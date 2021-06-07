تنافس "الأحرار" و"العدالة والتنمية" يعِد بصدام انتخابي في سوس ماسة

تعيش مدن جهة سوس ماسة سجالات سياسية حادة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، حيث أصبحت أكادير قطبا سياسيا للصدام الانتخابي بين الطرفين، خصوصا باحتضانها قاعدة انتخابية قريبة اجتماعيا وعرقيا من أغلب قيادات الحزبين.
وشهدت مدينة أكادير على امتداد الأيام القليلة الماضية تبادل خطابات حادة بين الطرفين، بإطلاق حزب “الأحرار” حملة برنامجه الانتخابي منها، فيما أنزل بها “البيجيدي” وزراء من الحكومة مهاجمين الوزير عزيز أخنوش.
وتنحدر أغلب القيادات السياسية للحزبين من جهة سوس ماسة، والبداية من الأمينيين العامين، من بلدة تافراوت وإنزكان، ووزراء من “البيجيدي”، كمحمد أمكراز من تيزنيت، وهو ما يجعل رحى التقاطب قوية جدا بهذه الجهة التي يراهن عليها الحزبان.
وتشهد لائحة الترشيحات صدامات قوية بهذه المناطق؛ ففي وقت يعد “البيجيدي” صقوره المعتادة على مستوى الجهة، يستمر “الأحرار” في معارك الاستقطاب لتثبيت أسماء انتخابية قوية تمنح الحزب مقاعد الجهة التي تتوزع بين الطرفين.
عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، اعتبر أن الأحزاب وضعت جدولة زمنية لجولاتها، وقد يكون ما جرى بين “الأحرار” و”البيجيدي” مجرد مصادفة، لكنه يحتمل كذلك وجود صراع مناطقي بين الطرفين.
وقال العلام، في تصريح لهسبريس، إن “أخنوش أراد أن يدشن الانطلاقة من موطنه ومركز قوته، وذلك لتأمين قاعدة انتخابية متينة”، مشيرا إلى نماذج عديدة في هذا الباب، “مثل الاستقلال من فاس والعيون، والبام من الرحامنة والحسيمة”.
وأضاف العلام أن “الأحزاب تنطلق عادة من مراكز قوتها، لخلق انطباع عام لدى المواطن، وهذا نوع من الاستراتيجية التواصلية، لكن بالنسبة للبيجيدي فهو لم يدشن حملته بعد، فقط أراد أن ينافس أخنوش في عقر داره بمنطقة سوس”.
وتابع الأستاذ الجامعي بمراكش بأن “ذهاب العديد من شخصيات البيجيدي إلى سوس، يأتي في سياق: كلنا سوسيون وأمازيغ ولنا نفوذ في هذه المنطقة”، معتبرا أن “العنصر القبلي حاضر على الدوام إلى جانب الدين والمال”.
التنافس لا يكون بين ميت وحي…
التنافس يكون بين الأحياء وفقط…
النذالة أعدموا ولا تراجع عن القرار
ان شاء الله عزيز اخنوش رئيسا مقبلا للحكومة المغربية و برنامج انتخابي قوي جددددددددددا
تمثيل الصراعات بدأ، والغرض واحد والهدف واحد والأحزاب واحدة. ووضعنا كماهو منذ زمن…..
حزب الوحيد الدي يبحت عن الحلول لمشاكل التي توجه الوطن والمواطن وليس مثل باقية الاحزاب الدي همهم مصالحهم الشخصية فقط تحية عالية للرىيس الحزب عزيز اخنوش
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع طموحات الشعب ويحمل وبرامج مهمة ومناسبة للكل مدينة. نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاءالله
في الحقيقة سي عزيز اخنوش ليس له مثيل في هذا البلاد ،فعلا يستحق ان يكون رئيس الحكومة ولا يمكن الاستغناء عنه.
