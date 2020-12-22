تنافس استخباراتي روسي أمريكي في الرباط

تنافس استخباراتي روسي أمريكي في الرباط
الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 17:57

بغض النظر عن ظروف رحيل فاليري فوروبييف، السفير السابق لروسيا الاتحادية بالرباط، مؤلف كتاب “العجلة المأساوية للتاريخ”، في ظروف ما زالت غامضة، وتعويضه بسفير آخر، هو فاليريان شوفايف، الذي يحرص على عدم إبداء أيّ رأي سلبي إزاء القضية الوطنية باستعمال لغة دبلوماسية؛ فإن التحديات الاستخباراتية أصبحت أكبر من المعتاد، بعد اعتراف العملاق الأمريكي بمغربية الصحراء.

وبينما أصبحت لروسيا إدارة مخابراتية خاصة في العاصمة الرباط، ليست لها علاقة تبعية مباشرة للسفارة، ولا يعلم عنها الشيء الكثير..، تتحدث بعض الأوساط عن تعزيز النشاط المخابراتي الأمريكي بعناصر جديدة، بالإضافة إلى تعزيز السلك الدبلوماسي لمواكبة الدينامية الدبلوماسية التي خلقها التحضير لافتتاح قنصلية أمريكية جديدة بالداخلة.

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‫تعليقات الزوار

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  • كولومبو
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 18:15

    اكاد اجزم ان الصراعات الدائرة بين القطبين الروسي و الأمريكي و تضارب المصالح بينهما على أفريقيا و شمالها ستنقشع بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي آنذاك ستتضح الرؤيا بشكل واضح من الجانب الأمريكي و بالطبع اكبر نقطة جيوستراتيجية لمراقبة أوروبا العجوز هي المغرب

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  • touhali
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 18:25

    المغرب متعدد الاستخدامات مع جميع دول العالم في جميع المجالات. يتمتع المغرب بسلام وعلاقات طيبة في مختلف المجالات وهو بلد ثقة. والأخلاق الحميدة. يحب السلام والهدوء ، ووحدته الترابية. إن الشعب المغربي لا يكره إلا أعداء وحدته الترابية.

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  • جيمس بوند
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 18:45

    تنافس القطبين العالميين بعاصمة بلدنا الحبيب يعني أن مغربنا أصبح رقما مهما في حسابات القوى العظمى….

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