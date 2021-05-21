تكاليف التعليم والصحة تنهك ميزانيات أسر الطبقة الوسطى في المغرب

تواجه جهود تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب عددا من العقبات، أبرزها تقاطب الخدمات الأساسية الموجهة إليها على رأسها التعليم والصحة، وهو الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع في نفقات الأسر بشكل يؤثر على دخلها.
ويؤدي التقاطب في الخدمات الأساسية إلى تعايش منظومتين بالقطاعين العام والخاص على مستوى كل خدمة، دون أن يكون بينهما دائما ما يلزم من التكامل والالتقائية، وهو ما يساهم في زيادة حدة الفوارق الاجتماعية.
ويعتبر التعليم عاملا أساسيا يساهم في توسيع وتعزيز الطبقة الوسطى، لأنه مرتبط باكتساب المعارف والمهارات والمؤهلات البيداغوجية، بحيث يشكل التعليم شرطا أساسيا للرفع من درجة المهنية والتحكم الأمثل في الوظائف والمهام المزاولة.
وبحسب دراسة أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن عددا لا يستهان به من أسر الطبقة المتوسطة، بنسبة تتجاوز 15,8 في المائة سنة 2014، تدرس أبناءها في القطاع الخاص، وهي نسبة أكبر من تلك المسجلة لدى الطبقات المتواضعة بنسبة 11,6 في المائة، وأقل بكثير من أطفال الشرائح الميسورة التي تصل إلى 31,2 في المائة.
وتفيد معطيات الدراسة، المستندة إلى إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، بأن أسر الطبقة المتوسطة تخصص 9 في المائة من ميزانيتها لمصاريف الدراسة في القطاع الخاص، مقابل 6 في المائة بالنسبة لأسر الطبقة المتواضعة، و12 في المائة بالنسبة لأسر الطبقة الميسورة.
ويؤكد المجلس الاقتصادي أن التكاليف المالية المخصصة للتعليم تؤثر بشكل كبير على دخل أسر الطبقة المتوسطة، لأنها تقتطع مباشرة جزءا من الموارد التي كان بالإمكان توجيهها نحو الاستهلاك، وبالتالي تحقيق رفاهها الاقتصادي.
ويقترح المجلس في هذا الصدد تعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى من خلال سن ضريبة للأسرة تكون ملائمة أكثر وتأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثر مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء.
وعلى غرار تكاليف التعليم في القطاع الخاص، فإن تكاليف العلاجات الطبية تشكل عبئاً على الأسر من الطبقة الوسطى، حيث تؤثر سلبا على أولويات أخرى للأسر مثل الادخار للتقاعد؛ إذ تلجأ 54 في المائة من أسر هذه الطبقة إلى القطاع الخاص من إجراء استشاراتها الطبية.
وفي سنة 2014، كان معدل التغطية الطبية للطبقة الوسطى منخفضا نسبيا؛ إذ بلغ 37,5 في المائة مقارنة بـ63,7 في المائة لدى الفئات الميسورة، وهي مؤشرات تبرز الحاجة إلى الشروع في إرساء منظومة صحية عمومية عالية الجودة قادرة على جذب أسر الطبقة الوسطى، إضافة إلى ضرورة تقنين القطاع الخاص ليتلاءم مع أهداف السياسات العمومية من حيث التغطية الجغرافية وجودة الخدمات وملاءمة التكلفة مع القدرات المالية للأسر.
وفي هذا الصدد، يرى المجلس أن هناك ضرورة لإرساء منظومة العلاجات على أساس خريطة صحية شاملة وموثوقة على المستوى الوطني والجهوي، تدمج القطاعين العام والخاص، على أن تلعب الدولة دورا أساسيا في السهر على الانسجام العام لمكونات هذه المنظومة وضمان تتبعها تتبعا صارما، من أجل ضمان تناسق العرض الصحي على المستوى الترابي من حيث الجودة والقرب.