نفتخر بامثال سي عزيز اخنوش رجول قوي وشجاع يعمل بالجد من اجل النجاح لا يحب كلمة الفشل
بما أنني إبن مدينة أكادير فإنني أقولها وبصراحة من سيفوز في الإنتخابات الجماعية لمدينة أكادير فهو الفاعل الجمعوي رضا الطاوجني.هذه المناضل إكتسب شعبية كبيرة بفضل أراءه الشجاعة حول تسيير حزب العدالة والتنمية الفاشل للمدينة والذي إمتد لمدة 6 سنوات طيلة فترة مجلس أستاذ التربية الإسلامية سابقا صالح المالوكي.فيما يخص الإنتخابات البرلمانية فالأقرب للفوز فهو صاخب ثروة ال 2 مليار دولار وذلك بفضل نفوذه القوي وكذى فشل برلمانيي العدالة والتنمية في الدفاع عن مصالح المدينة.
لنا كامل الثقة في حزب التجمع الوطني للاحرار وبالخاص في رئيسه
حزب التجمع الوطني للاحرار يوفي بوعده ويطلق برنامجه الانتخابي الدي تم استخراجه من لقاءات 100يوم 100مدينة
برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار استخلص برنامجه من الواقع و من الساكنة ظل دائما قريب من المواطنين
حزب الاحرار يمارس السياسة من منظور جديد و مصيره هو النجاح لأنه وضع الأصبع على مكمن الخلال فالقطاعات التي قرر الإشتغال عليها هي التي تهم المواطن بالدرجة الأولى مثل الشغل التعليم الصحة
الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة. وتشتغل سنوات قبل الانتخابات مثل حزب الحمامة التى جاءات ببرنامج الان غني لمعالجت مشكل حسب المدينة، اتمنى لكم التوفيق واصلو ايها التجمعيوون برافوو
حزب التجمع الوطني للاحرار نعرفوه جيدا خدام مند سنين ونثق في قدراته وبرامجه
الارادة القوية لرئيس الحكومة السابق السيد عبد الاله بن كيران هدا الاجراء الذي قام بيه اصلاح ارتجالي وجزئي كلف جيوب ابناء الشعب المغربي الدين يعانون الان في اارتفاعات و غلاء المعيشة والمنتوجات الوطنية
حزب العدالة و التنمية حزب خدع الشعب المغربي بشعاراته الفضفاضة للوصول الى السلطة لينتقم من الفئات المستضعفة رغم انها هي التي اوصلته لمبتغاه و الان لم يفكر فيهم ولا في وضعهم المادي
اكبار حزب منافق على وجه الارض البيجيدي كاع ماخيفين من الله وكتستهزؤ بالدين
انتهت وقت صلاحية حزب العدالة و التنمية و لن يعود للساحة السياسية ما هما فعل
المقاطعة ة الشامة أن شاءالله ،………………………
إلى كان عند وزراء حزب العدالة والتنمية شي عرض فلينسحبوا من سباق الانتخابات ويخليو الساحة لماليها بركة علينا من الجوع يخليو الناس لي شبعانين على الاقل يرحمونا
من بين مساوئ الأحزاب السياسية زرع التفرقة والعداوة بين صفوف المجتمع..انا اعرف اخوة اصبحوا اعداءا بسبب انتماءهم لاحزاب متضاربة!!
