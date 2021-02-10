تكرار مشاهد الغرق يفضح برامج حماية مدن المغرب من الفيضانات‎

شهدت مدن مغربية كثيرة على امتداد السنوات الماضية، حديث مجالس جماعية وتخصيص ميزانيات ضخمة لتجنيب الحواضر مخاطر فياضانات محتملة، لكن الأمر ظل لحدود اللحظة حبرا على ورق يكذبه واقع حال مدن عديدة متفرقة على التراب الوطني.
وتطرح عديد الأسئلة بخصوص نجاعة برامج الدولة في هذا الاتجاه، خصوصا بعد غرق مدن كبرى وأخرى صغرى، ما يكرس الوضعية المتشابهة، وينذر بمشاهد متكررة في المستقبل، إن لم يتم تدارك الأمور عبر برامج أكثر جدية وفاعلية.
وشهدت بعض المدن المغربية، خلال الفترة الأخيرة، مطبات مناخية قوية تسببت في حدوث فيضانات وسيول جارفة، جعلت عدة حواضر بالمملكة تغرق في الأوحال وتحصد خسائر مهمة في البنية التحتية، بينما تعمل السّلطات المحلية للحد من الخسائر.
ويطالب عدد من المغاربة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي ينص عليه دستور سنة 2011، خاصة وأن الأمر يتعلق بأرواح بشرية راحت ضحية، وأخرى “مهددة”، في كل لحظة شهدت فيها البلاد نسبة هامة من التساقطات المطرية.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أورد أن المغاربة تضيع أملاكهم جراء اللامبالاة التي تكرس في عديد المدن، مستغربا من تكرر واقع حال التدبير الحضري في البلاد، وطغيان السياسي على التقني، في أغلب المشاريع.
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المشاريع والبنيات التحتية تقتضي مهندسين ومتخصصين في الجغرافيا، وهم من يحددون أماكن صالحة للبناء وأخرى يرفضونها، لكن السياسي له رهانات أخرى.
وأوضح الفاعل الحقوقي، أن القرار السياسي ينتصر على التقني، بحكم أن التقنيين يشتغلون تحت إمرة الرئيس ضمن المجالس الجماعية، مطالبا بتخصيص قضايا الأمن والسلامة، وعدم تمريرها هي الأخرى لفائدة من لهم غطاء سياسي.
وأكمل الخراطي قائلا: أغلب المشاريع التي تبنى في مناطق غير مناسبة يستثمر فيها السياسيون بشكل كبير، ويبيعونها للمواطنين، فيما بالنسبة لمسؤولي وزارة الداخلية، فالنقود تغمض الأعين، وزاد: لابد من التدخل لوقف المشاهد الكارثية المتكررة.
Quand les incompétents qui dirigeons le Maroc attendez aux pires catastrophes possibles dans toutes les villes marocains sans exception ils’ pensent qu’à garnir les comptes bancaires no
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السلام عليكم
لم يعد المغاربة يطالبون بالماء و المطر، لمادا؟
إدا جاء الماء فاضت القواديس وغرقت السيارات قبل البشر.
لا نملك مقومات دولة حديثة، فقواديسنا على قد الحال!
الله غالب.
المشكل فالبلاد هو مكايناش المحاسبة المسؤولين
يجب محاسبة الجميع.
المغرب يحتل المرتبه الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفساد والبني التحتيه الهشه ودور الصفيح والفقر والغش والسرقه واكل أموال الناس بالباطل
سأل حكيم أي ولد أحب إليك فأجاب : الصغير حتى يكبر والعاطل حتى يعمل والمريض حتى يشفى والغائب حتى يعود.
وسأل عن أي بلاد أحب إليك فقال : بلاد يتحرر ترابه ومائه وهوائه ويغيب عنه ناهبوه, ولا يهجره أبنائه ويطيب عيش الناس فيه ويستعيد زئيره ونوره ويطعم أبنائه. بلاد يبنيه مهندسوه ويزرعه فلاحوه,بلاد لا يحكمه متأله باسم الدين ولا سفاح باسم الشيطان.
ثم يأتي بعض المغاربة ويتطاولون علي دول أخري والمغرب يعيش أزمات حتي ابسط الامور سقوط أمطار تظهر وتعري بنية تحتية فاشلة وهجرة المغاربة والمغربيات في كل دول العالم وأوروبا والخليج ومصر والشرق وحتي وصلت لأقل الدول السنغال .. تجد في النهاية مغربي يقول اللهم كثر حسادنا ونحن نعيش افضل اين هذا الافضل في كل هذا لا نجده ونستغربه من الأوهام ولست جزائري
ها المعقول وحنا قلنا بأن معمل طنجة ليس سري للغاية بل هو معمل في منطقة غير قانونية ولا اعرف لمادا يرخص للقبو في منطقة تشبه الواد إن لم نقول فعلا هي منطقة واد بمعنى آخر أين المهندس الإقليمي ولمادا السلطات المحلية تغطي الشمس بالغربال لأن ما وقع هي وحدها من تتحمل المسئولية حتى ولو كان الورش سري على الأقل ارتكبت خطأ فادح بالترخيص في منطقة لا يصلح فيها حفر القبو وهدا هو الإشكال الحقيقي وليس شيء آخر