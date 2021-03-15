تقنين الاستعمال المشروع لنبتة الكيف يزيد "سعار الجزائر" ضد المغرب

لم يستسغ النظام الجزائري الخطوات التي أقدمت عليها المملكة في مجالات عديدة، مما جعله يسخر آلته الإعلامية لشن هجمات عليها، معتبرا أن ما يقوم به المغرب موجه ضد الجزائر.
آخر الهجمات التي أطلقتها الجزائر، عبر ذراعها الإعلامية جريدة “الشروق”، اعتبار أن المصادقة على مشروع القانون رقم 21.13، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تستهدف الجزائر وشعبها!
ونقلت الذراع الإعلامية للنظام الجزائري، الذي يحاول التغطية على مشاكله وعلى الحراك الذي يقوده الشعب، تصريحا لرئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، خياطي مصطفى، أوضح فيه أن الجزائر مستهدفة من السموم التي ينتجها المغرب.
واستغرب عبد الحق الفائق، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، ما ذهب إليه الإعلام الجزائري والواقفين وراءه، مؤكدا أن إقدام الحكومة على تقنين القنب الهندي جاء بعد نقاش طويل بين الأحزاب والجمعيات والمزارعين لهذه النبتة، المتضررين من الملاحقات وغيرها.
وأشار برلماني “البام”، الذي كان من الأحزاب الأكثر دفاعا عن التقنين، إلى أن الغاية من هذا القرار هو استغلال مكونات هذه النبتة في العلاج الطبي، حيث يجمع الخبراء والمختصون في المجال الطبي على نجاعتها في علاج عدة أمراض مزمنة.
وأضاف الفائق، في تصريحه لجريدة هـسبريس الإلكترونية، أن الدراسات التي أجريت في دول رائدة تجمع على أن مستخلصات القنب الهندي يمكن أن تكون علاجا فعالا لبعض الأمراض، على غرار الآلام والصداع والصرع والتصلب اللويحي، وحتى بعض أنواع السرطانات.
ويبدو أن الجزائر المعروفة بعدائها للمغرب، والتي تعمل على إغراقه بالأقراص المهلوسة، تحاول، حسب برلماني “البام”، التغطية على ما تقوم به، بمحاولة تحوير الخطوة التي تتماشى مع قرار لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، التي سبق لها أن سحبت القنب الهندي من لائحة المخدرات الخطرة بالعالم.
وكان جعفر هيكل، أستاذ الطب الوقائي بجامعة محمد السادس للصحة بالدار البيضاء، قد أكد أن القنب الهندي سيتم استعماله في إطار طبي وصيدلي وليس ترفيهي، لمساعدة المرضى وتخفيف آلامهم.
وأكد هيكل في هذا السياق أن استعمال القنب الهندي “ليس بغرض تهدئة المرضى، وإنما لدوره في معالجة أمراض مزمنة على غرار التهاب الجهاز الهضمي، حيث إن الأدوية الموجودة تخفف لكنها لا تعالج، والقنب الهندي يمكن أن يساعد على تخفيف الألم وتسريع العلاج”.
كما يمكن، وفق أستاذ الطب الوقائي، استعمال دواء القنب الهندي من لدن الأطباء النفسانيين وأطباء الطب الباطني والأمراض المزمنة في إطار معين لمعالجة المرضى.
الجزائر ستحسدنا إذا ما تم اكتشاف البترول او الغاز. او أنشأ المغرب محطة نووية لتوليد الكهرباء. أما والأمر متعلق بالكيف.. فذاك سيكون وجبة دسمة في الإعلام الجزائري. كلما انجزنا مشروعا او تقدمنا خطوة. سيقولون ان ذلك بفضل أموال المخذرات…
الحمد لله ان المغرب جنن هؤلاء القوم الجهلة الخبثاء الجبناء أعداء وحدةالمغرب الترابية واصبحو ينبحون ليل نهار بشكل جعل العالم باسره يضحك عليهم نعم انهم اضحوكة العالم بامتياز
اقتربت نهاية العسكر الجزائري و تابعتها البوليساريو عفوا البوزبال
غريب أمر جيراننا، يحسبون كل صيحة عليهم. وكأنه لا يوجد غيرهم.
