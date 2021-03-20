تمديد الحراسة النظرية في حق "معنّف أساتذة"

قررت النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية في حق من بات يعرف بـ”معنّف أطر الأكاديميات”، بعد توقيفه على خلفية ظهوره في أشرطة “فيديو” وهو يضرب عددا من الأساتذة المحتجين ضمن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وجاء تمديد الحراسة النظرية من أجل الاستماع إلى الضحية، بعد تقديم الموقوف أمام أنظار وكيل الملك في الرباط، اليوم السبت، على خلفية متابعته بتهم “الضرب والجرح وانتحال صفة والتدخل في أعمال أمرت بها السلطات العامة”.
جدير بالذكر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية كانت قد أوقفت الشخص الذي وجه ركلات لأساتذة محتجين، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تبين أنه من مواليد 1994 ويدعى “س. ب”، فيما رجحت مصادر هسبريس، وفقا للتهم الموجهة إليه، أن يكون من خارج دائرة أعوان السلطة.
السؤال الذي لا زال يحيرني:لماذا لم يتم منع هذا الشاب المجرم من طرف قوات الأمن في عين المكان؟ يجب مسائلة عناصر الشرطة التي كانت قريبة منه.. التحقيق في هذه النازلة الخطيرة يجب أن يشمل جميع أركان الخطأ و توضيح للرأي العام ماذا جرى بالضبط.. هذا إذا كان المغرب يسمو فعلا ان يكون دولة الحق و القانون.
يجب أن يكون عبرتا لكل من سولت له نفسه الإعتداء على المحتجين السلميين بصفة غير قانونية
ما قام به غير مقبول قانونا و أخلاقا.
و لكن المسؤولية تقع كذلك على رجال الأمن الذين لم يمنعوه و يجب فتح تحقيق في عدم تدخلهم.
هذا من جهة.
من جهة ثانية و هي الأهم:
لا يجب تقديم ذلك الشخص للتغطية على عنف رجال الأمن و القوات المساعدة.
بمعنى: العنف لا يبرر بارتداء الزي الرسمي لرجال الأمن.
العنف غير مبرر الا في حالة الدفاع عن النفس و المظاهرات كانت سلمية فلماذا لجأ رجال الأمن و القوات المساعدة للضرب و السحل و تعمد اسقاط المحتجين؟
يجب فتح تحقيق في استعمال رجال الأمن و القوات المساعدة للعنف و يجب القطع نهائيا مع استعمال العنف في فض المظاهرات.
الشطط في استعمال السلطة و بالأحرى تمادي ليس من اختاصاصة التدخل يرجى أن يكون عبرة
يجب إيقاف القائد الذي كان معه فالفيديو لأنه مشارك معه في هذه الجريمة و هو من أعطاه الأمر بتنفيد هاد الجرم و التعدي على الأساتذة خلال القيام بحقهم في الإحتجاج…و الضرب بيد من حديد على من خولت له نفسه الإعتداء على المواطنين و من هنا يبقى الإحتجاج حق مخول من خلال الدستور
و ماذا عن رجال الشرطة و السلطة الذين كانوا يراقبون أعمال البلطجة التي قام بها ذاك الوحش الآدمي دون أن يتدخلوا ليسألوه عن صفته، بل إن البلطجي كان يقوم بجريمته تحت حراسة و بمباركة السلطات، فلا داعي لذر الرماد في العيون.
الواقع أن التدخل ضد الأساتذة كان كان وراءه بلطجية بزي مدني و آخرون بزي رسمي.
هو مولف يدير هادشي وكانت عندو الثقة زايدة و هو تيمارس العنف بالعربية تعرابت خص حتى الامنيين اللي كانوا حاضرين يتوضعوا في الحراسة النظرية
عيط لقايد دبا ينفعك ينكرك …لا حولة ولا قوة الا بالله
كيفاش الضحية هم ضحايا كيفاش الضرب والجرح اه زيد تكوين عصابة اجرامية راه ماشي بوحدو راهم بزاف مشروعين وسط الاساتدة زيد عليها مسطرة التواطؤ مع جهات امنية كيفاش البوليس لي حداه ماهيش معاه المهم لي فهمت هو دفعوه باش يقمع وهما رجعوا لور ماعقلوش عليه قالوا ماكنعرفوهش ههههههه بغا يدير بلاصتو يدوروا معاه ويكون بركاك مخبر ديالهم ساعة لاحوه بحال شي بونتة ديال الكارو… الزمان والبحر والمخزن لا……
هذا الوحش ان صح التعبير يجب معاقبتة بالسجن والطرد من العمل ، لكي يبقى عبرة لكل من سولت له نفسه ضرب اي معلم .بفضل المعلمين نجحنا في حياتنا بعد التوفيق من الله حققنا مستقبل زاهر عالميا .واليوم نسمع بضرب المعلمين ببلدنا المغرب …وصمت عار في 2021 ..نرجوا تحقيق شامل ؟ وكفى من الاستهتار ولا نريد معلم متعاقد ؟ ليصبح معقدا لا لا معلم معزز حتى التقاعد والسلام عليكم نصيحة مغترب 34 سنة
انها مقالب السلطة المخزنية في التعنيف والتحرش الذي حصل من الامنيين اكثر جرما من شخص تابع لهم بلباس مدني ؟!؟ولكن ارادوا لهذه المهمة وامام اعينهم حتى يكون كبش فداء ..ويكون شجرة يخفي غابة انتهاك حقوق الانسان ..؟!؟ والاغرب ان هناك من انجر الى هدا المكر المخزني لم يعد يذكرون التعنيف المبرح للامنفي حق المحتجين ولكنهم انساقوا مع مقلب مصطنع لعون سلطة واصبح هو في وسط فوهة البركان مع ان وزارة الداخلية( الامن )لها اليد الطولى في كل تعنيف يحصل للمحتجين في كل ربوع الوطن ومن هنا وجب التنديد بصفة شاملة على هذا التعنيف الممنهج وليس على كبش فداء خاصة بعدما اخذت القضية بعدا اعلاميا عالميا..
