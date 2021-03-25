تلقيح 77% من نزلاء السجون ضد فيروس كورونا‎

تم، إلى غاية يوم الأربعاء 24 مارس الجاري، تلقيح ما نسبته 77% من الفئة المستهدفة داخل المؤسسات السجنية؛ وذلك في إطار عملية التلقيح ضد فيروس كورونا التي تستهدف الفئة السنية أكثر من 60 سنة.
وشملت عملية التلقيح نزلاء 60 مؤسسة سجنية بصفة كلية، ونزلاء ست مؤسسات سجنية بصفة جزئية، وهو ما يشكل نسبة 85% من العدد الإجمالي للمؤسسات السجنية، في انتظار انطلاق عملية التلقيح بباقي المؤسسات، في تنسيق محكم مع باقي السلطات الترابية والصحية.
يذكر أن عملية تلقيح نزلاء المؤسسات السجنية، وبينهم 0.8% لم يستفيدوا من عملية التلقيح لأسباب صحية، “تمر في أجواء من الالتزام التام من طرف النزيلات والنزلاء، الذين أبدوا تعاونا كبيرا مع الأطقم الصحية، وعيا منهم بأهمية هذا التلقيح في الحد من انتشار فيروس كورونا في صفوف الساكنة السجنية”.
Oui c’est une bonne initiative, on doit immunisées d’abord les criminels, escros, violeurs, voleurs et autres ….ensuite les gens bien qui travaillent, payent les impôts et apportent la valeur ajoutée lhad lblad Saida
بالتلقيح أو بدون تلقيح، فيروس “سارس-كوف-2” المسبب لمرض “كوفيد-19” باقي على الكرة الأرضية حتى عام 2038. الفيروس كان في أحوج حاجة للتلقيحات لجمع المعطيات على البشرية واستغلالها من أجل مهمة مستقبلية
لقحوا مجبرين ومكرهين …………
صدقت أخي…يجب تلقيح مجريمي ومغتصبي وساريقي هذه الدولة السعيدة أما بقية الشعب فلهم اتاي و الزعتر والقنب الهندي