كنعقل انهار فاش ابدا الاستعمال الصحي لزيت أركان .كان ازنيت ما ساوي والوا غير ابدات التعاونيات تشتغل شعلات العافية في حبة اركان والناس اللي خدموا شبعوغ افلوس .يا لحمير يا المعارضين للقانون راكم غادي اترفحوا بالمزيان او قانونيا .اوا سمعوا لاعداء الوطن ما امثفرينها ما ايخليو حد ايثفرها.
سبحان الله جنرالات الجزائر الذين هم اباطرة المخدرات بامتياز يشتكون من المغرب لانه قنن القنب الهندي؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟.
لقد انكشف امر العصابة و كذبها و خبثها. فالمواطن الجزائري كشف رأى بنفسه كيف ان تهمة ترويج الكوكايين نسبت الى الابن عوض الاب لتكليف هذا الاخير برءاسة الدولة و ارغامه على قبول املاءات العسكر!!!! (واش هادي دولة؟!!!)
العسكر حفر خندقا عميقا جدا و عريضا جدا لا يمكن ااحد اختراقه فكيف تمر المخدرات؟
المواطن الجزائري يعرف ان الجنرالات يزرعون الكيف في سهل متيدجة لتبويق الشباب الجزائري و من حين لآخر يصورون عمالا مغاربة قرب رزمات جزائرية المصدر و ترويجها اعلاميا
العالم اجمع رأى كيف ان الجنرالات اصيبوا بالسعار بعد تامين ممر الگرگرات الذي كانت تمر عبره شحنات الغبرة القادمة من امريكا الجنوبية
سيعمل النظام العصاباتي العميل على افتعال نزاع حدودي مجددا بين المغرب و الجزائر (بايعاز من ولية نعمته التي تجاوزتها الاحداث و احست بانها تفقد السبطرة على ضيعتها الشمال افريقية)
العالم باسره ينظر الى الشعب الجزائري الذي صنع التاريخ في ثورة نونبر المجيدة (والتي لا بحق العصابة الحديث عنها بعد ان خانوها و قتلوا المجاهدبن)
الشعب تحرر
هو اللي يقرر
مدنية ماشي عسكرية
شعار يختزل كل شيء
النصر و العزة للاحرار
الجزائر تصنع القرقوبي وتدعم الإرهاب وتزرع الحقد والكراهية في شعبها نسأل الله الهداية للجميع
ما دام شنقريحة وأتباعه يحكمون فلا هناء ولا إستقرار . وحتى رئيسهم تبون أصبح شرير يشجع العصابات الإرهابية وكأنه سيخلد في الدنيا
الجزائريون ينتجون الخمور sidi brahim , cuvée de président ……و يزعمون الاسلام والاخوة ووو نفاق كلبوني اريد تصحيح معلومة خاطئة عند اغلبية المغاربة يقولون ان الجزائر طردت 350 الف مغربي في آواخر سنة 1975 الجزائر طردت 26 الف مغربي !!! لا يعقل انذاك كان عدد المغاربة في اوروبا المتقدمة الصناعية الغنية” فرنسا و المانيا و بلجيكا و ايطاليا و اسبانيا …” 100 الف مغربي و في الجزائر دولة من دول العالم الثالث 350 الف !!! وكان عدد الجزائريين في المغرب 22 الف رفض طردهم المرحوم الحسن الثاني فبركة 350 الف لا تخدم مصالح ولا كرامة المغاربة كانوا 26 الف في الجزائر و كانوا 22 الف جزائري في المغرب
صعار الاعلام المؤجور للجزائر الناطق الرسمي للجنرالات ، أصبح ينشر كل مقالته للغاية واحدة وهي العداء الكامل و الصريح للمغرب ، حتى الرياضة و الثقافة يذخلون فيها قضية الصحراء و يصورون للقراء الجزائرين على أن كل مشاكلهم هي المغرب و يربطون أسمه بمصلاحات كالصهيونية و الاستعمار و تهديد المنطقة و أعداء الجزائر ٠٠٠ كل هذا الشحن بات هرطقة بالنسبة للطباقات الواعية و المحترمة في الجزائر و يدركون أنها مجرد شماعة للتعليق فشل نظام عسكري هرم ينخره الفساد و الحراك الشعبي الجزائري دليل قاطع على فشل خططهم . نحن في المغرب لا يجب أن نلتفت للخلف بل علينا أن نستمر في عملنا و تطوير بلدنا و السعي لما فيه خير للمواطن المغربي في كل المجالات .
