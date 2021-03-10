تلاميذ الإعدادي يدرسون التكنولوجيا بالفرنسية

تلاميذ الإعدادي يدرسون التكنولوجيا بالفرنسية
صورة: و.م.ع
الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:35

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، بأنها قامت بإعداد مشروع المنهاج الدراسي الجديد لمادة التكنولوجيا بسلك التعليم الإعدادي باللغة الفرنسية.

ووفق بلاغ صادر عن الوزارة فإن هذا المشروع البيداغوجي، الذي ساهم في إعداده فريق وطني مختص في تدريس مادة التكنولوجيا، يأتي في إطار تنزيل حافظة المشاريع الاستراتيجية لتفعيل أحكام القانون الإطار 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المشروع الثامن بشأن تطوير النموذج البيداغوجي، من خلال السهر على تحقيق النتائج المنتظرة منه والرامية إلى تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.

وأورد المصدر ذاته أن المشروع الجديد لهذا المنهاج ستتم إحالته على المفتشين وأساتذة مادة التكنولوجيا بجميع جهات المملكة قصد الاطلاع وإبداء الرأي فيه، في أفق إعطاء الانطلاقة لإعداد النسخ الجديدة من الكتب المدرسية لمادة التكنولوجيا بسلك التعليم الإعدادي، استعدادا للدخول المدرسي المقبل 2021-2022.

اللغة الفرنسية المنهج التربوي مادة التكنولوجيا وزارة التربية الوطنية

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‫تعليقات الزوار

29
  • [email protected]
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:39

    خرجتو علينا بهاد اللغة الفرانساوية دعيناكم لله

    18
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  • المجلد
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:39

    لغتنا العربية؛ لا هي عاجزة ولا معجزة

    انظروا كيف ترجم أحمد فارس الشدياق “السوشاليزم” إلى “الاشتراكية” – ترجمة لا أدقّ ولا أجمل. كثيرون اليوم لا يعرفون ما “السوسياليزم”

    سليمان جبران

    [ من كتاب” على هامش التجديد والتقييد في اللغة العربية المعاصرة”]

    -14
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  • rachid
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:40

    نريد تدريس التلاميذ باللغة الانجليزية وليس الفرنسية. فيقو من النعاس.

    49
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  • De niro
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:40

    قرار حكيم لأنه ليست هناك تكنولوجيا عربية . يجب ان تدرس العلوم بلغاتها الأصلية حتى يمكن العودة الى المراجع الأم . أيضا يجب على أساتذة اللغة الفرنسية بالسلك الابتدائي القيام بواجباتهم تجاه التلاميذ وعدم التهاون في تدريسهم وتلقينهم مبادئ اللغة الفرنسية بعيدا عن كل انحياز ايديولوجي .

    -13
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  • nofrensh
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:41

    يجب تدريس هذه المادة بلغتها الام الانجليزية. كفانا استعمار فرنسي في جميع المناهج

    39
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  • محمد
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:41

    دولة مازات مستعمرة … اللغة الفرنسية لغة سيءة جدا ليست لغة العلم و ليست لغة التواصل الدولة تريد ان نكون عبيدا لفرنسا . تبا لكم انتم و تعليمكم السيء لقد كرهت هذه الدولة

    24
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  • ضد الفرنسية
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:44

    الفرنسية ليست لغة العلم والتعلم. الفرنسية لغة الإستعمار لا فائدة منها.
    الفرنسية لغة ضعيفة لها نطاق تداول ضيق
    عليكم الاهتمام بلغة القرآن.. واللغة الإنجليزية لغة العالم والعلم

    26
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  • سميرة
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:44

    لو كنتم تريدون خيرا بالتلاميذ لاخترتم الإنجليزية وليس الفرنسية، الفرنسية لغة متخلفة لا محل لها من الإعراب، لغة العلم هي الإنجليزية وليست الفرنسية.

