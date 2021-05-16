تلقيح المغاربة البالغين 45 سنة ضد "كوفيد 19"

تلقيح المغاربة البالغين 45 سنة ضد "كوفيد 19"
صورة: منير امحيمدات
الأحد 16 ماي 2021 - 17:01

في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة الصحة أنها قررت توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و50 سنة.

وأهابت وزارة الصحة بكافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني1717 أو من خلال البوابة الإلكترونية “لقاحنا” للحصول على موعد ومكان التلقيح الخاص بهم.

من جهة أخرى، تشدد وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس، للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس بالمغرب.

التطعيم ضد كورونا الحملة الوطنية للتلقيح الفئات المستهدفة وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

4
  • الدليمي
    الأحد 16 ماي 2021 - 17:05

    هي قربنا نساليو من هدا الفيروس العين شكرا جزيلا لحامي الوطن و الدين الملك محمد السادس نصره الله و أيده و سدد خوطاه على مجهوداته الجبارة لأجل الخروج من هده الحرب منتصرين الله يطول بعمره يا ربي

    32
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  • abdelaizelmediani
    الأحد 16 ماي 2021 - 17:06

    ربما ليس هناك اقبال من هذه الفءة رغما انها تمثل عددا كبيرا اكثر من الشيوخ

    -26
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  • مواطن
    الأحد 16 ماي 2021 - 17:09

    وجب تسريع عملية التلقيح قبل حلول فصل الصيف، لأن في هذا الأخير جل القطاعات الحرة تعمل فيه بكثرة بغرض إنقاذ هذا الموسم خاصة كل ما له علاقة بالسياحة و الخدمات الحرة.”اللهم ارفع عنا هذا الوباء “.

    15
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  • شرف 58
    الأحد 16 ماي 2021 - 17:10

    الحمد لله.هذا ما كنت اقول واكرره.الفرج قريب انشاء الله.فتلقيح فءة 45-50 قريب جدا من فءة 35 سنة.مايعني مناعة ثمانين في المءاة من المغاربة.وهذا ماكنا نبحث عنه.وهذا من فظل الله.

    15
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