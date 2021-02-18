تمديد الإغلاق الليلي يثير سؤال الجدوى ويلحق خسائر بالتجار والمهنيين

مع إعلان الحكومة تمديد العمل بحالة الطوارئ الصحية لأسبوعين إضافيين، يتساءل عدد من المواطنين عن جدوى فرض إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الثامنة ليلا، في الوقت الذي تَسير فيه وتيرة الحياة بشكل عادي طيلة ساعات النهار، حيث تمتلئ الأسواق والحافلات وغيرها من وسائل النقل والفضاءات العامة بالناس.
ويرى عيسى أشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، أن إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الثامنة مساء يؤدي إلى نتيجة عكسية للغاية المراد تحقيقها من الإغلاق، حيث يكثر الازدحام بين الناس أمام المحلات التجارية لاقتناء أغراضهم قبل إغلاقها.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الناس كيجيو دقة وحدة وكيولي ازدحام وارتباك”، وتابع متسائلا: “هاد القرار ديال إغلاق المحلات مع الثامنة ما مفهومش. واش كورونا كاين غير فالحوانت. الناس واكلة العصا بسبب هاد القرار”.
ونبه أشوط إلى أن استمرار إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الثامنة ليلا أضرّ كثيرا المهنيين، موضحا أن أصحاب المطاعم أصبحوا، بسبب هذا القرار، يكتفون فقط بما يجنونه من خلال وجبة الغذاء؛ في حين أن المدخول المتأتي من وجبة العشاء أصبح لاغيا بسبب قرار الإغلاق عند الساعة الثامنة.
وأضاف الفاعل النقابي ذاته، في تصريحه، أن مداخيل فئة واسعة من أصحاب المطاعم لم تعد تكفي حتى لتغطية المصاريف، لافتا إلى أن قرار الحكومة بتمديد العمل بإجراء الإغلاق المبكر خلف تذمرا في صفوفهم؛ لأنه سيكبدهم مزيدا من الخسائر، نظرا لارتفاع كلفة الإيجار وغيرها من المصاريف، وانحسار المداخيل.
وحسب المتحدث نفسه، فإن إغلاق المطاعم على الساعة الثامنة مساء دفع بالمهنيين العاملين في هذا القطاع إلى تقليص عدد المستخدمين لديهم بنسبة كبيرة، مضيفا: “كاين اللي مخدّْم غير النص ديال الناس اللي خدامين معاه، والباقي ولاو عاطلين عن العمل”.
وبخصوص وضعية أصحاب محلات البقالة، قال أشوط إنهم يقاسون المعاناة نفسها، خاصة أن جزءا مهما من مداخيلهم يتم تحصيله خلال الفترة الليلية، مضيفا: “لا بقا هاد الوضع مستمر فمن المؤكد أن عددا كبيرا من التجار غيسدّو ويمشيو فحالهم، علما أن مجموعة منهم سدّو محلاتهم بسبب كورونا، ويلا استمر هاد الوضعة غتكون كارثة بالنسبة للقطاع”.
من جهة ثانية، قال أشوط إن أصحاب المحلات التجارية والمطاعم يعانون جرّاء قرارات لجان المراقبة المشرفة على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، قائلا: “واخا مول الحانوت يدير الباريير ومكيْدخل عندو حتى واحد للمحل، ولكن لا ما لقاوش عندو التيرمومتر كيفرضو عليه يسدّ ثلاثة أو أربعة أيام أو أكثر، علما أنه ملي كتمشي للمقاطعة كتلقا الزحام وما كاينش قياس الحرارة ولا حتى التباعد”.
واعتبر المتحدث ذاته أن الخسائر التي يتكبدها المهنيون العاملون في قطاع تجارة القرب والمطعمة الذين تطبّق في حقهم عقوبات عدم احترام الإجراءات الاحترازية لا تقتصر فقط على حرمانهم من المدخول المتأتّي من عملهم، بل يتكبدون خسائر إضافية جراء فساد بعض المواد الغذائية سريعة التلف.
