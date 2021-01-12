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‫تعليقات الزوار

7
  • السهيلي
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 22:29

    االكوكوت والصفارة شحال هدى مسمعناهم نسيناهم.او تمشغلنا مع صفرات سد سد شدشد…

    2
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  • %%%%
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 22:41

    هدا راه ماشى تمديد. هدا التجرجير التمرميد والكرفيس. . خصكم تعطو لكل واحد كلس من الخدمة باش يعيش قهرتون وكرونة ولا هد مر ظيالكم

    4
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  • نفاق وغباء
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 22:42

    العالم كله مدد حالة الطوارئ . شعب لم يحترم اصلا حالة الطوارئ وغاضب من تمديد حالة الطوارئ . امركم غريب .
    لن ترفع حالة الطوارئ حتى يتوقف الفيروس عن الانتشار . وحسب الاخصائيين سيتوقف الفيروس عن الانتشار منتصف هذه السنة بصفة نهائية بعد ان فقد الفيروس قوته .
    فالمغاربة هم يخرقون حالة الطوارئ اصلا فما الفائدة من الغضب اذن ؟ .
    البعض يبحث فقط عن عود الثقاب كي يشعل النار .

    -10
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  • zouichi.m
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 22:42

    لم افهم هل كورونا موجودة بالدارالبيضاء فقط ؟! لانه كثير من المدن مقاهيها و مطاعمها متكدسة و بدون كمامات و تغلق بعد منتصف الليل لا يوجد حسيب ولا رقيب عكس الدارالبيضاء نهارا الحافلات مملوؤة و الطرام زحمة و الأسواق مثل ايام العيد مقاهي الاحياء الشعبية متكدسة لا مساحات الامان و لا كمامات
    اين عيونك سيد رئيس الحكومة ؟!ما مشكلتك مع الثامنة ليلا؟!ما هي عقدتك مع الدارالبيضاء؟! عمال المقاهي و المطاعم خرت قواهم الاغلبية شتتت اسرهم و البعض جن جنونه والبعض خسر كبرياءه كمواطن مغربي
    ايها العثماني إذا اجوركم استغللتموها بكل حرية مع زيادة الاكراميات فعمال المقاهي و المطاعم لقد سحقو ليس لهم دخل

    3
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  • محسن
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 22:49

    حالة الطوارئ ستمتد لأشهر كثيرة، و هناك حجر صحي قادم، فلتستغلو هذه الشهور لما فيه نفع لكم و لوطنكم.

    0
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  • خالد
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 22:50

    هادشي بزاف والله العظيم الا بزااااااف. الدول بدأت فعليا في تلقيح مواطنيها ومنهم من وصل مليوو مواطن ملقح و في المغرب لاشيء غير كثرة الكلام الفارغ بدون اي فائدة وزايدينها بالحجر الذي قهر البلاد والعباد. أين هو اللقاح يا وزير الصحة؟ ام انك لا تملك الا اللسان الطويل و الكلام الفارغ فقط؟

    0
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  • amin sidi
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 22:52

    سلام: كايگولو العالم رجع قارية وحدة .داب العالم رحع عمارة وحدة . كلشي داير لكمامة .دير مدار جارك اوبدل باب دارك
    راه فالويقاية السلامة وفي التهوور الندامة . وشكرا

    0
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