تتعلق بتطبيق مدونة الأسرة وعدم ملاءمة نصوصها لظروف وأحوال المرأة المغربية في المهجر.
وأكدت رئيسة المهمة الاستطلاعية أن هذه الآلية الرقابية تعد “الأولى في تاريخ البرلمان خارج أرض الوطن، والأولى المتعلقة بقطاع وزارة الخارجية”، كاشفة أن أعضاء المهمة الاستطلاعية المكوّنين من 13 نائبة ونائبا قاموا بزيارات ميدانية في مرحلتيْن للقنصليات العامة للمملكة المغربية بميلانو ومرسيليا وبرشلونة وأمستردام وبروكسيل وعدد من القطاعات الحكومية ذات الصلة بموضوع المهمة.
عضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب أفادت بأن هذه المهمة الاستطلاعية تتوخّى تطوير الخدمات القنصلية وتبسيط المساطر وتسهيل الإجراءات للخدمات الإدارية والاجتماعية المقدمة لمغاربة العالم من خلال دعم العمل القنصلي بنصوص تشريعية جديدة تساعد على تجويد مستوى الخدمات التي يكفلها القانون لمغاربة العالم، تنزيلا لتعليمات الملك محمد السادس في العديد من الخطابات السامية، ولا سيما في خطاب العرش لسنة 2015 وخطاب 14 أكتوبر 2016، لكل الفاعلين سواء ضمن القطاعات الحكومية أو المؤسسات الدستورية بضرورة التنسيق والعمل بصفة مشتركة للاستجابة لمتطلبات الجالية والتفاعل مع قضاياها.
وكان الملك قد دعا إلى ضرورة التتبع الدقيق لمشاكل الجالية، خصوصا في علاقتها مع الخدمات الإدارية المقدمة لهم من لدن البعثات القنصلية في الخارج، بعدما عبّروا له في أكثر من مرة عن استيائهم من سوء المعاملة ببعض القنصليات، ومن ضعف الخدمات التي تقدمها لهم، سواء من حيث الجودة أو احترام الآجال أو بعض العراقيل الإدارية.
ويقدر عدد أفراد الجالية المغربية بالخارج بحوالي 5 ملايين من المواطنين المغاربة، نصفهم من النساء؛ وهو ما يناهز 12 في المائة من مجموع ساكنة المغرب، وأغلبهم يقطنون في بلدان القارة الأوروبية بنسبة 85 في المائة.
وفِي هذا الصدد، أوضحت البرلمانية لطيفة الحمود أن هذه الفئة عانت الأمرّين خلال سنة 2020 بسبب فيروس كورونا المرعبة، موضحة أن المعاناة شملت من علقوا بأرض الوطن أو من حرمتهم أزمة كورونا من زيارة وطنهم الأم طوال فترة إغلاق الحدود.
طريقة عمل الادارات المغربية سواء بالخارج او الداخل طريقة بدائية وكأننا ما زلنا في القرون الوسطى ،باش تاخذ ورقة خاصك تقاد ليها مائة ورقة وتسناها على الاقل يومين ويوقعوا عليها اكثر من شحصين على الاقل .الموظفين تايتسحاب ليهم واش بغاو يديرو خير معاك ناسين انه عملهم لي تايتخلصوا عليه ،تاواحد ماتيجي لعملو فوقتو وتاواحد ماتيبقى فالعمل حتى نهاية الوقت المحدد وعندهم التوقيت الصيفي على طول السنة والى جيتي مابين 12 و 2 يقولو ليك لي مكلف مشى يتغدى او تلقاه ساد عليه مكتبه باش يتغدى.
مغاربة العالم يواجهون مشاكل كثيرة ومتعددة في قنصليات المغرب فلازال الموظفون يشتغلون بعقليات الثمانيات من القرن الماضي .
قنصليات متسخة وغير منظمة وكل شيئ مبعثر هواتفها يرن ولا جواب إنها قنصليات تشوه المغرب في الخارج.
عندما أدخل إلى القنصلية و كأنني أدخل إلى ساحة معركة.. لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم… لا خدمات و لا دبلوماسية… لك الله يا وطني
قبل 5 سنوات كان لدي مشكل في بقعة أرضية, قضيت العطلة بالمغرب مع القائد و المحافظة و الجماعة الحضرية..بقي لي أن أضع خيمة في حديقة الإدارة..أتمنى في المستقبل أن تبنى الإدارات قريباً من الشواطىء حتى يمكن للجالية و المواطنين السباحة و الإستجام, في انتظار أن يصلهم الدور في الإدارات.
أقطن بمدينة تبعد 250 كم عن اقرب قنصلية بدوسلدورف لكني يجب أن اقطع 600 كم لأن مدينتي كما تقول القنصلية تابعة في التقطيع الجغرافي لمدينة برلين (اين النطق هنا لا اعلم)، إذن لتمديد جواز سفر زوجتي يجب علي أخذ إجازة من العمل و اصطحاب زوجتي و طفلي الصغيرين و أن ابحث على فندق في برلين لأن الطفلين لن يتحملا سفر 1200 كم في يوم واحد. هذه المشقة يجب أن تتحملها أسرتي مرة أخرى لأن صاحب الجواز (زوجتي في هذه الحالة) هو المخول الوحيد لأخذ الجواز..
