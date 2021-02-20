تلقيح 2,44 مليون شخص ضد الجائحة والمؤشرات الوبائية تتراجع بالمغرب

بلغ عدد الإصابات الأسبوعية بفيروس “كوفيد-19″ ما مجموعه 2474 حالة، في مقابل 3119 حالة خلال الأسبوع الفائت؛ فيما انخفضت الوفيات الأسبوعية إلى 71، في مقابل 83 حالة خلال الأسبوع المنصرم أيضا.

وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين والمستفيدات من الجرعة الأولى من اللقاح 2.447.716 شخصا؛ بينما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية 13.476 شخصا إلى حدود اليوم السبت، حسب النشرة اليومية لـ”كوفيد-19″ التي أشارت إلى إصابة 444 حالة، فيما بلغت الوفيات 8، ووصل عدد المتعافين إلى 772 حالة.

وأشارت المصدر الرسمي نفسه إلى أن مؤشر الإصابة التراكمي بلغ 1.2 في المائة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما وصل معدل ملء أسرة الإنعاش إلى 13.4 في المائة، وتم تسجيل 37 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، وارتفعت نسبة التعافي إلى 96.5 في المائة.

وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة، فقد جاءت جهة الدار البيضاء-سطات في مقدمة التصنيف بتسجيلها لـ259 حالة؛ بينها 200 بالدار البيضاء، و18 بالمحمدية، و15 بالجديدة، و12 بالنواصر، و8 ببرشيد، و5 ببنسليمان، وحالة واحدة بمديونة.

وسجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 48 حالة؛ بينها 13 بالحسيمة، و11 بطنجة أصيلة، و10 بالعرائش، و8 بالمضيق الفنيدق، و4 بتطوان، وحالتان بشفشاون. ونالت جهة الرباط سلا القنيطرة 40 حالة، توزعت بين 13 بالصخيرات تمارة، و11 بالقنيطرة، و6 بسلا، ومثلها بالرباط، و4 بسيدي قاسم.

وحسب مصالح وزارة الصحة فقد سجلت جهة الشرق 32 حالة؛ بينها 13 ببركان، و9 بالناظور، و8 بوجدة أنجاد، وحالتان بجرادة، فيما سجلت جهة سوس ماسة 22 حالة؛ بينها 9 بأكادير إداو تنان، و7 بتزنيت، و6 بإنزكان آيت ملول.

وحسب النشرة اليومية لـ”كوفيد-19″، فقد حصدت جهة الداخلة وادي الذهب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 12 حالة، جميعها بوادي الذهب. وسجلت جهة مراكش آسفي 10 حالات؛ بينها 7 بمراكش، وحالتان بقلعة السراغنة، وحالة واحدة بشيشاوة.

وعرفت جهة بني ملال خنيفرة تسجيل 9 حالات؛ بينها 5 بالفقيه بنصالح، وحالتان ببني ملال، وحالة واحدة بكل من خريبكة وأزيلال. وسجلت جهة كلميم واد نون 5 حالات؛ بينها 3 بآسا الزاك، وحالتان بسيدي إفني.

النشرة اليومية لـ”كوفيد-19” أوردت أن جهة العيون الساقية الحمراء سجلت 4 حالات بالعيون. وبالنسبة إلى جهة فاس مكناس، فقد سجلت حالتين بمدينة فاس؛ في حين سجلت جهة درعة تافيلالت حالة واحدة بإقليم تنغير.