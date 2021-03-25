تلقيح 77% من نزلاء السجون ضد فيروس كورونا‎

تم، إلى غاية يوم الأربعاء 24 مارس الجاري، تلقيح ما نسبته 77% من الفئة المستهدفة داخل المؤسسات السجنية؛ وذلك في إطار عملية التلقيح ضد فيروس كورونا التي تستهدف الفئة السنية أكثر من 60 سنة.

وشملت عملية التلقيح نزلاء 60 مؤسسة سجنية بصفة كلية، ونزلاء ست مؤسسات سجنية بصفة جزئية، وهو ما يشكل نسبة 85% من العدد الإجمالي للمؤسسات السجنية، في انتظار انطلاق عملية التلقيح بباقي المؤسسات، في تنسيق محكم مع باقي السلطات الترابية والصحية.

يذكر أن عملية تلقيح نزلاء المؤسسات السجنية، وبينهم 0.8% لم يستفيدوا من عملية التلقيح لأسباب صحية، “تمر في أجواء من الالتزام التام من طرف النزيلات والنزلاء، الذين أبدوا تعاونا كبيرا مع الأطقم الصحية، وعيا منهم بأهمية هذا التلقيح في الحد من انتشار فيروس كورونا في صفوف الساكنة السجنية”.