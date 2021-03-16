تمارين استرخاء مفيدة لموظفي المكاتب المنزلية

مع لجوء الكثير من الموظفين إلى العمل من المنزل في ظل جائحة كورونا اختفت أي إمكانية للموازنة بين واجبات العمل والالتزامات المنزلية، وهو ما أدى إلى معاناة الموظف من التوتر والضغط العصبي باستمرار وعدم التوازن بين أعباء المنزل والعمل.

وأوضحت كارين ماتكو، أخصائية علم النفس في الجامعة التقنية بمدينة كيمنتس الألمانية، أنه يمكن تعزيز التوازن الجسدي والعقلي من خلال المواظبة على تمارين اليوجا والتأمل في المنزل. ويمكن لفترات الراحة المتكررة، التي تسودها الحركة لمدة 5 إلى 10 دقائق، أن تصنع المعجزات وأن يكون لها تأثير إيجابي كبير على حالة العافية والإنتاجية.

وفيما يلي شرح لثلاثة تمارين بسيطة يمكن لموظفي المكاتب المنزلية أدائها بسهولة.

التمرين الأول

أثناء أداء هذا التمرين يقف المرء بثبات وبشكل مستقيم، ويركز وزن الجسم على الرجل اليسرى، ويثني الرجل اليمنى للخلف قليلا، ويمسك القدم اليمنى بواسطة اليد اليمنى، وعندئذ يتم تمديد الذراع الأيسر لأعلى ويثني الجسم للأمام قليلا، وبعد ذلك يتم سحب القدم اليسرى للخلف بعض الشيء.

ويعمل هذا التمرين على إطالة الجزء العلوي من الجسم، ويحتفظ المرء بهذا الوضع ويتنفس بعمق عدة مرات، وبعد ذلك يتم أداء التمرين على الجانب الآخر من الجسم.

التمرين الثاني

أوضحت كارين ماتكو أن هذا التمرين يعرف باسم إطالة ميريديان ويعمل بشكل مثالي على تحقيق التوازن أثناء القيام بالعمل المكتبي في المنزل، وخلال هذا التمرين يقف الموظف مع الحفاظ على القدمين في وضع متوازٍ ومتباعد، وبعد ذلك يتم وضع اليدين خلف الظهر، مع جعل الذراعين مستقيمين قدر الإمكان وسحبهما بعيدا عن الجسم بعض الشيء، ومن الأمور الواجب مراعاتها هنا ألا يقف المرء ويكون ظهره مقوسا للداخل.

وفي الخطوة التالية يتم إمالة الحوض برفق إلى الأمام، ومع الاحتفاظ بهذا الوضع يتنفس المرء بعمق عدة مرات، كما يمكن الانحناء بشكل مستقيم إلى الأمام مع تمديد الذراعين ووضع اليدين على الرأس المتدلية لأسفل، ويظل المرء في هذه الوضعية المنحنية للأمام فترة قصيرة، ثم يدفع الجسم ببطء لكي يعود إلى الوضعية المستقيمة مرة أخرى.

التمرين الثالث

أثناء أداء هذا التمرين يمكن للموظف أن يظل جالسا. ومن الأفضل أداء هذا التمرين على مقعد ثابت بمسند ظهر منخفض نسبيا؛ حيث يتعين على الموظف أن يجلس في وضع قائم وينحني إلى الخلف على مسند ظهر المقعد، ومن الأمور المهمة هنا أن يتمكن الموظف من الاستلقاء “بشكل مريح”، مع ترك الذراعين يتدليان على جانبي المقعد بشكل غير مشدود، مع تمديد الرجلين قليلا، وفي تلك الأثناء يتم تمديد الرأس إلى الخلف حتى الشعور بالراحة، ويتم الاحتفاظ بهذه الوضعية والتنفس بعمق والشعور بالاسترخاء.