وتكمن أهمية الطبقة الوسطى في المغرب في قدرتها على الادخار والمساهمة في تمويل الاستثمار، ناهيك عن كونها عاملا للاستقرار السياسي لأنها تؤشر عموما على وجود تماسك اجتماعي أقوى وتفاوتات أقل وعلى اشتغال المصعد الاجتماعي، كما أنها ضرورية لربح رهان الانتقال نحو عتبة أعلى من التنمية.
الاسر هي من تريد انهاك نفسها وتضع جيوبها عرضة لابتزاز اثمنة مؤسسات التعليم الخاص وذلك للتباهي امام الغير من العائلة والمقربين.
الامر بسيط، سجل ابناؤك في المدرسة العمومية، وقم بتعليمهم والاشراف على مراجعتهم بنفسك فس البيت، فهذا واجبك ولا تحاول التهرب منه والا ستكون اول من يدفع الثمن
يجب تقنين مصاريف التعليم الخصوصي خاصة مصاريف التسجيل الخيالية التي ليس لها تبرير .
وإلا سنقوم بهجرة جماعية الى التعليم العام و نرى كيف ستقوم الدولة باستقطاب الجميع .
لماذا لا يتم دعم التعليم الخصوصي من الضرائب المؤداة من طرف الشعب للتعليم ، أو أن ترجع الدولة الضرائب للمواطنين الذين اختاروا التعليم الخصوصي !!.
الدولة من تتحمل مشكلة خوصصة التعليم بالمغرب ،الدول المتقدمة تستثمر في المدرسة العمومية التي هي مرآة تقدمها والمغرب يقتل المدرسة العمومية بتشجيعه الخصوصية.كيف يعقل ان يحب الطفل بلده وهي غير قادرة على توفير التعليم المجاني بجودة لا بأس بها له .
تكاليف الدراسة غير زايدة. للي عندو الرغبة و الراس ديال القراية غادي يقرى فابور
فيمدينة مراكش مدرسة الزيتون في سيدي يوسف بن على
قامت بزيادة 60% بالنسبة للموسم دراسي 2021/2022
التعليم في بلادنا يجب ان يرجع تابعا لوزارة الصناعة و التجارة.لان اغلب المواطنين يدرسون ابناؤهم في القطاع الخاص.على عكس سنوات التسعينات و قبل كان فيه عيب ان ندرس في مدرسة خصوصية لانها مظهر من مظاهر الكسل لدى التلميذ.ارجو اعادة النظر في المنظومة التعليمية ككل في بلادنا .و نسبة 9 في الماءة اعتقد اننا نصرف اكثر من ذلك في الجانب المخصص للتعليم.
بما ان هذه الطبقة تتحمل هذه المصاريف الإضافية فعلى الدولة ان تتخصص لها دعما ماديا لانها تجنب الدولة مصاريف تمدرس أطفالها بالإضافة إلى خلق فرص الشغل بالقطاع التعليمي الخاص.
ما فائدة التغطية الصحية إذا كان الأطباء يطالبونك بالنوار, يجب إيجاد حل لهاته الظاهرة المشينة و القبيحة, فالتغطية الصحية تعوضك عن ما يرد في الفواتير, و النوار ليس له فواتير, وقد يطالبك الطبيب بنفس المبلغ الذي يتم ذكره في الفواتير أو أكثر. على الحكومة وضع حد لهاته الظاهرة اللاإنسانية, راه المواطن تغلب مسكين, والطبيب يستغل مرضه و حاجته للعلاج للإبتزازه و النصب عليه.