المرجو تغيير الاسم لعصابة الجنرالات الحاكمة… أما الشعب الجزائري المقهور فإخوتنا
Je ne comprends pas pourquoi donner trop d’importance aux journaux algeriens
Les chiens aboient et la caravane passe
والله ان سعار نظام الجزاءر لن يتوقف فكتيرون يعتقدون ان ان هجومهم على المغرب جاء بعد هده النجاحات او القنب الهندي بل ان الامر عقيدة وعقدة نظام من الستينات
فعلا نجاحات المغرب الأخيرة حركت المياه الراكدة فقط أما العداء الداخلي فدائما كان موجود والدليل انهم كانوا يدعمون الجبهة وراء الستار حسب تصريحاتهم وكانوا ينفون دعمها واليوم خرجوا ليها نيشان
ولكن علينا ان لا ننجر إلى اي ابتزاز او استفزاز لان ما يجري بمدينة فجيج البطلة خطير لان ذلك جربوه بواسطة البوليساريو بالكركرات وبمناطق اخرى بصحراءنا ولكن جنودنا البواسل كانوا في درجة من الاتزان وفوتوا عليهم الفرصة وبعد ذلك جاءت نجاحات الكركرات واعتراف واشنطن والدول الأخرى لانني أظن لو لم تكن تلك الاستفزازات لما حصل ما حصل وهاهم من جديد يعيدون أخطاءهم بالشرق وربما هدا الخطا سنربح من وراءه أشياء اخرى
انهم يلفظون اخر انفاسهم لان كل ما لديهم انهار والحراك يقترب من اعناقهم ويريدون تصريف الضغط المغرب ان يصمت وسيدافع عن مصالحه بالطرق الديبلوماسيية فمزيدا من الصبر أيها الفكيكيون الأبطال
ربما سيفيق جنرالات الجزائر بعد تسعين ستة و سيكتشفون أن المغرب كان على حق و أن زراعة القنب الهندي له منافع دوائية و إقتصادية و سيبكون حضهم التعس
غرقونا و خرجو على الشباب ديالنا بالقرقوبي و معمرنا جبدناهم وزيد مع كحل الراس
كلما قامت الدولة بقرار سيئ كالتطبيع وتقنين الحشيش لجأت لأسطوانة الجزائر مقلقة ومسعورة وطالع لها الدم باش زعما حنا نقولو طزز فيك الدزاير بغينا التطبيع بغينا نتبوقو بغينا الحشيش .
بحال واحد فيديو على يوتيوب كاتبين فالعنوان ‘ جزائري لمذا المغرب متقدم علينا’ . زعما شوفو المغاربا جزائري اش تايقول علينا . أودي راحنا لي عايشين فالمغرب ماشي هو.
الصحراء مغربية والتطبيع خيانة
أما نبتة القنب الهندي فإذا كان سيقتصر على استعمالها في المجال الطبي والتجميلي فهذا أمر حسن ومقبول أما المخيف هو أن يكون هذا التقنين مجرد مدخل لإنشاء شركات تبيع الجوان على شاكلة التبغ في المتاجر والمقاهي السي محمد .
أتوجه بكلامي إلى عصابة العسكر و الواجهة المدنية أن ينسوا المغرب بعض الشئ و أن يمنحوا الإستقلال للشعب الجزائري الشقيق كما يطالب الحراك الذي مر على انبثاقه سنتين إلى الآن….
أقول لكم و أكرر أن المغرب معادلة صعبة بالنسبة لكم و أن هذا البلد قد سبقكم بسنوات ضؤوية ولن تستطيعوا اللحاق به رغم ما تتوفرون عليه من طاقات طبيعية استولى على أموالها الجنرالات و عائلاتهم تاركين الشعب عرضة للضياع….
عوض أن تتعقدوا من شئ اسمه المغرب…قوموا ابحثوا عن لقاحات ضد كورونا تلقحون بها أفراد شعبكم المغلوب على أمره ولا تنتظروا الهبات من الدول الخارجية…
أما المغرب فأقولها للمرة العاشرة فهو يسير سيرا حثيثا تاركا ورائه كلاب تنبح….
هدا قنب مغربي الدي سيلف عنق جنيرالات الجزاءير
و ليس قنب هندي.
العسكر يهتم المرتزقة اكتر ما يهتم بالشعب الجزاءيري.