    29
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  • abde
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:44

    كاتمشي للدستور كتلقى باللي اللغة العربية و الأمازيغية هما اللغات الرسمية فالبلاد، وملي كاتمشي تقرا كتلقى اللغة الفرنسية في الكتب و في الإدارات و الوثائق الرسمية، وملي تسالي القرايا اقولو ليك لا اسيدي خاصك اللغة الإنجليزية

    16
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  • N.H
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:44

    لا حول و لا قوة إلا بالله لماذا لا يدرس باللغة العربية و الإنجليزية؟؟؟إلى متى سوف نبقو مستعمرة تابعة لماما فرنسا؟؟؟

    12
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  • مغربي
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:46

    رحمة الله على المسؤولين المخاربة لقد خربوا منظومة التعليم بكله
    احفاد مولاتهم فرنسا

    4
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  • امين
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:46

    وزارة لا تستحي. لقد تم منذ مدة إلغاء شبه كامل لمادتي المعلوميات والتكنولوجيا بأغلب المؤسسات وإجبار أساتذة هاتين المادتين على تدريس الرياضيات.
    بينما أغلب بلدان العالم تتجه الى اعطاء الأولوية لماتي المعلوميات والتكنولوجيا نجد بلد يسبح عكس التيار ويعتمد على مواد تقليدية أكل عليها الدهر وشرب.

    6
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  • مغترب
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:47

    عيب وعار مزال كضحكوا على الشعب بهاد اللغة المفروضة عليكم … لغة متجاوزة عوض تعليم التلاميذ اللغة انجليزيا و ذلك بتعميمها انطلاقا من التعليم الأولي بتوظيف أساتذة لغة أنجليزية و زيادة عددهم مقارنة مع أساتذة الفرنسية و على مدى 10 سنوات ستختفي هاته اللغة المتخلفة لأنه لا يثقنها سوى فئة قليلة من الشعب التي توظفها لتبقى الوظائف حكرا عليها و على أبناءها و الله ياخد فيكم الحق ….

    7
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  • مغربي
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:48

    لن نحقق أي تطور مادمنا نستغني عن اللغة الإنجليزية و ندرس بلغة المستعمر.

    13
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  • مقيم بألمانيا
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:48

    الفرنسية لم تعد لها فائدة و الأولى منها تعلم العربية و الإنجليزية

    7
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  • حمو
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:50

    هذو بغاو يحييو اللغة الفرنسية على ظهر الشعب المغربي و الضحايا هذ الأطفال الذين سيجدون أنفسهم بلغة لا تسمن و لا تغني من جوع… العربية أكثر انتشارا منها

    6
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  • الانجليزية لغة العلم ، لغه اجنبية اجنبية ديروها انجليزية
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:50

    راه والله ايلا مادرتوهش بالانجليزية بدل الفرنسية لاطفرتوه ، غنبقاو ديما روطار ديما كانتسناو العلم لي كايخرج بالانجليزية و لي الفرنسيين براسهم كيقراوه بالانجليزية ، نبقاو نتسناو فرنسا تترجم عندهم عاد نتسناو حنا فوقاش ناخدوها من عندهم ، ديما روطار و وزارة فاشلة بكل المقاييس ، ويلا كانت كادير هاد المنهجية ديالها بلعاني باش نبقاو لور و هما يديرو مابغاو هادي هضرا اخرى

    7
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  • مواطنة مغربية
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:50

    ثمانون بالمئة من تلاميذ المغرب لا يعرفون قراءة نص باللغة الفرنسية ، فما بالك أن يدرسوهم مادة التكنولوجيا بالفرنسية، يجب أولا دعم الثلاميذ والتفكير في طرق لتلقينهم اللغة جيدا

    7
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  • Samir
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:51

    كيف يعقل أن تلاميذ يدرسون بلغة لا يفقهونها وحين يأتي موعد الفروض يظطر الأستاذ لترجمة مضمون الأسئلة ونكون الإجابات في الغالب على شكل صيغ و طلاسم لعدم قدرة التلميذ على التعبير باللغة الأجنبية. التعليم والناشئة ليسوا حقل تجارب يا وزارة التغبية و لننتظر نكوصا أكثر في المستوى وعدم قدرة على التنافس الدولى كما يحصل في المسابقات الخاصة للأولمبياد في الرياضيات والعلوم والمعلوميات. اتقوا الله في الناشئة فهم المستقبل.