الارقام غير تايتشايرو! اغلب العائلات ذات الدخل المتوسط ابنائها بالتعليم الخاص وليس فقط %15،8 .ومعدل تمدرس طفلين فقط مابين 2000 و 3000 درهم بالمدن الكبرى، لو انه فقط %9 من دخل العائلات اي انه عائلة بدخل متوسط لها ما بين 24000 درهم و 36000 درهم شهريا …
عادي ما دامت الدولة اختارت التخلي عن دورها الاجتماعي ألملزم لها دستوريا وتتلقى من اجله ضراءب من المواطنين ذلتيين كانوأ أو معنويين
المشكل هو أن الأسر المتوسطة ولي تتكمل الشهر بزز تتسجل أبنائها في مدارس خاصة وذلك لسببين الأول التباهي والمضادة مع الهائلة زعما ولدي كيقرا في القطاع الخاص التاني هو تظن أن ابنها غادي يطلع قراي في حين أن لو كان ولدك سطل راه وخا دخلو للمدرسة السامية مغيدير والو وبالتجريب فالمدرسة العمومية مزال كتخرج لينا عباقرة وعلماء ومتقفين ولي كيبغي يقرى كيقرى ساء في الخاص أو العام
تكاليف الصحة والدراسة تنهك حقا جيوب الطبقة المتوسطة وعلى الدولة أن تتدارك الموقف وتأخذ بعين الإعتبار هذه الحالة وتقوم بتخفيف الضرائب على هذه الفئة لأنها هي التي تحرك اقتصاد البلاد.
السلام
لا أفهم اختيارات الدولة المغربيه لمدا لا يضعون الأولوية للصحة و التعليم و يفضلون الزواق. الدولة لي ماعندهاش الطب و التعليم صحيح غير تمشي تراجع أولويات ديالها.
الدولة تقاس بالتعليم و الصحة و القضاء
المغرب ليس فيه طبقة متوسطة انه يحتوي على طبقة فوق البوجحوازبة اي الوزراء ووووو يعني ناهبي اموال الشعب وطبقة كادحة لا تتوفر ولو على قوت يومه باركة من الفبركة ومن الكذب والدولة التي لا توفر لشعبها التعليم والطب مجانا هيا الى مزبلة التاريخ انها دولة فاشلة
نسأل الله أن يبارك للمساكين الذين يعيشون بالحلال و من عرق جبينهم وأن يحفظ أبناءهم من كل مرض و وباء و شرٍّ،فالدنيا في زوالٍ و بعدها حسابٌ على مثقال ذرَّةٍ.في حين قال الله سبحانه (وقل للذين لا يُؤمنون اعْملوا على مكانتِكم وانتَظِروا إنَّا مُنْتظِرون) { وما ربك بغافل عما تعملون}
الطبقة المتوسطة مقهورة. وجب تفعيل الحلول تفعيلا صحيحا حكيما وليس التشخيص فقط.
إلى تقدر تقري ولدك فقسم فيه 50 تلميذ ماعرفت.
أدرس أبنائي في الخصوصي للأسباب التالية:
– عدد التلاميذ في القسم 23
– المراقبة الدائمة
-الأستاذ لا يعنف التلميذ
– القرب من السكن
لماذا لا يتم خلق صندوق للتعويض عن التمدرس الخصوصي كما هو الحال بالنسبة للمرض و الأدوية و لو بنسبة 50 في المئة.
فين كاين المشكيل لي مالقاش باش اصرف على ولادو ويقويهم ومصاب باش اتعالج الى مرض وصابر لقمة العيش امشي لباب سبة وارمي ولادو وراسو في البحر وخاليو هاديك البلادللحكومات وكروش الحرام و لشفافرية… انهبو و يستمتعون بخيرها . حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم.
بالفعل الطبقة المتوسطة عاشت الويل خلال العشر سنوات من حكم حزب الفاشلين البيجيدي سواء في صحتهم او في تمدرس ابناءهم او في مستقبلهم . ايضا المستوصفات والمستشفيات في جل الاحياء المغربية اصبح جوابها للمرضى المسنين او للمرضى بامراض مزمنة وللمرضى الفقراء بصفة تقريبا عامة ومنذ سنة ونصف بان الادوية غير موجودة . اذا كان هذا هو جواب عدد كبير من مستوصفات الاحياء للمواطنين اذن ليغلقوا هذه المراكز الصحية وليبادروا بالقول للمواطنين “احرقوا بطاقات الرميد” فهي لا تغني ولا تسمن من جوع .
