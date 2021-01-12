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تعليقات الزوار7
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االكوكوت والصفارة شحال هدى مسمعناهم نسيناهم.او تمشغلنا مع صفرات سد سد شدشد…
هدا راه ماشى تمديد. هدا التجرجير التمرميد والكرفيس. . خصكم تعطو لكل واحد كلس من الخدمة باش يعيش قهرتون وكرونة ولا هد مر ظيالكم
العالم كله مدد حالة الطوارئ . شعب لم يحترم اصلا حالة الطوارئ وغاضب من تمديد حالة الطوارئ . امركم غريب .
لن ترفع حالة الطوارئ حتى يتوقف الفيروس عن الانتشار . وحسب الاخصائيين سيتوقف الفيروس عن الانتشار منتصف هذه السنة بصفة نهائية بعد ان فقد الفيروس قوته .
فالمغاربة هم يخرقون حالة الطوارئ اصلا فما الفائدة من الغضب اذن ؟ .
البعض يبحث فقط عن عود الثقاب كي يشعل النار .
لم افهم هل كورونا موجودة بالدارالبيضاء فقط ؟! لانه كثير من المدن مقاهيها و مطاعمها متكدسة و بدون كمامات و تغلق بعد منتصف الليل لا يوجد حسيب ولا رقيب عكس الدارالبيضاء نهارا الحافلات مملوؤة و الطرام زحمة و الأسواق مثل ايام العيد مقاهي الاحياء الشعبية متكدسة لا مساحات الامان و لا كمامات
اين عيونك سيد رئيس الحكومة ؟!ما مشكلتك مع الثامنة ليلا؟!ما هي عقدتك مع الدارالبيضاء؟! عمال المقاهي و المطاعم خرت قواهم الاغلبية شتتت اسرهم و البعض جن جنونه والبعض خسر كبرياءه كمواطن مغربي
ايها العثماني إذا اجوركم استغللتموها بكل حرية مع زيادة الاكراميات فعمال المقاهي و المطاعم لقد سحقو ليس لهم دخل
حالة الطوارئ ستمتد لأشهر كثيرة، و هناك حجر صحي قادم، فلتستغلو هذه الشهور لما فيه نفع لكم و لوطنكم.
هادشي بزاف والله العظيم الا بزااااااف. الدول بدأت فعليا في تلقيح مواطنيها ومنهم من وصل مليوو مواطن ملقح و في المغرب لاشيء غير كثرة الكلام الفارغ بدون اي فائدة وزايدينها بالحجر الذي قهر البلاد والعباد. أين هو اللقاح يا وزير الصحة؟ ام انك لا تملك الا اللسان الطويل و الكلام الفارغ فقط؟
سلام: كايگولو العالم رجع قارية وحدة .داب العالم رحع عمارة وحدة . كلشي داير لكمامة .دير مدار جارك اوبدل باب دارك
راه فالويقاية السلامة وفي التهوور الندامة . وشكرا