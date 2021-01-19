تقرير يوصي بـ"البراغماتية" من أجل تجاوز الجمود في المنطقة المغاربية

بينما مازالت الخلافات السياسية بين المغرب والجزائر عائقا أمام بناء صرح الاتحاد المغاربي، بسبب دعم “الجارة الشرقية للمملكة” جبهة البوليساريو، قال تقرير أصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد إن الحلّ لتجاوز الجمود الحالي هو إقامة مشاريع مشتركة، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ريثما تنضج الشروط السياسية الكفيلة بتحقيق الاندماج المغاربي.
واعتبر التقرير السنوي حول اقتصاد إفريقيا أنه بدلا من انتظار يقظة الضمائر، لتحقيق التكامل في المنطقة المغاربية، بعد مضيّ أكثر من ستين عاما على اجتماع طنجة، وبعد ثلاثين عاما من على قمة زرالدة ومعاهدة مراكش، “سيكون أحد الحلول هو العودة إلى البراغماتية من خلال إقامة مشاريع مشتركة”.
ورغم أن هذا الحل يبقى، حسب ما جاء في الوثيقة نفسها، أقلَّ طموحا من الحلم الذي حملته الأجيال القديمة، والذي تولّد عن نضالات التحرير؛ “لكنه يسمح، من خلال مراكمة المنجزات المشتركة بالوصول إلى العتبة الحاسمة التي يصبح بعدها اجتماع كافة المجتمعات المغاربية، برؤية مشتركة للمستقبل، أمرا ممكنا”.
وأكد التقرير أن المشاريع المشتركة التي ينبغي التركيز عليها في إطار الشراكة بين الدول المغاربية، من أجل التغلب على ظروف الانسداد الحالية، مرتبطة بالتحديات الراهنة التي تواجهها البلدان الخمسة، خاصة الأمن الصحي في مواجهة الصدمات، والأمن الغذائي، فضلا عن استدامة عوامل الإنتاج الأساسية؛ لاسيما من خلال تطوير سوق الكهرباء داخل المنطقة، ودمج الطاقات المتجددة في نظام الكهرباء المغاربي.
وأشار التقرير إلى أن الاستنتاجات المتفرقة للبلدان المغاربية لجائحة فيروس كورونا كانت دليلا آخر على عدم التكامل في المنطقة المغاربية، مشددا على أن وجهات النظر المشتركة للتنمية التي من شأنها أن تدعم بناء الاتحاد المغاربي موجودة، “ولكنها لم تكن قادرة، حتى الآن، على أن تتجسد بسبب تقسيم المساحات، وبسبب صراع سياسي مرتبط بإنهاء الاستعمار استمر لمدة نصف قرن، والتلاشي التدريجي للتاريخ والقيم المشتركة الناجم عن إغلاق الحدود”.
من جهة ثانية، أفاد التقرير بأن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد خلّفت صدمة مفاجئة تميزت بانخفاض في مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية للدول الإفريقية؛ كما أن الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي عام 2020، يضيف، كان غير اعتيادي.
وحسب المصدر نفسه فإن تداعيات الوباء على القارة الإفريقية جعلت دولها تواجه انخفاضا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وتفاقُما في أوجُه الهشاشة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تكون العودة إلى الوضع الطبيعي تدريجية، إذ يُفترض أن يحدث نمو قوي خلال العامين المقبلين، لينتعش الاقتصاد الإفريقي بحلول عام 2023.
ورغم أن دولا إفريقية تسجّل معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الأخيرة، فإن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد شدد في تقريره على أن الخروج من الجائحة وبناء مناعة صحية وقدرة على الصمود اقتصاديا واجتماعيا، في مواجهة الموجات الجديدة من “كوفيد-19″، يتطلب مراجعة نماذج التنمية القائمة في القارة.
وأكد المركز أن مراجعة نماذج التنمية القائمة في إفريقيا أصبح ضروريا من أجل ضمان الأمن البشري للسكان، وتعزيز تضامن دول القارة لخدمة قارة إفريقية قوية ومستقلة في إطار نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنا، مشيرا إلى أن الدرس الذي ينبغي تعلمه من الجائحة هو “مدى اعتماد الدول على بعضها البعض”.
Que raconte cet expert? l´approche du maghréb c´est ecarté de 100 ans aprés la convention du roi seule avec les israeliens, ni l´etat ni le peuple algerien admetra cet approche, dommage je dirai qu´il ya une seule chance pour l´union du maghreb c´est la dissoulution de la monarchie sinon je peut m´emaginer même que les voles aériens se limiteront par l´emposition d´un visa et des conditions tres strictes pour l´octroit de ce visa, vu que les juifes se marocanisent. je suis objective on souhetent autre chose mais ca tend á ca.