الله يحفض بلادنا المغرب . بدأت الأمور تخرج من سيطرة الدولة لا أمن لا شيء . لا تعليم مغاربة العالم اصبحوا يتربصون من بعيد . حكومة فاشلة ادارة الأمن فاشلة . اللهم انصر بلدنا و نتمنى من جلادلة الملك أن يكون جد صارم مع الإجرام
المخزن ارتكب حماقة مع المانيا عندما ركز على انسان بسيط متل حاحب و ضحى بعلاقته مع دولة عضمى من اجل الحصول على انسان بسيط لينتقم منه. عاود المخزن نفس اللعبة مع اسبانيا بتهديدها ب اطفال الشعب. فكان جواب اسبانيا راقيا محتفضة بالاطفال الدين لا دنب لهم. المخزن يضن بانه بالخروج بعلاقته مع الصهاينة ال العلن اصبح بامكانه ان يفعل ما يشاء. المخزن اخر همه هم اطفال و مستقبل ابناء الشعب
Les données datent de 2014!! .svp , on est en 2021.le citoyen n est pas ” con” pour l’endormir avec ces infos ..
اسيرو اش من تسعة في المائة كذوب تنشد خمسة آلاف درهم وتنخلص الف وخمسمائة درهم في المدرسة خمسة وعشرين في المائة من راتبي هاد المؤسسة تتعطي اقسم بالله ارقام مغلوطة تتخلي الواحد ينعل الوقت اللي تزاد وخلق في هاد البلاد كذوب في كذوب كفي من استحمار الشعب
الدول الحضارية 3 أمور لا تناقش فيها و هي التعليم و الصحة و السياسات الإجتماعية!فلا تتعجبوا من أن جل الدول المتقدمة تؤكد على استمرارية التعليم المجاني لأنه أولا واجب وطني للدولة إتجاه شعبها ثم هو إستثمار للأجيال القادمة لمستقبل أفضل!للأسف الدولة اختارت طريقا سهلا للتقليل من مصاريف ميزانية الدولة و لكنها لا تعلم أنها بهذا الإختيار تتجه إلى تفشي الجهل والتخلف و بالتالي استمرار الدولة في مصاف الدول المتأخرة المستهلكة.
التعليم الخصوصي مضيعة لنقود الأسر سواء المتوسطة و المتواضعة أو حتى الغنية، ما هو عيب التعليم العمومي يبني التلميذ على أساسيات الإعتماد على الدات و على كفائته العقلية، ينهج التعليم العمومي بيداغوجيا التأسيس، تساعد التلميذ بجميع مراحله التعليمية من الإبتدائي إلى الجامعي و التأطيري، الشئ الوحيد الذي يعيبه هو تعدد النقابات التي أصبح ينتمي لها الأطر التعليمية، التي أصبحت تنهك جدول إستعمال الزمان التلميذ، بسبب غياب الأساتذة، صحيح من حق رجال التعليم الإضراب لتعبير عن ما يعيقه، لكن ممكن أن ينهجوا مثل باقي دول العالم يضعون شارة تعبر عن إحتجاجهم و إدارة المؤسسة تسجل دالك بأنها وقفة إحتجاج، لا ضرر و لا ضرر ولا ضرار بالنسبة للتلميذ و الأستاذ
أصبح المواطن الضعيف فريسة في يد أطباء المجال الخاص حيث يفرضون تعريفة عالية على المريض حيث يغتنمون فرصة ضعف وسوء المعاملة في القطاع العام مما ينهك جيب المواطن البسيط الذي يجد نفسه مظطرا لدفع ما يفرض عليه دون حسيب ولا رقيب والدولة تلعب دور المفرج مع الأسف، كيف يعقل طبيب نفساني في مدينة مكناس يستقبل ما يفوق 60 ميضا في اليوم وتكلفة تفوق 350درها ولا يقضي معه اكثر من 10 دقائق…. حلل وناقش
لذلك نقول أنه على الفقراء والطبقة المتوسطة أن تقف إلى جانب رجال التعليم في مطالبهم والدفاع عن المدرسة العمومية.
