تمديد توقيت الإغلاق الليلي يعيد نبض الحياة إلى شوارع الدار البيضاء

تنفست الدار البيضاء الصعداء، بعد حالة اختناق عاشتها منذ تطبيق القرار الحكومي القاضي بالإغلاق في الثامنة مساء وحظر التنقل الليلي.
وتغير المشهد في الدار البيضاء والنواحي بحلول عصر يوم الجمعة الماضي، حيث لم يعد هاجس إتمام التبضع والوصول إلى المنازل قبل الثامنة يؤرق بال المواطنين إثر قرار الحكومة تمديد توقيت الإغلاق إلى غاية الحادية عشر ليلا.
ومع انطلاق سريان القرار الحكومي، بدأ الصخب الليلي يعود إلى المدينة الميتروبولية، بعدما نزع عنها قرار الإغلاق رداء الحركة والتنقل وأنهى عهد “المدينة التي لا تنام”.
وشرعت مقاهي العاصمة الاقتصادية والمحلات التجارية في استقبال المواطنين مساء، خصوصا الموظفين والمستخدمين الذين كانوا يجدون صعوبة في التبضع بعد أوقات العمل.
وعاينت جريدة هـسبريس الإلكترونية ليلة الجمعة تنقلا للمواطنين بعد الثامنة ليلا، وهو ما يبرز بداية عودة الحياة إلى مدينة الدار البيضاء ورجوعها مجددا إلى سابق عهدها.
وعبر مهنيون في قطاعات عديدة عن ارتياحهم لهذا القرار، حيث صار بإمكانهم استقبال الزبائن إلى حدود الحادية عشر ليلا، ما قد يسهم في التخفيف من تداعيات الإغلاق الذي طبق عليهم منذ بدء جائحة “كوفيد-19”.
وأكد عدد من هؤلاء، في حديث لجريدة هـسبريس الإلكترونية، أن هذا التخفيف النسبي للإجراءات الاحترازية من الجائحة سيمكن من تقليص الخسائر التي تكبدوها طوال أشهر.
في المقابل، استغرب بعض المهنيين تزامن توقيت الإغلاق مع بدء حظر التنقل الليلي، حيث حددت الحكومة توقيت الإغلاق وبداية حظر التجول في الحادية عشر ليلا.
وفي هذا الصدد، لفت أحمد بوفكران، المنسق الوطني لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إلى أن تزامن توقيت الإغلاق مع توقيت حظر التنقل الليلي، من شأنه خلق مشاكل للمواطنين وكذا للمهنيين.
وشدد على أنه “لا يعقل أن يتم إغلاق مقهى أو محل تجاري في الحادية عشر ليلا وفي التوقيت نفسه يبدأ سريان منع التنقل”، مشيرا إلى أن السلطات العمومية كان لزاما عليها أن تحدد بداية حظر التنقل عند منتصف الليل.
الارتجالية في كل شيء ،يتم الالتحاق بأقرب دائرة امنية مباشرة بعد الاغلاق ،
التسليم من هاد كازا، هي سبب المشاكل ديال هاذ الوباء.
الغباء صفة المسؤولين…سد مع 11 أو ممنوع التواجد فالشارع مع 11…..بنفس الطريقة الغبية يتم تسيير الصحة و التعليم و باقي القطاعات الحيوية……النتيجة اغلب الشباب يفكر في طريقة للخروج من هذه البلاد…..
هناك نقص الاحترافية عند صخافتنا الرسمية فالصور القادمة من سبتة طغت على صور الاحتفال والبهحة بهذه المناسبة و اللتي احتفلت بها اغلب شعوب العالم .على وساىل الاعلام تصحيح ما أفسد عن قصد أو عن غير قصد اما باياد خارجية أو داخلية ونقل صور الفرحة والبهجة الى العالم كما فعلت اغلب الدول .المغرب خسر كثيرا خلال هته الجاىحة ولتعويض هته الخسارة يجب ان يكون الاعلام على قدر المسؤولية .فالاعلام يحصل على المال من دافعي الضراىب ودافعوا الضراىب لن يجدوا ما يدفعونه ادا لم تتحرك عجلت الانتاج لذا يجب ان يساهم الاعلام كذلك في تحريك هته العجلة وليس العكس .كثرت الخبار المخيفة والمحبطة وصور البؤس والفقر توجد في كل دول العالم بما فيها امريكا لكن لا يمكن أن تكثر من التركيز عليها ولا تركز على الاشياء الإيجابية والجميلة اللتي تحفز الناس على العمل والابداع وتشجع الاقتصاد والله ولي التوفيق.
سبحان الله لايعجبنا لاشعبان ولا الصوم في رجب من قبل كيطلبو تمديد الوقث فوق الثامنة ودابا لي سمحو لنا هههه نتنفسو حتى الليل خرجو شي وحدين كيقولو لو خلاوها ختى لمنتصف الليل عاد يحبسو الحركة ههه ايوى اللهم العمش ولا العمى واخا كلامي ماغادي يعجب الخوت غير طلبو ربي يحد الباس لايظهر شي طارئ اللهم عافينا برحمتك
الامر ينطبق على جميع المدن المغربية وليس فقط على الدار البيضاء
لكن للاسف على السلطات الامنية تدارك التراخي كي لا ينقلب السحر على الساحر
مثلا في مدينة تطوان الحياة اصبحت شبه عادية
سلام بالاحضان واختفاء الكمامة حتى اصحاب الصيدليات قامو باخفاء المعقمات من الواجهة الامامية بسبب قلة الاقبال
والحديث عن كورونا اصبح نادرا جدا
ربما هذا التعليق سيغضب البعض
لكن يجب الحذر كي لا نعود الى الخلف ونندم على هذه المرحلة التي وصلنا اليها
أصحاب المقاهي دائما ينتقدون، المقاهي ليست ضرورية أن يبقى فيها الناس حتى ل 23 h، حيث أنها ليست مرفقا حيويا ، ممكن يسدو مع الساعة 21 ويشدو الطريق باش يالله يوصلوا قبل 23، من يجلس في المقهى حتى ل 23 راه معندو شغل ههههههنن
على الدولة تعليق دعم الأحزاب السياسية الفاشلة التي ستكلفنا في سنة الانتخابات الشيى الكثير خصوصا في ظل الأوضاع الصعبة لعديد الأسر والتي صدرت هجرتها نحو السياج صورة مشوهة عن المغرب في أحداث سبتة الغير مقبولة من دولة جزء من المنتظم الدولي لها التزامات ومعايير سواء في السياسة او التجارة او حتى الحرب.لا ينبغي استعمال أدوات العصابات كالجزائر فالمغرب أكبر من هذا.
إلى صاحب التعليق رقم 02: أنت هو سبب المشاكل ………….
يجب على الحكومة مراجعة قرار التخفيف .الاغلاق في الحادية عشر ليلا وحضر التجوال مع منتصف الليل .لكي يصل المستخدمون والزبناء الى منازلهم وهدا هو الصواب .دائما ساعة بين الاغلاق وحضر التجوال