قلتها عشرات المرات وأقولها الآن الجزائر ليس لديها ما تخسره فليست ملكية كي تخاف علئ مستقبل العرش ومستقبل أبنائها وليست دولة ناجحة مع شعبها لتسلك طريق ارادة الشعب الضاغط. الجزائر ممكن تفعل أي شيء ولن يلومها لائم بل نحن الخاسرون. دول العالم الثالث متخلفة عقليا ونمطيا ولكي تنجح وتخرج منها لازم تكون جريندايزر
ينقصهم ان يحكمونا بجنرالتهم الحمقى ههههه عصابة حمقاء
نزرعو حتى ماريوانة ولى كوكة واش جزاءر عضو في برلمان مغربي لمدا هاد تبرير
نحن درسنا موضوع طويلا مع أحزاب وحكومة لتقنين كيف لغرض طبي لا غير وليس مقصود إداء جارة مشؤومة ووو. هدي دولة جزائرية عدوة للمغرب والمغاربة يجب على دولة والجيش أن يحمي حدود مغربية وكرامتنا التي تنهك من هاد العدو كبرها تصغار أين جيش وأسلحة حتى يهدد ويطرد مغاربة من أرض يعتقدونها مغربية كفى سرية وإخفاء على شعب
عدة أمور
لا أعلم ماذا ينتظر المغرب لقطع علاقاته مع هاد جيران السوء، يجب قطعها اليوم قبل الغد لأنه تأتينا من جهتهم سوى رياح العداء و الغيرة والبغض و لا نستفيد منهم شيئا، لقد حان الوقت
المغرب دولة دات سيادة وتتخد قرارات وفق ماتراه من منفعة عامة ونحن لا يهمنا ردود الفعل خاصة من نظام فاشل على كل الاصعدة
الدق تم ……………………..
شيء طبيعي جدا أن يزيد من سعار الجار الجائر لأن المغرب يتحصل على عائدات مهمة تساوي وتعادل ما تجنيه الجزائر من النفط والغاز وبالتالي فتقنين القنب الهندي سيضاعف مداخيل المغرب بالنصف وتجاوز الجزائر ولهدا تحاول بكل الطرق تلطيخ سمعة المغرب وتلميع صورتها محليا لا غير .
عندما يقول العسكر الجزائري أن سياسة المغرب بتقنين القنب الهندي موجه للجزائر فماذا يقول المغرب بتوجيه السلاح والمال والمرتزقة لمحاربة المغرب وتشجيع إغتيال الأفراد بالصحراء المغربية أليس هذا حرب على المغرب والشعب المغربي لكننا بالمرصاد وعلى العهد باقون سنحارب كل مرتزق أو طامع بحدودنا وسنترك كل خلافاتنا أو مشاكلنا للإصطفاف وراء جنودنا البواسل ووراء ملكنا لقتال الأعداء والمتربصين
الجزائر نفسها قننت القنب الهندي بل حتى الكوكا والأفيون في 2004؛ فما دخلهم في أمور تخص المغرب؟
غريب امر الجزاءر عوض أن تعاند المغرب في كل ما يقوم به من تطور في جميع المشاريع الاقتصادية والفلاحية والتجارية وصناعية همهم الوحيد هو الحسد والبغض وتسخير قنواتهم للعداء ضد المغرب صدق الحسن الثاني رحمه الله الجزاءر جران السوء ابتلانا الله بهم
وماذا عن القرقوبي المتعدد الألوان. و الأشكال الذي ينتجه حكام الجزائر الا يقدرون ان يقننوه هو أيضا… القنب الهندي شرع وقنن لان فيه فوائد أما حبوب الهلوسة تاعكم فكلها سم في سم…
لس حاضي راسو وصل… ولي حاضي الناس حصل…
ما زال ما شفتوا والو… غادي نفرگعو ليكم المرارة
العدو الكلاسيكي يريد تسيير شؤون بلادنا ويتدخل في الصغيرة والكبيرة.
لقد حان الوقت ان تخرج وزارة الخارجية المغربية للعلن وان تصرح إعلاميا بان هادا العدو تخطى الخطوط الحمراء وان ليس لها الحق بان تتذخل في شووننا الداخلية لكي يعرف العالم بأسره ان هادا العدو اخترق كل القانون الدولي واحترام الجار وكذلك ان يفهم الشعب الجزاءري بان هاد العصابة تريد تغيير بوصلة الحراك تجاه المغرب .
اظن شخصيا انه حان الوقت كي يجمع سفير الجزاءر حقيبته وانه ليس مرغوب فيه لا من الدولة او الشعب المغربي وقطع كل العلاقات مع المافيا حتى يتغير الحكم في هاته البلاد الى حكومة مدنية عاقلة.