أما بالنسبة للصحة فهناك لوبي القطاع الخاص الذي يفرض سياسته وأثمنته على المواطنين كما نلاحظ أنه حتى الطبقة الفقيرة أصبت تلج القطاع الخاص وبالتالي يجب على الحكومة التي يفترض أن تدافع عن الفقراء أن تتدخل لوضع حد لجشع هذا اللوبي وخاصة لوبي الصيادلة حيث أن هامش الربح خيالي ,
الطبقة الوسطى تودي جميع أنواع الضرائب:
السكن
البناء
المرابحة
عل الدخل 38٪
TVAs
الأبناء لا يستفيدون من المنحة الجامعية كيف ما كان عددهم
المدارس الخاصة تحلبهم
الابناك
أن تكاليف الدراسة والصحة مكان من واجب الدولة التعويض عليهم. فان الصحة هناك حيف في التعويض فان المواطن يؤدي زيارة طبية الاختصاصي ويؤدي ما بين 300 درهم و400درهم والتعويض من التامين هو 80 درهم اليس هذا حيف وتقليص من القوة الشرائية للمواطن وزد على ذالك من جراحة ومصاريف المصحات .والتحاليل وغيرهم وما يدفعه المريض تحت الطاولة كل هذا معروف واصبح مألوف. يعرفه الخاص والعام ولا حول ولا قوة الا بالله.
إلى المعلق رقم واحد، كلامك في الصميم اسي كمال، والله حتى عجبني تعليقك لأنه وضع الأصبع على مكمن الخلل، العديد منا للأسف تخلى عن دوره في التربية ومراجعة الدروس مع أبنائه وعوض ذلك يتباهى بتدريسهم في مدارس خاصة، وكلما كانت أثمنتها اغلى كلما كان التباهي أكثر هههه
تعليقك جميل وصريح، حبذا لو ان مراقبي التعليقات كانوا يمررون مثل تعليقك لتكمنا من خلق رأي عام واع عوض تمرير تعليقات تحتوي السب والقذف والشتم والضغينة والخواء الفكري، لا يتولد عن هذه الامور سوى التشرميل للأسف
لماذا لجأت الأسر من الطبقة المتوسطة لتدريس أبنائها في المدارس ليس حبا في هذه المدارس او تباهيا بذلك وإنما يأتي ذلك اولا : نتيجة تقليص الساعات المُدَرَّسَة في العمومي حيث سابقا كانت 6 ساعات في العربية والفرنسية والرياضيات تتقلص لأربع ساعات اما في عهد كورونا اصحت ساعتان فقط تقلص الساعات هذه أثر على المستوى وخلق فراغا كبيرا للتلميذ يعرضه للشارع اما المدرسة الخصوصية فاحتفظت بنفس الساعات التلميذ يدخل في الثامنة إلى الثانية عشرة زوالا ومن الثانية إلى الخامسة يعني على الاقل محضي وإن كانت بعض المدارس لا تقل سوءا من غيرها. ثانيا : الاشتغال بالعقدة وبدون تكوين افقد المدرسة العمومية هيبتها وصرامتها مع تقاعد الأساتذة والمعلمين القدامى فتقلص المستوى وضاعت الأخلاق بالإضافة لعوامل أخرى سوء تدَبُّر الأسر لعمل أبنائها رغم الآباء المتعلمين لم تعد تلك المراقبة الصارمة فيعهد بأبنائه للمدرسة الخصوصية ظنا منه انها اكثر صرامة وتعلم احسن وهذا انهك الجيوب ولا ننسى الصحة التي زادت في الطين بلة كلما لجأت الأسرة إلى طبيب متخصص 250ده حتى 300 ده ضف إليها ثمن الأدوية
هذا ماسبق أن قلناه عدة مرات فالطبقة الوسطى تم تدميرها منذ أن جاء حزب العار ع ت حيث انخفضت قدرتها الشرائية بشكل مهول نتيجة نفقات التطبيب والدراسة فالدول السائرة في طريق النمو على الأقل توفر التعليم والصحة مجانيا لشعوبها عكس هولاء الخونة