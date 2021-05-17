تلميذ يلقى حتفه بطعنات شقيقين وسط أسفي

أوقفت عناصر الأمن بالمنطقة الأمنية أسفي، الاثنين، شقيقين توأم متورطين في جريمة قتل راح ضحيتها تلميذ كان قيد حياته يدرس بثانوية الهداية الإسلامية.

وأوضح بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني أن الموقوفين يبلغان من العمر 17 سنة، أما الهالك فيبلغ من العمر 18 سنة، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة أمام ثانوية الهداية الإسلامية بآسفي بعد تلقيه طعنات بواسطة سكين من طرف زميلين له.

وترجع أسباب هذه الجريمة إلى خلاف بين الموقوفين والضحية، تطور إلى عراك أدى إلى تمزق أوتار يد أحد الشقيقين المتهمين بالاعتداء على الهالك.

وقد تم إخضاع الجريح للحراسة الطبية بالمستشفى المحلي، نقل بعدها إلى مدينة مراكش لإجراء عملية جراحية دقيقة، فيما تم إيداع شقيقه المشتبه فيه الثاني تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث معهما للكشف عن خلفيات ودوافع هذه الجريمة، في انتظار عرضهما على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأسفي.