تلقي رشوة يسقط خليفة قائد بمدينة مراكش

تلقي رشوة يسقط خليفة قائد بمدينة مراكش
صورة: و.م.ع
الجمعة 7 ماي 2021 - 22:09

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن بمراكش، الجمعة، عون سلطة يشتغل بالملحقة الإدارية الداوديات، إثر تورطه في تسلم 600 درهم رشوة من أحد المرتفقين.

وأوضحت مصادر هسبريس أن توقيف هذا العون يأتي على إثر شكاية وضعها المشتكي عبر الرقم الأخضر، بخصوص تعرضه لمساومة حول تقديم مقابل مادي للحصول على وثيقة إدارية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عون السلطة المعني استفاد أخيرا من ترقية، ليصبح خليفة قائد الملحقة الإدارية الداوديات بعاصمة النخيل.

وبأمر من النيابة العامة، وضع العون سالف الذكر رهن تدابير الحراسة النظرية، قصد تعميق البحث معه قبل تقديمه إلى العدالة.

وارتباطا بالموضوع ذاته، أفاد بلاغ توصلت به هسبريس أنه “في إطار تتبعها اليومي لأداء رجال السلطة، وحرصا منها على تقيدهم الدائم بأخلاقيات المرفق العام، قامت وزارة الداخلية بتوقيف خليفة قائد بعمالة مراكش، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.

وأضاف المصدر ذاته أنه “سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسب في حق المعني بالأمر، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها المسطرة القضائية”.

الرقم الأخضر خليفة قائد رشوة مدينة مراكش

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‫تعليقات الزوار

1
  • مواطن
    الجمعة 7 ماي 2021 - 22:18

    هدشي ماشي جديد على هاد القوم نهار تكره راسك انك مغربي هي ملي تمشي تصاوب شي ورقة عندهم لي هي من حقك تدخل لأي مقاطعة كتلقى غير الرشايوية من لمخزني لي بالباب حتى لمقدم ولخليفة وحتى داك القايد لي بعيد على الشبهات كيوصلو حقو من الصفقات خلاصة القول لبلاد غادة بمقولة دهن السير يسير

    2
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