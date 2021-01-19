تلاميذ ينالون لوحات إلكترونية في ضواحي كلميم

أشرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كلميم واد نون، مولاي عبد العاطي الأصفر، الثلاثاء، بجماعة “مستي” في إقليم سيدي إيفني، على توزيع لوحات إلكترونية على تلاميذ الثانوية الإعدادية “المغرب العربي” المنخرطين في مشروع دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي “APT2C”.

وأبرز مدير الأكاديمية في كلمة بالمناسبة أهمية المشروع الذي “ينسجم مع توجيهات الوزارة الوصية على القطاع”، وأشاد بالمجهودات المبذولة من قبل الأطر التربوية والإدارية التي “بوأت المؤسسة مرتبة تمثيل الجهة من خلال مشاركتها وطنيا، إلى جانب مؤسسة أخرى بمديرية كلميم، في مشروع APT2C”، داعيا إلى “مضاعفة الجهود لتفعيل أنشطة جميع الأندية التربوية والحفاظ على هذه المكتسبات والمساهمة في بناء الوطن”.

ويأتي تنظيم هذا الحفل، الذي حضره مسؤولون تربويون وإداريون وآباء وأمهات التلاميذ، في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار 51.17 في شقها المتعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية، وتمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس، وكذا في سياق مواكبة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الوزارة الوصية على القطاع للوقاية من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما جاء الحفل بتنسيق مع شركاء وزارة التربية الوطنية، لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسفارة النرويجية بالرباط، وذلك من أجل تنفيذ برنامج العمل السنوي المشترك.