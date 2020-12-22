تنافس استخباراتي روسي أمريكي في الرباط

بغض النظر عن ظروف رحيل فاليري فوروبييف، السفير السابق لروسيا الاتحادية بالرباط، مؤلف كتاب “العجلة المأساوية للتاريخ”، في ظروف ما زالت غامضة، وتعويضه بسفير آخر، هو فاليريان شوفايف، الذي يحرص على عدم إبداء أيّ رأي سلبي إزاء القضية الوطنية باستعمال لغة دبلوماسية؛ فإن التحديات الاستخباراتية أصبحت أكبر من المعتاد، بعد اعتراف العملاق الأمريكي بمغربية الصحراء.

وبينما أصبحت لروسيا إدارة مخابراتية خاصة في العاصمة الرباط، ليست لها علاقة تبعية مباشرة للسفارة، ولا يعلم عنها الشيء الكثير..، تتحدث بعض الأوساط عن تعزيز النشاط المخابراتي الأمريكي بعناصر جديدة، بالإضافة إلى تعزيز السلك الدبلوماسي لمواكبة الدينامية الدبلوماسية التي خلقها التحضير لافتتاح قنصلية أمريكية جديدة بالداخلة.