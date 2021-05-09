تلاميذ وطلبة يتسابقون على "تشجيع المطالعة"

فيديوهات تقدم كتبا لاقتراحها على القارئات والقراء، نالت جوائزَ، في مسابقة نظمتها شبكة القراءة بالمغرب، بدعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وبشراكة مع الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

ووفق بلاغ لشبكة القراءة بالمغرب فإن هذه المسابقة، في نسختها الأولى، شارك فيها حوالي 170 قارئة وقارئا من كل المستويات التعليمية، الابتدائية والإعدادية والتأهيلية والجامعية.

وفي المستوى الابتدائي، فازت كل من مريم بها، 8 سنوات من مؤسسة “الوحدة” بعين عتيق في الرباط؛ وسيرين النص، 12 سنة، من مؤسسة “السعدية” مراكش.

وفي المرحلة الإعدادية، فازت كل من خديجة بوموري، 12 سنة، من مؤسسة معاذ ابن جبل، عين عتيق الرباط؛ وهدى أموكار، 15 سنة، من مؤسسة منار الخير، الدار البيضاء.

كما ظفر بالجائزة في الثانوي التأهيلي: يونس البقالي العيساوي، 16 سنة، من مؤسسة اسطيحة بشفشاون. في حين فازت في المستوى الجامعي مريم زاير، 21 سنة، عن جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء.

وترأست لجنة تحكيم هذه المسابقة عتيقة هاشمي، أستاذة الثانوي التأهيلي بالرباط، وتكونت لجنة الابتدائي من: عائشة أشفيعي، طالبة المعهد الملكي مولاي رشيد – تخصص المسرح، وعبد الهادي عروف، أستاذ اللغة العربية من الدار البيضاء، وأحلام أزوتار، طالبة باحثة من مراكش، ونور بنحساين، أستاذ اللغة العربية من تطوان.

وتشكلت لجنة الثانوي الإعدادي من رضوان رزوق، أستاذ اللغة العربية من سيدي بنور، ولبنى المجيدي، أستاذة اللغة العربية من سلا، وأسماء الشرايبي، مسؤولة بيداغوجية من الدار البيضاء. بينما تضمنت لجنة الثانوي التأهيلي كلا من: زكرياء الكريني، أستاذ اللغة العربية من تمارة، وحياة أهلمين، أستاذة الفرنسية من الدار البيضاء، ومنير ندي، طالب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية من بوزنيقة.

وضمت اللجنة الجامعية: بشرى بكاري، أستاذة اللغة العربية من الدار البيضاء، وإبراهيم ونزار، أستاذ من الدار البيضاء، وفاطمة ياسين، موظفة بالرباط.

وطلبت المسابقة “تسجيل فيديو في دقيقتين، يقدم فيه القارئ كتابا سبق أن قرأه، على أن يتم ذلك بلغة سليمة، وتعبير جيد، ويراعَى الجانب الفني، إضاءة وصوتا وديكورا”.