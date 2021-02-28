تكريم مواهب "مصر في عيون أطفال المغرب"

نظم مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بسفارة جمهورية مصر العربية حفل تكريم لطلبة وطالبات المؤسسات التعليمية بالمملكة المغربية المشاركين في المسابقة المنظمة برعاية أشرف إبراهيم، سفير جمهورية مصر العربية بالرباط، تحت عنوان “مصر في عيون أطفال المغرب”، وذلك بمقر التمثيلية الدبلوماسية بالعاصمة.

وأثنى السفير المصري، في افتتاح الحفل، على اللوحات الفنية المشاركة التي تنم عن مواهب متميزة، وحث الطلاب على تنمية مواهبهم وتقديم المزيد من الأعمال الفنية المميزة، موجها الشكر للمؤسسات التعليمية على دعمها للطلاب وحثها على الاهتمام بالمواهب.

وعرف الحفل تكريم المؤسسات التعليمية المشاركة والطلاب الفائزين، وعددهم 28 طالبا (16 طالبة و12 طالبا)، من 6 مؤسسات تعليمية فائزة.

وقلد السفير المصري مديري المدارس بدرع مقدم من وزارة التعليم العالي، وشكرهم على دعمهم للطلاب، وحثهم على الاستمرار في رعاية المواهب، وخاصة الأطفال.

جدير بالذكر أن المسابقة أقيمت العام الدراسي الماضي، ونظرا لظروف الجائحة ومنع التجمعات لم يتمكن مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية من تكريم الطلاب فعليا، ولكن أقيم معرض افتراضي على “صفحة المركز” تضمن جميع الأعمال المشاركة.

وشاركت أعمال الطلاب في مسابقة يوم التراث المقامة من قبل وزارة السياحة والآثار. وسيتم إرسال شهادات الطلاب المشاركين بالحقيبة الدبلوماسية قريبا ليتم توزيعها على المؤسسات.

وعرفت المسابقة مشاركة 6 مؤسسات تعليمية من المملكة المغربية بـ249 عملا؛ وهي مؤسسة الجزرى، مؤسسة السعادة، مؤسسة شمس الأصيل، مؤسسة الجليل، مؤسسة مفتاح المستقبل، مؤسسة ابن ادريس.