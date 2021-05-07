تلقي رشوة يسقط خليفة قائد بمدينة مراكش

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن بمراكش، الجمعة، عون سلطة يشتغل بالملحقة الإدارية الداوديات، إثر تورطه في تسلم 600 درهم رشوة من أحد المرتفقين.

وأوضحت مصادر هسبريس أن توقيف هذا العون يأتي على إثر شكاية وضعها المشتكي عبر الرقم الأخضر، بخصوص تعرضه لمساومة حول تقديم مقابل مادي للحصول على وثيقة إدارية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عون السلطة المعني استفاد أخيرا من ترقية، ليصبح خليفة قائد الملحقة الإدارية الداوديات بعاصمة النخيل.

وبأمر من النيابة العامة، وضع العون سالف الذكر رهن تدابير الحراسة النظرية، قصد تعميق البحث معه قبل تقديمه إلى العدالة.

وارتباطا بالموضوع ذاته، أفاد بلاغ توصلت به هسبريس أنه “في إطار تتبعها اليومي لأداء رجال السلطة، وحرصا منها على تقيدهم الدائم بأخلاقيات المرفق العام، قامت وزارة الداخلية بتوقيف خليفة قائد بعمالة مراكش، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.

وأضاف المصدر ذاته أنه “سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسب في حق المعني بالأمر، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها المسطرة القضائية”.