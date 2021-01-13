تقسيمية الضرائب تخرج هيئات مدنية للاحتجاج بكلميم

خاضت مجموعة من الهيئات الناشطة بجهة كلميم وادنون، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة الضرائب بكلميم، تنديدا منها بما أسمته “الانحرافات المستمرة في تدبير مرفق تقسيمية الضرائب بسبب الشطط المتكرر لرئيسها وما أسفر عنه من استياء لدى المحاسبين والمهنيين بشكل خاص والمرتفقين عموما”.

“علاش جينا واحتجينا هاد المسؤول طغا علينا، ويا مسؤول سمع مزيان هاذي وادنون ماشي لندن، بالوحدة والتضامن لي بغيناه إكون إكون، كثرة الضرائب أفلست التجار والمقاولين، نعم لإدارة رقمية ولا ورقية، لا لابتزاز الإدارة…”، وغيرها من الشعارات التي صدحت بها حناجر المشاركين في الاحتجاج تعبيرا منهم عن المعاناة التي يواجهونها يوميا داخل إدارة الضرائب بكلميم.

ورفع المحتجون لافتات من قبيل “المحاسب شريك الإدارة، لا لإهانة المحاسب، الضرائب بغيتوها والهيئات قصيتوها…” ردا منهم على وصفوه بــ”إقدام رئيس تقسيمية الضرائب على استدعاء الشرطة لرئيس المنظمة المهنية لمحاسبي جهة كلميم وادنون أثناء قيامه بمهامه الاعتيادية كشريك حيوي لإدارة الضرائب.

كما نددت كلمات متفرقة تخللت الوقفة بـ”انعدام الحوار وسوء التدبير في التعامل مع مطالب المرتفقين بفرض ضرائب غير قانونية والتغيير في أسس أخرى دون الاعتماد على سند قانوني، إضافة إلى إلغاء العمل بالتصريح والأداء الإلكتروني تنافيا مع الإدارة العامة للضرائب”.

واستنكر المشاركون في الاحتجاج توالي الاستفزازات المتكررة لزبناء المحاسبين وغيرهم من المرتفقين، والتوصل منهم بشيكات التحصيل قبل فرض الضريبة في خرق سافر للقانون.

وأكد المتضررون، في ختام الوقفة، على ضرورة التدخل العاجل للمدير الجهوي للضرائب بأكادير لوقف الاحتقان الذي تعرفه تقسيمية كلميم مع إيفاد لجنة إلى هذه الأخيرة من طرف الإدارة العامة للضرائب قصد الوقوف على ما تعرفه من خروقات، على حد تعبيرهم.

كما طالب المحتجون، في بيان تلي في نهاية الشكل النضالي، بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعفاء رئيس تقسيمية الضرائب بكلميم من مهامه، وتفعيل كافة القوانين والدوريات التي تعمل على تسريع وتبسيط المساطر الضريبية على المرتفقين مع مراعاة الوضع الاقتصادي بالجهة في أسس فرض الضرائب، معلنين عن تكوين تنسيقية للهيئات الحاضرة للتكفل بالملف واتخاذ كافة الخطوات النضالية المستقبلية إلى غاية تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة.

ومن أجل نيل رأي الجهات المعنية، اتصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بمحمد المرزوكي، رئيس تقسيمية الضرائب بكلميم؛ غير أنه اعتذر عن الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، مشيرا إلى أن المديرية الجهوية هي المخولة لإعطاء توضيحات في هذا الصدد.