تمديد استفادة "عاملي السياحة" من التعويض

تمديد استفادة "عاملي السياحة" من التعويض
صورة: و.م.ع
الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:11

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، عن تمديد استفادة العاملين في القطاع السياحي من التعويض الجزافي الشهري الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة (كوفيد-19) ، لفترة إضافية برسم أشهر يناير وفبراير ومارس .

وأوضح الصندوق في بلاغ له أن الإعلان عن هذا التمديد جاء بعد التوقيع على ملحق تعديلي للبرنامج التعاقدي بتاريخ 6 يناير 2021 من أجل دعم وإقلاع القطاع السياحي، مضيفا أن ملحق التعديل يشمل أيضا الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأضاف البلاغ ، أن الصندوق يخبر كافة المشغلين المعنيين، الراغبين في استفادة الأجراء العاملين لديهم من هذا الدعم المالي، برسم أشهر يناير وفبراير ومارس ، أن التصريح بهم عبر بوابة (covid19.cnss.ma) ، سيتم خلال الفترة التي سيحددها المرسوم المنتظر صدوره في الجريدة الرسمية .

ويهم هذا الإجراء ، حسب المصدر ذاته، كلا من مؤسسات الإيواء المصنفة، ووكالات الأسفار، وأصحاب النقل السياحي، والأجراء والمتدربين في إطار عقود الإدماج العاملين بالقطاع، إضافة إلى المرشدين السياحيين المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي بموجب القانون رقم 98.15 ورقم 99.15 المتعلقين بالتغطية الصحية والاجتماعية للعاملين غير الأجراء.

التعويض الجزافي التعويضات العائلية والتأمين الإجباري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القطاع السياحي

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‫تعليقات الزوار

3
  • فلاح
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:31

    اما الفلاحة لولا رحمة الله كون مشينا فيها لا تعويض ولاهم يحزنون ونعم بالله

    6
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  • رأي
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 21:53

    هناك قطاعات أكثر تضرر ، للأسف السراحة هي الرابح من التعويضات

    2
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  • عامل
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 22:11

    و العاملون في المجال الغير مهيكل لهم الله

    5
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