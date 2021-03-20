تمديد الحراسة النظرية في حق "معنّف أساتذة"

قررت النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية في حق من بات يعرف بـ”معنّف أطر الأكاديميات”، بعد توقيفه على خلفية ظهوره في أشرطة “فيديو” وهو يضرب عددا من الأساتذة المحتجين ضمن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وجاء تمديد الحراسة النظرية من أجل الاستماع إلى الضحية، بعد تقديم الموقوف أمام أنظار وكيل الملك في الرباط، اليوم السبت، على خلفية متابعته بتهم “الضرب والجرح وانتحال صفة والتدخل في أعمال أمرت بها السلطات العامة”.

جدير بالذكر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية كانت قد أوقفت الشخص الذي وجه ركلات لأساتذة محتجين، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تبين أنه من مواليد 1994 ويدعى “س. ب”، فيما رجحت مصادر هسبريس، وفقا للتهم الموجهة إليه، أن يكون من خارج دائرة أعوان السلطة.