عزيز اخنوش عمرو كلس فمكتب دائما فثيران وفمواجهة كل الصعبات لايتهرب من المسؤولية ودائما فاقد الشيء لايعطيه حتى الراتب لايتقاضاه سنوات وهوى يخدم الوطن ويشغل البطالة عكس اشخاص كثيرون اموالهم خارج الوطن لايسثثمرون في الوطن مع ان الوطن اعطاهم الكثير
سبحان الله، شركاء في الحكومة يتهمون بعضهم البعض بالوقوف وراء الأداء الهزيل للحكومة، و إن كان حزب العدالة و التنمية يتحمل نتائج ترأسه الحكومة بسلبياتها الكثيرة و إيجابياتها القليلة فإن حزب الأحرار إسم على مسمى، يعد المواطنين هذه الأيام بتحقيق العجب العجاب و كأنه لم يكن يوما جزءا من الحكومة مع أن الوزارات التي كان يدبرها استفردت بأكثر من نصف ميزانية الدولة (الفلاحة، المالية، التجارة، السياحة..) ما عندهوم علاش يحشمو كلهم
أخنوش في السكة الصحيحة وحزب التجمع الوطني للأحرار في الواجهة. وتحية لكل من هو تجمعي
السيد عزيز اخنوش يستحق كل الاحترام اول وزير يشهد له التاريخ بشعبيته وبساطته و تواضعه انه فعلا ولد الناس واغراس اغراس ،، بالتوفيق،،،
السيد الرئيس أكمل طريقك في العمل الجاد الذي عرفنه في خصالك كرجل أعمال ناجح ووزير الفلاحة لك قدرات كبيرة في خلق أفكار جديدة في التنمية الفلاحية بجميع فروعها مما انعكسا إيجابيا على العالم القوي والتنموي وطنيا
هه هه هه التنافسية ؟؟؟؟؟؟ ليست لخدمة مصلحة المواطن بطبيعة الحال واللتي أصبح يعرفها الجميع ،وإنما لخدمة مصالحهم ومصالح اسرهم ،وكما يقول المثل المغربي : اولاد عبدالواحد كلهم واحد !!!!!!!! إنها التنافسية على الكعكة الجميلة واللذيذة اللتي كل من ذاقها لا يستطيع فراقها لفرط حلاوتها
السيد عزيز اخنوش رجل عندو غيرة على بلادو ليس كتجار الدين خير مثال ما يقع الآن في المغرب العميق.
انا من العازفين على الانتخابات مع أغلب الناس … لكن هذه المرة سنصوت ضدا على المتاجرين بالدين الذين هلكوا البلاد والعباد … اللهم علماني على الأقل يراعي قليلا أو انتم يامرشدي الجهال ياكاذبون ويامنافقون
سنصوت بكثافة لاخنوش والتجمع الوطني للاحرار اما الباجدة الى مزبلة التاريخ
يعلم الجميع ان مغرب الغد سيبنى بسواعد أبناءه رجالا ونساء تتوفر فيهم شرط الكفاءة و لهدا السيد عزيز اخنوش يراهن على هاتين الفئتين لوضع اللبنة الأساسية لبناء مغرب الغد
حزب الحمامة الذي يثبت يوما بعد يوم أنه حزب كفاءات الشباب الوطنية القادرة بالنهوض
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب ناجح وواعي من ناحية أعضاءه كذلك حزب يسعى إلى تحقيق مطالب مصالح العامة
الاحرار هم البديل الوحيد لمغرب افضل و ياريت كل الاحزاب تفكر في حل مشاكل المغاربة
نريد التغيير و لا نريد نفس الوجوه بنفس القوانين .
حزب الحمامة رسم لنفسه مسار العمل و إحداث التغيير الإيجابي في بنيات المجتمع
كيفما كان الوضع ،اختيار العدالة والتنمية أقرب للمنطق والعقل هناك دائما وازع ديني وجماعة تتبنى الاسلام شريعة ومنهجا، أما أخطاء البعض منهم هذا طبيعي ولسنا ملائكة ….
الله الله يا بلادي العزيزة رجع التنافس الانتخابي تنافس عرقي بدلا أن يكون تنافس المصلحة العامة لكل المغاربة من طنجة إلى لكويرة اسمع وأرى التنافس أصبح موطنه أكادير وتزنيت بالله عليكم اتظنون أيها السي العتماني والسي اخنوش أن المغاربة لا يعرفون في مذا تفكرون أتمنى أن بفقد كل المغاربة ثقتهم فيكم لانكم تتصارعون على المناصب وكسب المال لابناءكم لا للمغرب وللمغاربة عامة أنا شخصيا فقدت ثقتي في جل السياسيين الذين لا يفقهون في السياسة شيئا واملي وثقتي وثيقة وأمل المغرب والمغاربة عامة في ملكنا محمد السادس نصره الله وايده.