نعم نمو الشعب بالجزير حتى يتقبل الشعب المغربي ان تقنين الحشيش شيء جيد للمغرب والامة اسلمية وان الجزير تحسدنا على هده النبتة المخدرة
مساكين لا يعلمون ان سكان تلك المناطق هم في الحقيقة ضيوف بالمغرب واصلهم اندلسي واذا كانوا مسلمين وشلاغمية يرجعونا لبلادنا مثلما فعل جدهم ابن قسطنطينة طارق ابن زياد
ملاحظة: طارق ابن زياد مكانش ماركسي شيوعي يعادي المغرب مثل جنرالات قاريين بلا قراية.
عادي جدا لأن الجزائر التي تعيش في أزمات اقتصادية وسياسية بالرغم من نفطها وغازها وقرقوبها وهلوستها… لا تريد أن يصبح المغرب بلد الرجال الأقوياء احسن منها وتخترع أشياء لالهاء الشعب الجزائري وحتى لا يطالبهم بخيرات البلاد وهم يتوسلون للامارات ولاسرائيل من أجل انقاد شعبهم باللقاح…..
يجب المحافظة على حسن الجوار…
فما يجمعنا أكثر مما يفرقنا..
“جعجعة بلا طحين” عنوان بلد فراقش الدجاج. فمنذ نشأة هذا البلد على أطلال دول الجوار وهم يكثرون حياتهم من أجل إحباط الآخرين.
C’est pas que le problème du kif il y’a la normalisation avec les juifs sionistes et l’occupation du territoire du Sahara occidental même le maroc est occupée ses villes sebta et Melilla occupé et même dirigé par la France par les accords jusqu’à 2056 soit 100 ans après la fin du prefectorat
ما يزعج الجزائر ليس هو الكيف بداته بل مذاخيله وعائداته لصالح المغرب هو ما يزعجها
أنا مع زراعة القنب الهندي وزراعة الماريجوانا وزراعة نبتة الكوكايين والعفيون ضدا في النظام الخرائري المذلول الصهيوني ثم التطبيع مع إسرائيل وعلاقات في شتى المجالات مع فرنسا التي يعبدها النظام الجزائري الصهيوني ، ثم الله يرحم الحسن الثاني يا ملكنا محمد السادس أناشدك أن تقطع جميع العلاقات مع هذا البلد الميت القاحل
المملكة المغربية دولة ذات سيادة، لا داعي لتقديم التبريرات حول تشريعاتنا. الكبرانات في الدولة الشرقية ليشربوا ماء البحر.
اقسم بالله العظيم البارحة كنت اتابع برنامج رياضي club dz علئ قناة الشروق الإخبارية فإذا بهم يدكرون المغرب و صحراء الغربية و انقلب الموضوع الى سياسة هههههه قتلونب ضحك لا يمكن مرور ساعة دون ذكر المغرب هههههه
خُرافات و كذب صحافة عسكر الجزائر و قنواته التافهة ، الغبية لا ينطلي على ذي عقل و ليست له مصداقية حتى عند أحرار الشعب الجزائري نفسه ، فبِالأَحْرى أن تكون عنده أدنى مصداقية دوليّاً ، فالمخدرات الخطيرة جدا و المدمرة لعقول الشباب الجزائري التي تُنتجها مصانع كَبرنات الجزائر ، و المعروفة ، كالقرقوبي ، و الحبوب المهلوسة ، الإِكْسْطازي ، الكيميائية ، و غيرها ، لا تُقارَن مع نبتة القنب الهندي الطبيعية التي تُزرع في بعض مناطق الشمال المغربية ، و التي تَمّ تقنين استعمالها دوليا لأغراض طبية بعد أن تبث علميا الفوائد العلاجية لِبعض مكوناتها………مع العلم أن الحدود المغربية الجزائرية مغلقة لا يمرُّ عبرها إلا ما يُمَرِّرُه العسكر نفسه…..
إذا كان النظام الجزائري الجائر يعتبر أن تقنين نبتة الكيف موجه ضد بلدهم فماذا ينتظرون بإتخاذ إجراءات أمنية ضد النظام المغربي أو يرفعوا دعوة قضائية ضده إلى هيئة الأمم المتحدة لفرض عقوبات عليه. أو كما قال المتتبع معنا إذ ما اكتشفنا البترول والغاز سيوجه لنا تهة سرقة الحقول النفطية المجاورة