لايوجد شيء إسمه مغرب عربي هناك و بلاشك العدو الاول للمغرب هيا الخبيثه المسمات جزاير
لن ينفع شيء مع جار يكن حقد وغل لا مثيل لهما حيث أغرق عقول مواطنيه وعباهم لنفث السموم حيث أصبح الخطاب واحد لن تفرق بين طبقة مثقفة ولا سياسية ولا حتى الطبقة العادية والبسيطة إذن لا يجب ان نضحك على نفوسنا بشعارات جوفاء ولنعمل بالمثل الباب اللي يجيك منو الريح سدو واستريح
نظام الجنرالات المارقين وبال كارثي ليس على الشعب الجزائري فحسب بل على كل شعوب المنطقة المغاربية وهؤلاء العجزة اوقفوا عجلة التنمية في مختلف المجالات قاتلهم الله يبثون سمومهم في كل اتجاه.والغريب في الأمر أنهم يرعبون الشعب الجزائري الشقيق موهمينه أن هناك تهديدات على الحدود تتربص بالجزائر ليس على الحدود مع المغرب فحسب بل على الحدود مع ستة دول تحدها لك الله يا جزائر كل الاحترام والتقدير للشعب الجزائري الشقيق
و الله سيربح المغرب كثيرا إذا تجاهل هذا الجار. ربما عندما تصبح لهم دولة مدنية يمكن الالتفات اليهم٫ ربما يفقهون شيئا !!!
لا حل مع العداء الجزائري الدائم والعقاءدي للمملكة. كل تقارير الجهات المختصة غالبا تكون نظريا مهمة و بنية حسنة. ولكن التاريخ والتراكمات تظهر ان الجزاءر دولة لا هم لها ولا سياسة لها إلا إضعاف المملكة المغربية صاحبة التاريخ والحضارة و الضاربة جدورها و ملكيتها في التاريخ.
المغرب بقيادة الملك الكبير سيدي محمد السادس نصره الله اختار أفريقيا والخليج وامريكا وإسرائيل وهذا هو التوجه الصائب والبراغماتي. على المغرب ان ينسى شي حاجة خيالية اسمها المغرب العربي وإلى الأبد. على المغرب ان ينسى الجزائر وتونس نهائيا. و عليه أن يبني الجنوب و خلق طرق بديلة عن موريتانيا من خلال البحر. دول الجوار با تريد الا إضعاف المغرب و تدميره وهذا لن يكون لأننا شعب أصيل و معروف جبروته تاريخيا.
بما أن النظام العسكري هو الذي يحكم كل صغيرة و كبيرة في الجزائر فبناء إتحاد مغاربي شيئ مستبعد جدا
مدام تقولون الجارة الشرقية بدل ذكر اسم الجزائر فهذا أكبر عائق أمام قيام المغرب العربي هذا من جهة و من جهة أخرى التطبيع الذي ذهبتم اليه يعتبر جريمة و سوف يتم تجريمه بقرار سياسي فالجزائر …و الاتحاد المغاربي انتهى منذ مدة طويلة
هل لازلتم تفكرون بالعقلية أستالينية لا مغرب عربي ولا هم يحزنون مادام سرطان فرنسا موجود في المغرب والجزائر وما دامت فرنسا تطلق علينا إسم جوج بغال فسنبقى البغال الى أن يرث الله الارض ومن عليها
على كل دولة أن تهتم بشؤنها الداخلية ولا تتدخل كعسكر فرنسا في شؤون الدول الاخرى
أوروبا قضى فيها اكثر من 70 مليون نحبه في الحربين الاولى والثانية ومختلفين في الدين واللغة والثقافة ومع ذلك جعلوا منها دولة واحدة والمسلم أخ المسلم يتقاتل فيما بينه
على الجزائر الرجوع الى الله وجيل الاربعينات سيرحل وسيأتي جيل جديد ولا أظن ان الوضع سيتغير لانهم شاربين حليب الماعز والسلام
غادا تنفع مع هاذ بني خرخر ..!!!؟ 10 فعقيل .. ما تنفع معاهم غير عاود دردك زيد دردك إلى يوم الدين ..
مع احترامي لما ورد في التقرير.
فإنني اعتقد ان اي علاقات مشتركة مع الجزائر بالخصوص في. الوقت الذي تسعى بكل جهدها في تقويض الوحدة الترابية للمغرب هو انتحار سياسي ومقامرة لا فائدة ترجى منها .
ولكن على المغرب ان ينمي علاقته مع موريتانيا وتونس على كل الاصعدة و مساعدة ليبيا كما يقوم بذلك .
و اعتبار الجزائر عدو حقيقي بلا مجاملات و لا اخوة في الدين والجغرافية .
العدو يعامل باعتباره عدو و الصديق بمعاملة الصديق .
الكلام الشعبوي الفارغ من قبل اخوتنا في الدين والعروبة ووووو كله كلام فارغ .
خطييير جداااا ….خطييير جدااا
مدا يفعل الادمرال صاحب الزر النووي والشيفرا وقائد القوات البحرية النووية والغواصات دات الدمار الشامل في الجزائر
هل هناك منصات الصواريخ النووية المدمرة للقرات في الجزاىر.