الأحرار يرفع السقف عاليا على الأحزاب السياسية ونصيحة لمناضلي باقي الأحزاب
يجب في إنتخابات القادمة أن يفوز حزب أخر وليس حزب العدالة والتنمية بسبب حصيلته الفضيعة في ولايتين سابقتين حصيلة يمكن تشبهها بالكساد العظيم في جانب الإقتصادي أما الجانب الإجتماعي فحالتا لا يختلف عن الدول الأكثر فقرا في العالم
لا الاحرار ولا حزب العدالة والنقلية او اي حزب اخر قدموا خدمة إلى سوسلاند والسوسيبن سوى النهب السرقة و الاستيلاء على الأراضي وخيرات سوسلاند و الهجرة المكتفة التي أتت على الأخضر واليابس
les pégédiste devrait quitter la scéne politique car ils ont fait pérdre au maroc beaucoup d’opportunité bref ils ont rien fait toute cette déçénie il faut qu’il demande pardon au marocain surtout benkirane qui a bloquer le gouvernement plus de 10 mois avant d’étre chasser par le palais
رغم أنف الأعداء و الحساد، اتمنى ان يصبح السيد عزيز اخنوش رئيس الوزراء المقبل مما له من تجربة في التيسير وخبرة سياسية
جهة سوس هية الجهة المهمشة في المغرب كم من حزب مرة ب سوس ولا تنمية لا تعليم لا مستشفيات لا مناصب الشغل كل احزاب المغربية لا يهمها الشعب اموت كا تمشي لحكومة كا تجي لحكومة او دئما شعب مسكين وكلها جميع الاحزاب لديهم الاقول اما الافعال افعال شيطانية غير كيكلس ف لكرسي ك يسوس كلشي الا راسو او عائلتو هما ل كيتبرعو على ظهر الشعب رسالة الى الشعب المغربي عندكم تقو ب شي واحد وخا إحلف لكم ب لقسم غير كذوب
أكبر حليفين جمعهما النفاق السياسي في المغرب… كما يقال طاح الحك وصاب اغطاه… يستحمرون الشعب المغربي.. من علامات نهاية الزمن حكم السفهاء.. اللهم فرجها من عندك
السوسيون كلهم احرار في اختياراتهم لاجل النهوض باقتصاد المنطقة بعد ركود دام لسنوات عديدة ….
RNI est un parti ambitieux, il travaille dur et a des idées créatives qui correspondent aux idées de Sa Majesté et aux aspirations du peuple. Nous lui souhaitons bonne chance et succès, si Dieu le veut.
العدالة والثنمية مبقى ليها مااتنفس خرجات على جيوب المواطنين سيرو افحالكم احنا بشرع امعاكم .
Le citoyen marocain attend avec impatience les partis politiques qui bougent, grandissent et traduisent les attentes des citoyens en actions … et la colombe est le meilleur modèle pour le parti qui exprime les Marocains. En fait, ce parti n’a vu que du sérieux, du travail et du raisonnable
Le Parti du RNI est un parti hautement qualifié, caractérisé par son travail, son caractère raisonnable et sa crédibilité, et également au niveau requis
في وطن مازال العرق أو الدين أو القبيلة يعتمد عليهم في الانتخابات…فليس هذا وطنا.
le parti du RNI , ne jamais arrêter, ne jamais baisser les bras et ne jamais perdre l’envie de changer les choses
Le Parti du RNI est un parti honnête, additif et qui réussit dans son travail. Il choisit d’être proche des citoyens et de s’occuper de leurs problèmes
La caravane libérale continue de briller le long du chemin et se soucie également des problèmes de la jeunesse et défend son droit d’agir et de présence politique
Ce que le RNI aspire à changer et à tracer de nouvelles voies, et nous sommes avec lui pour construire ce pays
Le Parti du RNI est basé sur le principe de l’action et de la rationalité , et nous sommes convaincus qu’il remportera un magnifique succès lors des prochaines élections innshallah
Le parti du RNI mérite d’être couronnée de succès lors des prochaines élections, car elle a vraiment donné le maximum et s’est occupée des questions de santé, d’emploi, d’éducation des citoyens et la liste est longue.
