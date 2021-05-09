أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار4
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
01:16
المدرب المرابط يشيد بمجهودات "اتحاد طنجة"
-
00:36
الشرطة تحبط محاولة للهجرة السرية بالحسيمة
-
23:31
إنقاذ مهاجرين سريين مغاربة بمياه المتوسط
-
23:23
ابتزاز في محلات تجارية يوقف شرطية مزيفة
-
22:49
مبادرة "إفطار الصائم المحتاج" تتواصل في أفورار
-
22:12
الداه محمد الأغضف يوارى الثرى بمدينة كلميم
-
21:32
نادي إسبانيول برشلونة يعود الى أضواء "الليغا"
-
21:19
جثة سنغالي تستنفر الدركيين ناحية آيت عميرة
-
20:43
سقوط 6 قتلى في حادث سير بقلعة السراغنة
-
20:15
وكيل حكيمي: مفاوضات "بايرن" وأشرف إشاعة
-
19:31
"أونسا" يؤكد سلامة "الدلاح" بغياب الملوثات
-
19:20
انتحار ستيني وسط ظروف غامضة في دمنات
حكومة التمديد الى X XXXX وقت حتى ولو انقرض فايروس كورونا وظهر فايروس اخر بمسميات أخرى يبقى الحظر
ولكن الناس باش غادي تعيش خاص القفة توصل لكل متضرر في داره بدون تعطيل وبدون تاخير كما في أوروبا والا خلوا الناس تترزق ولو مع كورونا يا إما العيش يا اما الموت اذا قدر الله وهذا قدر كل مخلوق حتى ولو كان في بروج مشيدة او حتى خارج الكرة الأرضية
ادا تم تقسيم كلمة تمديد تعطينا تمد. يد اي تمد اليد بمعنى تتسول وإذا استمر هدا التمديد إلى متلا نهاية فله تاثير خطير اقتصاديا ونفسيا واجتماعياً
كنا نتداول في مجموعة واتسابية فقيل لي ان هناك أسر تتكون من خمسة أفراد في مدن عدة تقطن ببيت واحد ولا يتوفرون حتى على تلفاز تخيلوا وضع هؤلاء في هده الآونة رمضان بالنهار وحجر بالليل صعب
فقارنوه مع اخر يملك منزلا واسعا ورغم دلك يحس بالضيق وأنا منهم طيلة النهار باليوم وبعد الإفطار كنا على الأقل نخرج للصلاة وبعدها للمقهى او نخرج للحدائق برفقة ابناءنا.
اليوم لا خروج لا دخول حتى الابناء اصبحوا يحسوا بالملل حتى اللعب داخل المنزل يئسوا منه
اللهم فرج علينا وأزل عنا الغمة
ادا ظهر السبب بطل العجب .هادشي كامل مديور من اجل الاستيلاء على المشاريع السياحية المغربية من طرف اللوبي العالمي للسياحه بابخس الاثمان.غادي ايخليو هاذ الحجر حتا ايديروا الفنادق فاييط هما والنقل السياحي وفي الاخير غادي يشريوهم منهم ابوالوا او ديك الساعات وداعا العملة الأجنبية. السياح ايخلصوا كلشي الهيه وايدخلوا والخاسر هو الاقتصاد الوطني.