وهل شنقريحة مسلم اصلا هو وجنرالات الجزاىر ام ولاؤهم لروسيا وهم امتداد لامباراطورية الروسية و حلفاؤها.
يبدو ان روسا تخخط لمباغتت الناطو انطلاقا من الجزاىر وشمال افريقيا الحليف لها.
آلاف الملايير الجزاىرية انفقت لهدا التحالف.
وهل جربت صواريخ نووية جزاىرية في كوريا الشمالية
وماهو درع s600 و ،s700 القادر على اصطياد اي طاىرة بالصوريخ دات الدكاء الاصطناعي.
تقرير يوصي
مختصون يؤكدون
خبراء يلاحظون
دراسات تضهر
واقيلة أنت طيح على ترمتك في الدروج شنقريحة البوال يقوم بمناورات بتندوف على الحدود
وهاد لمكلخ يتحدث عن
عن قطيعة إبستملوجية تروم مقاربة واقعية لتجاووز الإشكال الحالي نوض نوض تقود تكاحز للور
يجب انتظار انقراض جيلين من النظام الجزائري للتفكير في تحقيق المشروع الذي يبدو من المستحيل حتى التفكير فيه حاليا لكن بعض الحالمين ما زالوا يركبون الشعارات الجوفاء و اللعب غلى المشاعر خاصة من اليسار الذي مازال يتماهى مع النظام الحزائري رغم المهالك التى أوصل اليها الجزائر
حياتنا كأمواج البحر بين مد وجزر .. وفرح وحزن فشل ونجاح … يأس وأمل فنحن لا يمكننا إيقاف تقلبات أمواجه, لكن يمكننا تعلم ركوبها, كذلك الحياة لا يمكننا إيقاف الأقدار, لكن يمكننا تقبلها والتعايش معها فكن شجاعاً ولا تيأس .. فكلما تعلق الإنسان بالنجاح اجتاز كل العقبات و جعل منها سلماً لوصوله …تغيرت الظروف فعلاً فأصبحت أصعب مما كانت عليه, لكن التاريخ دوماً يذكرنا بأولئك الذين صنعوا النجاح بقراراتهم وعدم الاستسلام حتى تحقيق أحلامهم.
اول شيء يجب القيام به فتح باب زوج بغال فقط للعائلات التي تسكن على الحدود ، فقط الاشخاص و ليس البضائع.
و الله فيه عائلات عديدة تتألم في صمت و لا من يبالي
قطع صلة الرحم بين عائلات تشترك الدم و الله لمن المحرمات دينيا و اسلاميا !
اما المشاريع المشتركة فهذا شيء اخر
المشروع مثل الزواج ، كيف يجمعك مع شخص لا تتفق معه .
يجب علينا فتح الحدود من اجل وضع الثقة للشعبين للتلاقي و بناء المحبة و المودة و نحن شعبين في الاصل واحد .
الله يسهل امورنا و الجزائر في حاجة للمغرب و المغرب في حاجة للجزائر
le Maroc possède des compétences et des qualifications reconnues mondialement, l’Algérie possède des hydrocarbures et des minerais dans son vaste territoire, donc le fait de créer une synergie dynamique entre les compétences Marocaines usant des ressources minérales Algériennes, ce sera une révolution technologique et économique dans l’Avenir: le problème c’est que les algériens doivent impérativement se débarrasser avant tout des Militaires, car ces gens là n’ont en tête que la diffusion de sang car tout simplement c’est leur Job, ils sont payés pour ça! si vous leur enlever les conflits, ils se trouveront au Chômage DR Alex Chafiqui géostratégie
بنسبة للعالم الثالث
السياسة الحكيمة و بعد النظر و العلم و المعرفة و حقوق الانسان هي الاساس لكل تقدم و ازدهار الشعوب.
اكبر خطء ارتكبته الجزائر عندما تراجعت عن فرض التأشيرة على المراركة لدخول الجزائر ،اصبحتم عملاء اسرائيل فلستم مرحب
بكم…
تجاوز الجمود والرقي رهين بهذا النظام العسكري الجزائري الفاشل الحاقد على رأس السلطة الجزائرية.
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Il y avait au passé des projets communs qui ont éte àbondonnes suite à l’enclenchement du conflit a propos du sahahara
اولا وقبل كل شيء مامعنى البرغامتية
حسن النوايا شرط اساسي لقيام علاقات بين البلدان . والمغرب ضحى بالكثير من اجل استقلال الجزاير .وفرسنا عاقبته باقتطاع اجزاء من ترابه بما في ذلك تيندوف . المغرب احسن نواياه انه سيتعيد حقوقه بعد استقلال الجزاير . ولكن الجزاير تنكرت لما التزمت به وتنكرت للدعم وتنكرت لتضحيات المغرب والمغاربة من اجل استقلالها . وقتلت حسن النوايا الذي هو شرط اساسي لقيام تكاملات تتطلبها الظرفية …