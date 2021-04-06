تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 10:55
أعلن رئيس إسرائيل، رؤوفين ريفلين، تكليف رئيس الوزراء زعيم حزب “ليكود”، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويأتي تكليف نتنياهو بعد مشاورات أجراها ريفلين، أمس الاثنين، مع ممثلي الكتل الحاضرة في البرلمان العبري “كنيست”.
وقد أوصى 52 نائبا في الكنيست، المؤلف من 120 مقعدا، بإعادة تكليف نتنياهو، مقابل 45 أوصوا بالسياسي يائير لابيد.
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