تمديد العمل بإغلاق الشواطئ ومنع التنقل في أكادير

قرّرت سلطات عمالة أكادير إداوتنان تمديد العمل بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها سابقا من أجل التصدي لتفشي وباء “كورونا” لمدة أسبوعين إضافيين، إذ أرجعت اللجنة الإقليمية لليقظة سبب استمرار العمل بتلك الإجراءات إلى تسجيل استمرار معدل إصابة يفوق العتبة الوطنية المعتمدة، 50 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويستمر في عمالة أكادير إداوتنان، ابتداء من يوم الأحد، إغلاق الشواطئ ومنع ارتيادها؛ وهو القرار ذاته الذي يسري على سوق الأحد المقرر إغلاقه على الساعة الخامسة مساء، وأسواق القرب على الساعة الثالثة، كما يشترط التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى عمالة أكادير إداوتنان.

وفي سياق التدابير ذاتها، يتواصل منع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا باستثناء التنقل المبرر بأسباب صحية أو مهنية، مع إغلاق المقاهي والمطاعم بجميع أصنافها المتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة الثامنة مساء.

أما بخصوص وسائل النقل العمومي، ففرضت اللجنة الإقليمية لليقظة ضرورة احترام 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية وتوقيف التنقل عبر حافلات النقل العمومي على الساعة التاسعة مساء، إلى جانب إغلاق ملاعب القرب والمنتزهات، مع تشجيع العمل عن بُعد من طرف كل المؤسسات عند الإمكان.

وتناشد السلطات العمومية بعمالة أكادير إداوتنان المساهمة المواطنة لكل الفاعلين، أفرادا ومؤسسات، في “احترام تلك التدابير، وبذل المزيد من جهود التضامن والوقاية لاتقاء فتك هذا الوباء المعدي”.