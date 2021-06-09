قوات "الأسد الإفريقي" تجري إنزالاً جوّياً بالمحبس على بعد كيلومترات من الجزائر

حلّقت، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف مساء، أسراب كثيفة من المظليين المشاركين في مناورات “الأسد الإفريقي”، مغطين سماء المحبس، في تدريب على القفز المظلي في مناطق حساسة.
وحسب مصادر هسبريس فقد حلقت ثلاث طائرات للنقل الجوي العسكري تابعة لقوات الأسد الإفريقي في سماء المحبس، قبل أن تظهر أسراب المظليين، في تمرين إنزال جوي، وهي تناور في سماء المدينة التي تبعد بحوالي 220 كيلومترا جنوب شرق كلميم.
وتعتبر المحبس من أهم المناطق العسكرية بحكم وجودها على بعد أقل من أربعين كيلومترا عن مخيمات تندوف، وعلى بعد كيلومترات قليلة من الحدود الشرقية للمملكة.
وفي وقت سابق وصلت الجيوش المشاركة في مناورات “الأسد الإفريقي” إلى منطقة المحبس، بآلياتها العسكرية، في إطار التداريب الميدانية المقامة هذه السنة في الصحراء المغربية.
وهذه أول مرة ينزل الجيش الأمريكي في الصحراء المغربية بعتاده العسكري للمشاركة في مناورات دأب على تنظيمها بمعية المغرب كل عام.
وتشكل مشاركة الجيش الأمريكي ضمن مناورات “الأسد الإفريقي” في قلب الصحراء المغربية مكسبا حقيقيا للمملكة، إذ إن “البوليساريو” لطالما ادعت “قصف منطقة المحبس” في إطار أخبار زائفة تروج خرق وقف إطلاق النار.
يذكر أنه بناء على التعليمات السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، انطلقت أول أمس الإثنين بأكادير التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة “الأسد الإفريقي 2021”.
وستتواصل هذه التدريبات إلى غاية 18 يونيو الجاري بمناطق أكادير، تيفنيت، طانطان، المحبس، تافراوت، بن جرير والقنيطرة، بمشاركة الآلاف من جيوش متعددة الجنسيات، وعدد كبير جدا من المعدات البرية والجوية والبحرية.
رسالة واضحة الى من يهمه الامر بدون الدخول فر التفاصيل فااكل يعلمها.
تحية للاسد الافريقي او بالاحرى تحية للاسود الافارقة
كل التحية للقوات المسلحة الملكية وكل تقدير وباقة ورد لقدماء و متقاعدي الجيش الملكي والدرك و الشرطة والقوات المساعدة .
شكون كان كايتسنا الدليل. ها هو بالليل يا ليل …. صافي بان، دابا نوضو تنعسو و تكمشو. تيندوف على بعد مرمى حجر.
أين هي تهديدات البوليزاريو والدعاية الكاذبة بأنهم يحاربون في المحبس،
والله ثم والله لو تحرشوا بجنودنا وضيوفهم المشاركين في مناورات الأسد الأفريقي لانتهت أسطوانة الجمهورية الوهمية.
أتفرج أسي تبون وكحل عينيك بالإعتراف الأمريكي بقضية الصحراء المغربية فين وصل ، وخلي جنرلاتك يندبوا لحناك ديالهم ، وسير قلب على قصة أخرى اخترعها ثاني ، شكرا هيسبريس
تحية خاصة لأفراد ق م م ولايعرف الجميع أن الا نزال الليلي بالمظلات لا يقوم به إلا المغاوير والجيش المغربي يحتل دائما الريادة في البطولة العسكرية العالمية فهذه رسالة وبرقية واضحة لمن يهمهم الأمر ومرة أخرى لزملائي المرابطين في الحدود واقول للعدو إياك ثم إياك المغاربة لا يمزحون
تبارك الله القوات المسلحة الملكية تقوم بمناورات عسكرية على مشارف الحدود المغربية الجزائرية. برافو برافو.
لتكلم يرعف.
مباشرة من المحبس إلى كل المشككين في مغربية الصحراء … ولا عزاء للذباب الإلكتروني الجزائري الحاقد
الطائرات تحلق بسماء المحبس الغالي من اراضينا الصحراوية والمظليون يقفزون ليلا وأين هم خفافشة الظلام من كانوا يفبركون صورا وفديوهات ويدعون انهم يقصفون المحبس ويصدرون بلاغات من أحلامهم أو ربما الليل وذهبوا للنوم واين رادارات اسيادهم عسكر المرادية أم هم الآخرون يحرسون الرخيص ودميتهم تبون. المغرب في صحرائه باعتراف آلاف الجنود من ثلاث قارات وموتوا في غيظكم. لقد افتضح أمرهم وكما يقول إخواننا المصريون فضيحة بالگلاگل.
Bonne continuation nos chère frère Maraucains .on attendant notre indépendance in sha allah
التدريبات في المحبس تحبس أنفاس الكبرانات الدق تم