تلميذ يلقى حتفه بطعنات شقيقين وسط أسفي

أوقفت عناصر الأمن بالمنطقة الأمنية أسفي، الاثنين، شقيقين توأم متورطين في جريمة قتل راح ضحيتها تلميذ كان قيد حياته يدرس بثانوية الهداية الإسلامية.
وأوضح بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني أن الموقوفين يبلغان من العمر 17 سنة، أما الهالك فيبلغ من العمر 18 سنة، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة أمام ثانوية الهداية الإسلامية بآسفي بعد تلقيه طعنات بواسطة سكين من طرف زميلين له.
وترجع أسباب هذه الجريمة إلى خلاف بين الموقوفين والضحية، تطور إلى عراك أدى إلى تمزق أوتار يد أحد الشقيقين المتهمين بالاعتداء على الهالك.
وقد تم إخضاع الجريح للحراسة الطبية بالمستشفى المحلي، نقل بعدها إلى مدينة مراكش لإجراء عملية جراحية دقيقة، فيما تم إيداع شقيقه المشتبه فيه الثاني تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث معهما للكشف عن خلفيات ودوافع هذه الجريمة، في انتظار عرضهما على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأسفي.
يدرسون في ثانوية الهداية الإسلامية.هل هذا هو الإسلام اللذي يدرسونه.لو تخرج هؤلاء مثلا وأصبحوا فقهاء يفتون في الدين.بماذا سيفتوننا هل بالعودة إلى عهد قريش والهجوم على بعضنا البعض بالسكاكين كما فعلوا الآن في بعضهم البعض.أهذا هو الدين الإسلامي اللذي سيعلموه بنا أو للناشئة.قتل بعضنا البعض بالسكاكين.شر البلية ما يضحك.الحمدلله أننا تخلصنا منهم وإلا كان الدين الإسلامي في خبر كان
سلام عليكم ممكن تعرفنا اكتر على شيء مرة في سماء مثل الصاروخ او قنبلة مضيئة ربما المغرب باكمله شاهده ابحثوا جزاكم الله كثيرا
بدأنا نحصد نتائج تدمير التعليم العمومي بحيث أصبحنا نسمع بمثل هذه الاحداث يوميا
و للاسف الشديد حتى في مناطق معروفة بحسن اخلاق سكانها .
و حتى التلميذات أصبحن يقمن بالاعتداءات على بعضهن او حتى على التلاميذ و أكثر الخصامات تنطلق من الفايسبوك او الوتساب و تنتهي في الشارع
فهذا مايسمى بالتعليم عن بعد دمر اولادنا
هاد البراهش القاصرين بين قوسين هةما اسباب كل الجراءم وكل المشاكل لي كتوقع فالبلاد مكين لا تربية لا اخللق لا احترام جيل ناقص بما تحمل الكلمة من معنى جيل هاماج وكدالك التربية ديال الولدين مكيناش مكين غير ولد وطلق
اش هادش فين وصلنا ولينا نخافو نسيفطو وليداتنا للمدرسة ال هي اصلا خاصها تكون اءمن مكان ليهم.
مدن : فاس ؛ قنيطرة وآسفي مدن الإجرام بدون منازع
عندما يجتمع النكاح العشوائي و سوء التربية مع حقوق الإنسان فآنتظر الكارثه
ليس الغرب من يحارب ديننا الإسلامي ولكن أصحاب الدين نفسهم هم من يحاربه.لا يمر يوم إلا وسمعت فيه عن جريمة او جريمتي قتل زيد على ذلك أكل أموال الناس بالباطل وشغب الكرة وتخريب ممتلكات الغير والاعتداءات التي لاتنتهي بسببها وحتى المحاصيل الزراعية التي هي مجرد نباتات التي لم تؤذيهم في شيء أحرقوها أما الاغتصابات والكذب والغش والنفاق فحدت ولا حرج ووووووو واللائحة طويلة حتى ظننا من كثرة الجرائم اليومية التي نسمعها ليل نهار ودون انقطاع ان الشعب المغربي كله مجرم.لا حولة ولا قوة إلا بالله والمشكل عوض أن يتظاهر الشعب من أجل انقراض مثل هؤلاء الجراثيم هما مقابلين غير المرأة.فيما يبان ليهم عليها شي مقال إطيروا عليه بغلزربة وأفواجا أفواجا ماشي باش إقول فيها كلمة زينة ولكن باش إسبوها وكايخليوا بحال الجراثيم لي كتكاثر بيننا كالفطر دير فينا مابغات
اسألوا عن العز و الاخلاق و التربية و نتائج الجيل الذهبي الذي مر من مقاعد الدراسة بثانوية الهداية الاسلامية ،اسألوا عن المتفوقين و عن الأطر و خريجي ثانوية الهداية الاسلامية ، درسنا من الاعدادي الى الثانوي و لم نسمع يوما أن طالبا عض طالب .
رحم الله السي الازموري ابراهيم المدير و المربي الصارم .رحم الله السي احمد و السي عبدالرؤوف و عبدالجليل سي حسن غويركات و اطال الله عمر حميد ريحان و و و….. القراية و المعقوووووول