    3
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  • ابو ياسر
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:52

    لماذا الاتجاه نحو الفرنسة اما الان الأوان للتوجيه نحو اللغات الحية الفرنسية لا تساعدك حتى على طلب شربة ماء في أغلب الدول اذن رغم الاستقلال فنحن نتشبث بالاستعمار الفكري اللغوي….. والتبعية الله يهديكم فامريكا أصبحت تكتب ارشيفها بالعربية واليابان جعلوها اللغة الثانية للبلاد اذا كان تكوينكم ايها المسؤولون فرنسي فاغلبية الشعب بل المغرب بلد عربي من الأفضل استعمال الإنجليزية العالمية

    2
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  • Nabil
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:52

    لغة العلم في عصرنا هي اللغة الانجليزية، بينما نجد الامم التي تصبوا إلى القفز إلى ركب التقدم تعتمد لغتها الأم و لغة العلم (الإنجليزية)، نرى دولتنا تأبى إلا ان تغرس اللغة الفرنسيه غرسًا في تعليمنا و مجتمعنا، لغة متأخرة و لا يعتد بها في مجال العلم و التكنولوجيا.

    2
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  • حفيد ابن تاشفين
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:53

    أظن انها مناهج سيكون لها تمار حسنة لما يتطلبه سوق الشغل وخصوصا بالقطاع الخاص الشركات من يد عاملة مؤهلة تقنيا و حبدا لو كانت مدة الدراسة في هذه المادة على الاقل اربع ساعات كل اسبوع مع اضافة حصة الترجمة للكلمات و الادوات التقنية الى اللغة الانجليزية.

    -1
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  • [email protected]
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:54

    لغة الاحتلال لغة متأخرة في كل المجالات، البحت و العثور على المعلومة يتم باللغة الإنجليزية.
    لكن مخلفات الاحتلال (بعض السياسيين) يتفاخرون بحبهم الفرنسية، بل و يحتقرون كل من لا يجيدها. الشيئ الدي في نضري يجب محاربته و الحد منه.
    أظن أن المغاربة أصبحو قادرين على التخاد القرارات المصيرية دون اللجوء إلى ماما فرنسا.

    2
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  • MOCKINGJAY
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:54

    كان عليكم دراسة التكنولوجيا باللهجة السواحلية فهي لغة المستقبل أحسن ! حفضنا الله من لعنة موليير

    3
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  • From Paris
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 12:00

    هذا المنهج كنا نتبعه في الاعدادي العام قبل حوالي أربعين سنة مضت كما هو الحال بالنسبة لعلوم الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية .
    مرحلة الاجتهاد والاعتماد على النفس والبحث عن المصادر .مرحلة لاوجود فيها للثورة التكنولوجية الرقمية أو غيرها. كنا نعتمد على قراءة بعض الصحف والمجلات التي لازلت أحتفظ بالعديد منها كمجلة الوطن العربي الكويتية والمناهل والدوحة القطرية ومجموعة من المجلات العراقية الادبية والعلمية التي أعطتنا الكثير وأغنت معرفتنا بالثقافة وغيرها.
    ما أتمناه هو إدماج اللغة الانجليزية في المراحل المتقدمة في المدارس .
    التوفيق للجميع.

    1
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  • أدام
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 12:00

    الفرنسية لم تعد لغة عالمية …. الانجليزية هي الآن هي لغة العالم

    6
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  • rouft
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 12:05

    رضا مما فرنسا التي تقاتل من أجل الحفاظ على فرنسيتها
    العربية هي أصل العلوم والآداب والفنون والآداب!
    إستهينوا بنا الله فوقنا وفوقكم
    الإنجليزية هي اللغة الثانية لكل دولة تحترم شعبها!

    1
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  • Karim karim
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 12:07

    ادا كنتم تريدون فرنسة المواد في المرحلة الاعدادية فانه خطأ كبير و مقصود .التغيير يجب أن يبدأ في المرحلة الابتداىية

    1
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  • اللغة العربية
    الأربعاء 10 مارس 2021 - 12:10

    يجب تدريس اللغة العربية كان جاء به الله في كتابه لا تخطؤ يا قوم

    1
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