حزب الأحرار يتبع منهجية جد رائعة نحن على املا كبيرا بان حزب الحمامة سيحقق نجاحا راائعا
حزب البيجيدي اليوم فقد طهرانيته وانتهى دور برنامجه المبني على الاستعطاف الديني لم تعد لغة المظلومية لها دور في كسب الاصوات والاستقطابات يا تجار الدين
بعد تولي حكومة العثماني وبعد الادارة الاعلامية الناجحة للفشل في تكوين حكومة بنكيران ( بنزيدان) وبعد ظهور صراعات بين اقطاب الحزب وانتشار فضائح قادة الحزب من الجنسية الاخلاقية الى وصول بعضهم للسجون بسبب الرشوة وبعد تورط وزرائهم في علاقات مشبوهة وتورط بنكيران الرمز في الاستفادة من تقاعد سمين جدا 8 ملايين شهريا .. اصبحت صورة حزب الدئاب الملتحية صورة مشوهة ، واصبح ملائكته شياطين في نظر الشعب بل اصبح وكرا للمنافقين و الفاسدين و الظالمين
لم نشاهد من حكومة العدالة والتنمية سوى مزيدا من النفاق و التصريحات اللامسؤولة والتعنيف غير المبرر وتدخلات أمنية تذكرنا بسنوات الجمر والرصاص وقهر المواطنين بالزيادات في الأسعار ، وذلك من اجل كبح أشكالهم النضالية .. سيأتي وقت الحسااب و سيكون الحساب عسير و لتسقط الدئاب الملتحية
حان الوقت لنطالب حكومة العثماني ” ورباعتو ” بالرحيل أو إيقاف نزيف الارتجالية في تدبير الشأن العام و سياسات الإجتماعية والسبب بسيط، إنه أخلف بما وعد و”قلب الفيستة” وأصبح همه الوحيد هو التمسك بكرسي رئاسة الحكومة ولو كان المنقذ اليوم هو عدو الأمس ، لقد نفذ صبر المواطنين إزاء حكومة لا تعرف من أمور تدبير الشأن العام سوى الزيادة في أسعار المواد الأساسية و تقليص فرص الشغل و زيادة في المحروقات إلى غير ذلك .. لترحل الدئااااب الملتحية و تذهب إلى الجحيم
اللاعدالة و اللاتنمية لا يمكننا أن نثق في حزب ” لمبااا ” لأن من يزرع الريح و الوهم لا يحصد غير ما يشابهه، فإذا عدنا قليلا إلى الوراء، سنرى كيف أهدر حزب رئيس الحكومة العثماني كل الفرص التي كانت متاحة أمامه مباشرة من أجل رفع منسوب الثقة، لأنه اهتم بشيء واحد هو العناد والكلام المباح على عواهنه، و الزيادة في الأسعار المتكررة من مواد غدائية و ضرائب و محروقات ….إلى غير ذلك ، من يتكلم كثيرا لا يفعل إلا القليل
الكل يجمع أن حزب العدالة والتنمية كان من ضمن لائحة الأحزاب السياسية التي عقد عليها المغاربة أملا كبيرا، فهو الحزب الذي صنف أنه شد انتباه معظم المواطنين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وصوتوا لصالحه في ظروف وصفت بالحرجة، ووسط سخط عارم وغليان شعبي شديد طالب بمحاربة الفساد والاستبداد. وهي ثقة كان منطلقها الرئيسي فيما كان ينشده هذا الحزب ويعد به المواطنين والمعطلين والأجراء عندما كان في صف المعارضة، من شغل وصحة وتعليم وسكن ومحاربة للفساد واهتمام بالطبقات الشعبية… لاكن للأسف الشديد لم نرى من حزب الدئاب الملتحية سوى النفاق و الكذب و الوعود الزائفة فقط قريبا ستدق الساعه و الحساب سيكون عسير
حزب تجار الدين يوما عن يوم تتكشف الأقنعة وتسقط عن الوجوه .. كل المساحيق لم تعد تكفي لمواراة الفضاعة وتزيين واجهة المشهد السياسي المغربي ما يأتي على ما تبقى له من ثقة الشعب به وآماله في أن يتطور يوما ويرقى إلى مستوى طموحات وتطلعات الشعب خاصة الأجيال الصاعدة من الشباب إلى العيش في مناخ تسوده الحرية ويضمن له الكرامة ، تجار الدين همهم الوحيد سوى الزيادة في الأسعار الذي وصل حدا لا يطاق ، لتسقط الدئاب و لتذهب إلى الجحيم