حكومة فاشلة مرتبكة لا تدري أين تسير
ماحاس بالمزود غير المضروب بيه…..الكرش الشبعانة ما حاساش بالكرش الجيعانة
يجب رفع دعوى قضاءية ضد الحكومة على غرار المانيا وبلجيكا
ذاك الاغلاق كان فيه خير للأسر المغربية. فعوض اقتناء الاكل من المطاعم للعشاء صاروا يهيؤن عشاءهم في بيوتهم. وكذلك بعض السكارى هداهم الله كانوا لا يخرجون من البار الا بعد نفاذ كل ما في جيوبهم.. وكذلك الحال في اقتصاد الطاقة الكهربائية وانخفاض استهلاك الوقود
لا قدر الله مغزى كورونا من النهار الي جات كتبين وتبرهن ان الى جات شي جايحة افتك واكفس واخطر من كورونا بحال فيروس ايبولا لا قدر الله. فداك الساعة الناس الي ماباغينش يلبسو الكمامة وينقيو يدهم هد يفهمو بأن فات عليهم التران ويشوفو الطايح اكثر من النايض مرض إيبولا مكيعرف حتى عمر لا صغير لا كبير راه بدا يعود يبان ماشي بعيد بغينيا كوناكري.
مازال الاغلاق ومازال الحجر ومازال …..ولكن النهار لي يوعى المواطن الحكومة غترجع اللور وترد المسوولية عليه ……….?
ان عدم احترام اغلب المقاهي والمطاعم للإجراءات الاحترازية حيث ترى طاولة الاجانب طاولة و اغلبية المستخدمين بدون كمامات ولا يعقمون ايديهم وكذا عدم حمل الأقنعة لكثير من المواطنين واستهتارهم هو السبب الرئيسي فيما نحن عليه.قرار التاسعة قرار حكيم خاصة مع انطلاق حملة التلقيح. واظن قريبا سوف يتم التراجع عن هذا القرار.واعلم أن كثير من المعلقين لن يعجبهم تعليقي هذا ولكن هو هذا الواقع ومزيدا من الصبر
السلام عليكم
ههه كورونا زهوانية نشايطية تخرج بالليل و تنام طول النهار!
فقط للدعابة.
حسبنا الله ونعم الوكيل. الموظف الراتب الشهري مضمون 100/بينما التاجر كل نهار ورزقوا هذا هو الفرق ولا يمكن للموظف أو الوزير او اللجنة الثقنية أن تحس بالأمر . من يقرر ليس له دراية بالأمر الواقع.
حكومة فاشلة مائة بالمائة الله يسد عليهم بيبان الرحمة كما سدو علينا يارب
هذه مؤامرة حكومة النفاق على الشعب…في النهار الحياة تشبه تماما ما كنا عليه قبل 20 مارس 2020, الحافلات والمقاهي والشوارع مكتضة، القطارات كذلك… ما جدوى الإغلاق الليلي….ولن أنسى المساجد التي اغلبيتها مغلقة، سناحاجوكم عند الله عن هذا الإغلاق المفتعل..
واضيف كمواطن ايضا, كيف يعقل ان تطلب رخصة تنقل لشخص في سيارته الخاصة وحده او مع عائلته اللتي تعيش معه ,والحافلات والقطارات ممتلئة عن اخرها .
ماهذه العشوائية ,بالفعل انها شوهة من العيار الثقيل اللتي تبين لنا مدى جهل وتخلف المسيرين
هاذا هو تفكير فاضي كيف ما خلوها المصريين تقولو ليا علاش
الشبعان لا يشعر بالجيعان حاسبو أنفسكم قبل أن توحاسبو
بلاد غادا اللور
في فصل الصيف كانوا يأمروننا بالخروج من الشاطئ لنتزاحم على الذين يوجدون في الكورنيش. واليوم الشيشات عامرين وللي كيدخنوها كيتناوبوا على نفس الشيشة. انت في المغرب فلا تستغرب.
هاذا ما يسما التدويض الفكري لغاية في نفس يعقوب
أغبى و أحقر قرار يتخد في حق المواطن البسيط السؤال اادي يجب طرحه هو ما الجدوى من نواب و حكومة لا يفكران في مصلحة المواطن
ما أستغرب له هو مطالبة أصحاب السيارات برخصة التنقل علما أن ركاب السيارة لا يتعدى عددهم غربعة أشخاص بينما حافلات النقل الحضري و الحافلات الرابطة بين المدن و الطاكسيات و القطارات ممتلئة عن آخرها ، هل ينتقل كورونا بين أربعة ركاب بينما لا ينتقل بين خمسين راكب ؟؟؟
الاغلاق مع التامنة غير مفهوم اطلاقا وخاصة ان النهار بدا كيطوال والتامنة كتجي في الضوء وكيف سيتم التعامل ورمضان قريب فهل سيتم الاشتغال بهذا التوقيت فلا احد سيفتح ليشتغل ساعة وما هو غير مفهوم كذلك هو اغلاق الشواطء في النهار حتى لمن يريد ممارسة الرياضة وفتحها اتناء الليل للمشي وممارسة الحب