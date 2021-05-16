تلقيح المغاربة البالغين 45 سنة ضد "كوفيد 19"

في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة الصحة أنها قررت توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و50 سنة.

وأهابت وزارة الصحة بكافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني1717 أو من خلال البوابة الإلكترونية “لقاحنا” للحصول على موعد ومكان التلقيح الخاص بهم.

من جهة أخرى، تشدد وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس، للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس بالمغرب.