حزب العدالة والتنمية حزب المنافقين و الشلاهبية أثرو على الشعب المغربي بحجة الدين و السنة .. حزب لا تهمه مصلحة الوطن سوى الزيادة المتكررة فقط ، حزب الندالة و التعرية كلما اقتربت الانتخابات التشريعية يبدأ اللعب على الحبلين و رص الصفوف و البحث عن الأصوات و الضغط من أجل الحفاظ على المقاعد و الامتيازات يريد هولاء المنافقين الانتهازيين المتأسلمين إستقطاب العدل و الإحسان ، لاكن الشعب المغربي لن يسقط في نفس الخطأ مرة أخرى ” لي عضو لحنش يخاف من لحبل “
حزب الأحرار كان دائما ولا زال في المستوى المطلوب ، ما يعجبني فيه أنه حزب حاضر بقوة دائما
حزب الاحرار قدوة لباقي الاحزاب همهم الوحيد مصلحة الوطن قبل كل شئ
حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق اعطاه فرصة في الانتخابات المقبلة لأنه هو اقرب الاحزاب للمواطن و دائما تجيده أول المتفاعلين مع مختلف قضايا الوطن و المواطن
الأحرار يتفاعلون، يناقشون، يبادرون منذ مجيء ابن تافراوت الى رأس هذا الحزب وهو يدشن فجرا جديدا في علاقة الأحزاب السياسية بالمواطن
حزب الاحرار في الآونة أصبح هو الحزب الأكثر اشتغالا و بفضل القيادة الجديد استطاع أن ينتقل حزب الحمامة من العمل الموسمي ( من الانتخابات الى الانتخابات ) الى العمل اليومي حيث نلاحظ أن هيأته الموازية و على رأسها منظمة الشبيبة أنها دائما تتفاعل مع جميع القضايا و بكل صراحة حزب التجمع الوطني للأحرار يستحق أن يكون على رأس الحكومة المقبلة
التجمع الوطني للاحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
من خلال تتبعي للأحزاب السياسية في المغرب أرى أن حزب الأحرار دائم يتفاعل بشكل كبير و مستمر مع جميع قضايا الوطن و المواطن و هذا يجعله يستحق قيادة الحكومة في المرحلة المقبلة و نتمنى له كل التوفيق
حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة السيد عزيز أخنوش سيقول كلمته بقوة في المستقبل. بالتوفيق لحزب العمل و المعقول و أغاراس أغاراس
حزب الاحرار يستحق التشجيع و اعطاه فرصة لأنه هو الحزب الوحيد الذي اره قادر على الاصلاح و التغيير الحقيقي الذي يطمع اليه المواطن المغربي
حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة السيد عزيز أخنوش سيقول كلمته بقوة في المستقبل. بالتوفيق لحزب العمل و المعقول و أغاراس أغاراس
حزب التجمع الوطني للاحرار مدرسة تعطي دروس في السياسة و نتمنى أن يحقق هذا الحزب نتائج جيدة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لأننا في حاجة ماسة لمثل هؤلاء المنتخبين المحنكيين
ما يعجبني في هذا الحزب هو وضع المواطنين وسط اهتماماته ، ويجعل مصلحة المواطن ذات أولوية، أما الباقي تفاصيل…
موقفي:
العدالة والتنمية برهنت خلال ولايتين متتابعتين بشخصين مختلفين عدم وفائها بوعودها، وهذا ما لا يمكن ان يجادل فيه الا منافق محترف.
السؤال الآن هل يستطيع العدالة والتنمية تحسين اوضاع المغاربة في الولاية الثالثة.
إذا حللنا خطاب زعماء الحزب سنصل على حقيقة انهم يستجدون اصوات المغاربة تارة بأنهم معقولين وتارة أخرى بانهم لم يتركوا يطبقون برنامجهم.
في الحالتين خطاب العدالة والتنمية غير مقنع ويجر المغاربة الى ولاية ثالثة بنفس الاحباط ونفس الفشل.
في الديموقراطية إذا فشل حزب يتم تجريب غيره.
اما التصويت على الفشل فإنه سيكشف ان المغاربة لا يستعلمون عقولهم اثناء التصويت.
هنا ان لا ادعو للتصويت على حزب معين ولكن رسالتي ان العدالة والتنمية فشل مرتين، والمؤمن لا يلدغ في جحر مرتين فأحرى ثلاث.