في نظري كمغترب ،،،يبقى اكبر مشكل هو الطلاق ،،،،،ومن لا يستطيع أداء النفقة لا يستطيع الدخول لزيارة العائلة،،،يعني يبقى مسجونا لان في الديوانة ديريكت السجن،،،على الاقل يسمحوا له بالدخول ودفع مبلغ من المال ،،،اعرف أشخاصا ممنوع عليهم دخول المغرب بسبب هدا القانون الجاءر
انا شخصيا عندي لقاء واحد فقط مع القنصلية كل عشر سنوات لتمديد بطاقتي الوطنية ، والله العظيم اشعر باشمئزاز عندما اذهب مضطرا للقنصلية . في هاذا البرد القارس تقف في صف طويل لمدة 3 ساعات وربما لا تدخل بداعي ان مع الساعة الواحدة بعد الزوال توقف الطلبات . عندما تدخل بجب ان تنتظر لدفع الأوراق ومن بعد لاستخلاص التنبر ومن بعد البصمات ، لماذا لا يكون هناك مكتب واحد فقط للبطاقة الوطنية . اما بعد يطلب منك الرجوع بعد شهرين وعندما تعود يجب ان تقف في طابور طويل لمدة ساعات لمجرد استلام البطاقة وعندما تدخل ربما تجدها وربما يطلب منك ان ترجع مرة اخرى بداعي مازال ماجات … وأخيرا اطلب الله ان لا يكون هنا خطا في الاسم او تاريخ الازدياد …
والله العظيم نهار نتفكر غادى للقنصلية . نهار كحل.
لا إستقبال جيد . وجوه عابسة.البيروقراطية.لا مراحيض نقية لا ماء سخون .لا نظام.غ الرشوة و المحسوبية .تنتكرفصو و اولادنا صغار مكاينش حتى فين تبدل ليهم الكوش.حتى السخونية مطالقينهاش
أما ايلا احتجيتى تيهدودك منين تدخل للمغرب غ يتابعوك .المهم تيزيدو يكرهونا فى البلاد
وايلا بغيتى تشوف سعادة القنصل ممنوع حيث مكاينش ايجى حتى 12.
قنصليات أفقر البلدان بحال البنغلاديش و معندهمش هاد المشاكل لى عدنا فى قنصلياتنا لى تيحكمها فاير ولا رباطى داير مابغا
ils ne répondent même pas au téléphone. la même chose pour Chaabi Bank
سلام عليكم القنصلية عندنا يشتغلوا نفس الطريقة في المغرب الأعياد المانيا لا يفتحون القنصلية الأعياد المغربية كذالك ليس عندنا قنصلية للأسف الموظفين كأنهم في بيوتهم إكلمك ومتكبر خسارة خسارة
مايبقاش غيكم الحتل أخوتي المغاربة لي في الخارج راحتى حنا في الداخل كنعانيو من نفس الشيء، البيروقراطية والتزمت الإداري وسير وجي ، ومائة ألغ ورقة باش تصيب ورقة، والموظف مشا يتغدى أو مشا يصلي ويخرج قبل الوقت من علمه باش يسرح رجليه في القهوة ، حيت داير بيعا وشريا أوخرى ، والفقصة راحنا كاملين فيها
لمن المشتكى!!!!!؟؟؟؟
نحن نعيش بالولايات المتحدة الأمريكية. مند سنين لا تهمنا السفارة المغربية و لا خدماتها . اعتراف ترمب بصحراء المغرب كان تهورا. المغرب بلد اللصوص ينهبون أموال الشعب ا
اضن ان المغرب يتوحب عليه توظيف جنسيات أجنبية
بالسفارات والقنصليات وانا متأكد ان الخدمات ستكون ممتازة.
إنتهت المحن التي عانت منها الجالية ،الٱن كلهم قرروا الإستثمار في بلدانهم الذي تجنسوا به وهو مستقبل أولادهم.وقرروا قضاء عطلهم في دول الحق والقانون بالنسبة للذين ماتوا والديهم رحمهم الله،أما من بقي والديه على قيد الحياة فهم يعملون لإتيان بهم لبلدان ديمقراطية وقطع الصلة نهائيا مع بلد الفساد والظلم والرشوة
هذا لا يحتاج إلى تقرير ولا بحث ،ما دام أغلبهم وصل إلى مكانه بالزبونية و المحسوبية ولن يتعرض للمحاسبة أو الشكاية في القنصليات كما في الإدارات الوطنية ،ما دامت هذه الشكايات ستصل في غالب الأحيان إلى الذي أوصله إلى ذالك المركز و بالتالي لا متابعة ولا مساءلة فالأمر باق كما هو٠ما دامت الشفافية غاءبة في التعيين فإن الضمير سيظل غاءبا أيضا الذي تسلم وظيفة مقابل مال فلن يكون نزيها أبدا
للاسف اصبح المواطن يعاني من مشاكل المساطر او القرارات الارتجالية وهنا اتحدث عن اشكال الضرائب الخاصة بالسيارات التي لها وثيقة تثبت اعفائها والان اصبحت اجبارية وللاسف اصبح ثمن الضريبة يتحاوز ثمن السيارة فكيف لمواطن بسيط ان يشتري الحديد او غيرها وبالخصوص في هذه الضروف
هذه من مهام البرلمان الأساسية التي يجب تكثيفها ومتابعتها باهتمام.. ولا يمكننا كمواطنين الا أن نصفق لها.. فالعمل البرلماني ليس فقط مجرد حضور الجلسات والنوم خلالها وانما متابعة واستقصاء للحقائق.
