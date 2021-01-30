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24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
تلقيح سكان قرى خنيفرة
السبت 30 يناير 2021 - 17:41

تلقيح سكان قرى خنيفرة

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جنود البحرية ولقاح الجائحة
السبت 30 يناير 2021 - 15:45 1

جنود البحرية ولقاح الجائحة

صوت وصورة
تلقيح القوات المسلحة الملكية
السبت 30 يناير 2021 - 14:30 6

تلقيح القوات المسلحة الملكية

صوت وصورة
ليديك واستقالة العماري
السبت 30 يناير 2021 - 12:38 10

ليديك واستقالة العماري

صوت وصورة
زراعة الشمندر السكري
السبت 30 يناير 2021 - 11:30 2

زراعة الشمندر السكري

صوت وصورة
بدون عنوان: سفر العطش
الجمعة 29 يناير 2021 - 22:30 5

بدون عنوان: سفر العطش