حزب التجمع الوطني للاحرار أبان على أنه الحزب المنقذ من الاوضاع و السياسات الفاشلة التي خلفها حزب البيجيدي و قد أبان على هذا من خلال النجاحات التي حققها منتخبه في مختلف المؤسسات المنتخبة
التجمعيون راهنوا على بناء حزب وطني قوي ، وكان لهم ذلك بفضل القيادة الرشيدة للحزب
حزب التجمع أبان على حسن نيته و اتهمامه بالمصلحة العامة و ذلك في مجموعة من المناسبات و من مختلف مواقع المسؤولية التي يشغلها وزرائه و منتخبيه
حزب التجمع الوطني للأحرار في الطريق الصحيح و يواصل مساره من أجل مستقبل زاهر للمغاربة.
بكل صراحة يبقى حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب الوحيد الذي يزخر كفاءات وطنية قادرة على تحقيق التغيير الذي ينظروه المغاربة
السيد عزيز أخنوش كان له الفضل الكبير في تأسيس حزب قوي سيشكل البديل وسيقطع مع النمطية والسياسة التقليدية وذلك بفضل كفاءته وكفاءات حزبه
حزب التجمع الوطني للاحرار برهن للمغاربة أنه هو حزب المستقبل و الحزب الوحيد القادر على تحقيق نتائج جيدة في مختلف القطاعات و بجميع المؤسسات المنتخبة
المنطقة وساكنتها لم بستفيدوا من هؤلاء المسؤولين بل كانوا نقمة عليها ولم يظهر عليها اي تنمية. فما بالك الوطن ومشاكله واعداءه. جربنا الاحزاب والتناوب والامبرياليين والاشتراكيين والاسلاماويين والاعراب والامازيغ وكانوا فاشلين 100/100 لانهم يمنحون المناصب لذويهم ومريديهم ولو لقلة دراستهم بالمسؤولية والسياسة والاقتصاد والاجتماع وكفاءاتهم المعرفية. سنين والشعب يعاني من التخلف في التعليم والصحة والعمل والكرامة …………..
نريد من الملك ان يقبض بزمام الأمور ويعين الحكومة وتكون مسؤولة امامه من مسؤوليته.
فاذا كانت الديمقراطية المزيفة لكل من فرنسا او اسبانيا تصطدم بمواطنيها لاستردادها بالقوة من قبل مواطنيها فإنها تتحول الى فرملة التطلع المغربي الى التقدم ولا تصبح متالا يقتدى به ولربما هي مصيدة. نحن عرب وامازيغ مسلمون والإمارة بيد امير المؤمنين.
المسار لازال طويلا.. و البداية مبشرة و هذا هو المتوقع في حزب سياسي يجتهد ليقدم حلولا واقعية لعدد من المشاكل.
من قال بأن التجمع مدرسة فهو يعي ما يقول ، نتمنى من باقي الأحزاب أن تقتدي به وتسير على نهجه علنا نخرج من المشاكل التي نتخبط فيها
في الحقيقة انا معجبة كثيرا بالدينامية التي يعرفها حزب الحمامة و الطريقة التي يشتغلون بها، و أتمنى صادقة أن ينال ثقة المغاربة لأنه هو البديل
التجمع الوطني للاحرار حزب المستقبل، يناضل من اجل العيش الكريم لكل المغاربة.
حزب الأحرار هو الحزب المنقد لهذا البلد بالتوفيق له
للأسف جهة سوس صارت منطقة عرقية تدين بالولاء لبني عمومتها. سواء في المجال السياسي او الإقتصادي او التجاري. فعلى الدولة تغيير هذه العقلية باسكان فئات أخرى هنالك لخلق توازن عرقي كما تفعل في جهة الدارالبيضاء والرباط
حزب الأحرار بكل رجالاته الوطنيين سيواصل المسار رغم حقد الأغيار
حزب التجمع الوطني للاحرار مدرسة يصعب على الفاشلين فهم مناهج العمل و المعقول
المغاربة في حاجة إلى العيش الكريم؛ و هو ما يسعى إليه الأحرار و يُخطط له بجد و واقعية؛ الشيء الذي يٌزعج كل الخصوم .
