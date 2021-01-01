تمديد تسجيل الراغبين في بطاقة السائق المهني

أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بأنه تقرر تمديد أجل تسجيل الراغبين في الحصول على بطاقة السائق المهني إلى غاية 31 دجنبر 2021،

وذكرت الوزارة في بلاغ أن هذا القرار يندرج في في إطار تفعيل الالتزامات التي اتخذتها مع السائقين المهنيين فيما يخص مجانية التكوينات الإجبارية من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني، مشيرة إلى أن هذا التمديد يتطابق والشروط المنصوص عليها في البلاغ الذي أصدرته الوزارة سابقا في هذا الشأن.

وتابع البلاغ أنه تقرر ، من جهة أخرى ، إرجاء مراقبة التوفر على بطاقة السائق المهني إلى غاية فاتح يناير 2022، على أن تتم هذه المراقبة على أساس التوفر على بطاقة السائق المهني سارية الصلاحية، أو على وصل إيداع يثبت التسجيل في دورة تكوينية للحصول علىها.