يجب أن يتم الزج فالسجن كل من وثقته الكاميرات وهو يضرب من لمقدم للقايد للباشا و رجال السلطة كلهم …. و ليس كبش فداء واحد و أيضا الأستاذات اللواتي تعرضن للتحرش أمام أعين الكاميراات
زمن السيبة انتهى و صبر الشعب أوشك على الانتهاء يا من تعتقدون أننا عبيد عندكم في ضيعتكم لا و الف لا ونهار تنوض سيقع فينا أكثر من سوريا و ليبيا لأننا نموت عرقا بعرق
نعيشو جميعا في أمن و سلام يا نموتو جميعا
هدا در الرماد على العيون من أمر هدا الشخص بتعنيف الاساتدة وكيف يعقل أن ينشر الفساد أمام قوات الأمن يجب محاسبة المسؤولين الكبار كما وقع في فرنسا في قضية بنعلئ فتم استدعاء الرءيس ماكرون ووزير الداخلية يجب معاقبة المسؤولين الكبار عوض التضحية بهدا النكرة
ما هذا العبث !! أليس الاحرى أن توجه النيابة العامة أصبع الإتهام مباشرة وتحريك المتابعة في حق هذا المجرم !! دون الحاجة إلى الإستماع للمتضررين، لأن الفيديوهات دليل إدانة واضح ؟ أم ان النيابة اتريد أن تستعمل ورقة تنازل الضحايا لتبرئة هذا البلطجي وغيره !!
غير لعنو الشيطان شوية خارج الدائرة زعما؟؟ و لا كان داخل و أصبح خارج أو كان خارج و بغا عن طريق هدشي يولي داخل ؟ أسئلة كثيرة و مهمة جدا جدا هههه.
المهم هو أنه للأسف الشديد تلطخت صورة البلد و هذا غير مقبول قطعا و لا يجب أن نكتفي فقط بتلميع الصورة بل تلميع حقيقتنا حتى نرتقي إلى مصاف الدول المتقدمة.
إلى متى سيظل الغمود يهيمن على قضايا جد مهمة.
أن نقول هذا الشخص لا ينتمي لا من قريب و لا من بعيد إلى المتدخلين في فض المظاهرة فهذه كارثة في حد ذاتها .
فأن تقوم السلطات بواجبها فهذا شيء مفهوم و لكن أن لا يعرف من يتدخل من دونها ليقوم بما لا يجب القيام به فهذا الشخص إنما يضر بسلطاتنا و يريد تشويه عملها و يثير الفتنة.و على أمثاله أن ينالوا العقاب.
إذا كانت أجهزة القمع تعلم بوجود البلطجي فهذا يعني تكريس للردة الحقوقية و هو امر غاية في الخطورة و التعقيد… اما اذا لم تكن تدرك ذلك عن جهل فذاك أفضع لان الأجهزة الأمنية ستكون لامحالة مخترقة و يجب البحث عن هذا الجهاز الداعم و أهدافه و خفاياه …و يبدوا الأمر هنا أشد خطورة …ويجب تبعا لذلك إقالة وزير الداخلية و من على شاكلته …اما طي الملف بتحريك مجرد متابعة و لو في حالة اعتقال سيتبين معه الأمر و كأن رئاسة النيابة العامة في يد أجهزة القمع و سيكون تواطأها أشد ألما و جرحا و عودة إلى سنوات السيبة و الغاب و التي هي أشد قبحا من سنوات الجمر و الرصاص…المسؤولية كلها ملقاة على رئاسة النيابة العامة و هنا ستظهر مدى استقلاليتها التي حارب الحقوقيون من أجل تثبيتها …
صافي نكروك امسخوط الوالدين.اوا شفتي؟انا بغيت حتى هادوك لي في الحبس يتهلاو فيك
كبش الفداء.. كان يضرب ويعنف مع الأمن وفي وسطهم.. والسؤال هل يمكن لأي كان فعل ذلك.. إذن أن الشخص كان موجودا ومرسلا من طرف أحد ممن يمثلون الحهاز أو السلطة.. والأساتذة المضربون مشكلتهم ليس مع هذا الشخص وأمثاله ومطالبهم التي خرجوا من أجلها هي معروفة وليس من بينها معاقبة هذا الشخص