طريقة التعامل مع المغاربة في بعض قنصليات المغرب بالخارج هي صورة للعقلية الإدارية المغربية بكل تجلياتها
انا شخصيا لا اعترف بوجودهم ولا اعطيهم حتى قيمة ولا اقرء عليهم السلام وهم بالنسبة لي لا شيء لانهم لا يعطوننا اي شيء لا يشتغلون عاطينها غير للنعاس والمسارية في اوربا وحتى الهاتف ديالهم لا احد بجيب واذا ذهبت عندهم فهم لا يريدون الا المال والرشوة. وانا والحمدلله فرنسي اذن لا احتاج لهم فرنسا توفر لي كل شيء اكل شرب تعليم جيد وممتاز صحة من احسن مصحات العالم عطل سكن جد لاءق اعيش في فيلا بحديقة 5000 متر مربع وتحميني منهم وادا اراد اي مغربي ان يفرعن ففرنسا قادة بيه وكتحكم العالم كله. عاشت فرنسا عاشت فرنسا عاشت فرنسا.
هنا لا أتحدث إلا عن قنصلية المغرب بليل شمال فرنسا. فالموظفون يقومون بواجبهم أحسن قيام . ولا أقول هذا تملقا أو رياء أو مداهنة لأحد.
الملاحظات التي يمكن تسجيلها هي كالتالي :
– تعثر المسطرة القانونية لدى مصلحة العدول. وسبب ذلك أن الوثيقة لا يمكن الحصول عليها إلا بعد توقيعها من طرف القاضي بباريس.
– مصلحة البطاقة الوطنية تتطلب أربعة موظفين على الأقل للتجاوب مع الأعداد الكبيرة التي تفد على هذه المصلحة.
– غياب من يجيب على المكالمات الهاتفية من طرف المهاجرين .
– إشعار المواطن بوصول جوازه أو بطاقته الوطنية عن طريق رسالة تبعث لهاتفه.
الإدارة العمومية سواء فى الداخل أو الخارج تعانى من أمراض كثيرة البيروقراطية والإستبداد والتعسف والإبتزاز والمحسوبية والزبونية والرشوة والفساد بكل أنواعه وأشكاله وسير واجى وووو…. إذا كنت ذاهبا لأى إدارة عمومية من أجل وثيقة ما وكأنك ذاهب إلى معركة لمواجهة عدو الفجوة كبيرة بين الموظف العمومى والمواطن …
اليوم الوسائل التواصلية متاحة للجميع والموظفون هم يعملون عيندكم أنتم من تدفعون إجورهم من الضرائب وأي تصرف غير لائق فوتقه عبر هاتفك أو نشر فيدو أو راسل وزير الخارجية الذي يشهد له بصرامته وكدلك عليكم أن تحترموا إدارتكم
دائما نرى ذللك التعنت في القنصليات المغربية لبعض الموظفين كأنهم يتعاملون مع الحيوانات زيادة على ذلك رفع ثمن الجواز إ)لى 85 أورو كدولة صاعدة في التقدم والازدهار يجب إن يكون ثمن رمزي مثل باقي الدول وأن يتم إصداره في نفس الوقت مثلا أكثر تقدير 2 ساعتين.
“استخلاص الحالة المدنية كان جد صعب و قد وصل الثمن التقديري لستخلاصها هنا في المغرب 900 درهم، بعدها قررت ان يحصل الولد على الجنسية الاخرى بهدا الثمن، و هدا من بين الاسباب التي دفعتني لتخاد هدا القرار.”
نعم مغاربة العالم لايختلفون عن مغاربة الوطن، لا اقصد التفضيل الاول عن التاني، لكن يجب ان يكون جميع المواطنين سواسية في الإدارة و على الجميع ان يحصل على خدمة جيدة جدا، و هدا لن يتم الا برقمنة الخدمات و تجديد الموضفين بالجدد، لانه العقليات التي يعمل بها القطاع العام في هده الظرفية لاتساعد ابدا على التقدم و التطور …..
le snobisme c’est la culture de ces fonctionnaires
الدخول الى القنصلية المغربية يوازي الدخول الى الجماعة القروية داخل المغرب.
اللامبالاة، نقص الرصيد المعرفي لدى العاملين، الآلات معطلة، سير جيب، رجع جيب، دير فوطوكوبي، عدم مسايرة التكنولوجيا..عدم الرد على الهاتف…المهم حدث و لا حرج.