حزب التجمع هو المستقبل ومسار الثقة ليس للأحرار فقط بل للمغاربة ككل.
زمن الخونجية و البؤس و الظلام قد ولى و آن الأوان لإعطاء الفرصة لحزب الأمل و الثقة و المستقبل؛ حزب الأحرار.
حزب التجمع الوطني للاحرار يختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم الصحة و التعليم و التشغيل
لم يعد مجالاً في الساحة السياسية المغربية لمن يُتاجر بالناس و مصالحهم باستغلال الدين و الشعبوية …
حزب طموح.يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب.نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء الله.
البيجيدي حرگ وراقو و منقسم لتيارات و كيقلب إغطي على مشاكيلو من خلال مهاجمة الأحرار و تسفيه نجاح مسار الثقة.
بصراحة يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد في الساحة السياسية الذي يشتغل و يتباحث في ايجاد الحلول الممكنة لمختلف انتظارات المواطنين.
لنا كامل الثقة في أن هذا المسار حضي بثقة جميع المغاربة.
منذ ان تولى عزيز اخنوش قيادة حزب التجمع الوطني للاحرار و الحزب اصبح يعمل بمنهجية عمل واضحة قائمة على المشاركة السياسية لكل المغاربة، و فتح نقاش عمومي حول من القضايا التي تشكل اولويات يجب التركيز عليها لتحقيق اقلاع تنموي
قوة الأحرار هي من تخيفكم و لا غرابة في مسرحياتكم و استهدافكم للحمامة.
ساصوت على الاحرار.
لان السكان في منطقة الدراركة نواحي أكادير يعانون من اللا مبالات من الرئيسة. الرئيسة من البيجيدي لم تفعل اي شيئ لهذه المنطقة، طرق جد جد مزرية،
غياب أي تنمية طول مدة ترأسها.
حزب التجمع الوطني للأحرار كعادته بارز في الميدان و بقوة و يزيد تألقا يوما بعد يوم
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب الطاقات و الكفاءات فهذا الحزب أعطى قيمة للسياسة و أنقذها من الركود
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب العمل و المعقول و هادشي اللي بغينا نتمنى لكم كل التوفيق
على من سنعتمد في هذهالاتخابات ؟ أولا سنعتمد على الله وحده ، أما الحزاب لا يمكن الاتماد عليها لشيء بسيط ؛ وهو المصلحة الخاصة ، و المصلحة العامة غائبة ٠و الشعب يجب أن يفرض نفسه ،و المناسبة مواتية ،و حان الوقت كي يبحث الشعب عن مصلحته ، و لكن السؤال ؛ هل الشعب يعرف مصلحته أين تكمن ؟
نحن جد فخورين بهذا الحزب الذي لطالما كان وراء نجاحات باهرة و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على دينامية الحزب
Nous sommes fiers de ce parti qui a tant donné d initiative et de nombreux succès
مهما اختلفنا مع العدالة و التنمية الا انه يبقى حزبا له مؤسساته و قياداته . الاحرار ليس حزب هو مجرد شركة . تجمع رجال المصلحة و خدمة المخزن المطيعين و لوبي الفساد المالي
اخنوش بغاها بالفلوس العثماني بغاها بالتفوسيخة …والحملة الانتخابية تستمر
Nous sommes très fiers de ce parti qui a toujours soutenu et valorisé les citoyens
Nous vous souhaitons un bon courage pour la suite chers Rnistes vraiment vous êtes les meilleurs
هنيئا لنا بهذا الحزب الذي لطالما كان مساندا للمواطن المغربي بالغالي و النفيس نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في المسير.
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب غني عن التعريف بمبادراته البناءة و عمله المتقن ،مشكورون يا أحرار.
كلكم أمل و عمل يا أحرار فعلا نفتخر بهذا المستوى اللي راكم فيه دابا و نتوما اللي كاينين و ماكاين ما حسن.
هل انتخبتم من قبل ؟ الجواب نعم هل تغير شيء ؟ الجواب لا هل الانتخابات القادمة ستتم تحت نفس النظام وبنفس المعايير ؟ الجواب نعم إذن من الغباء أن تنتظروا نتائج مختلفة الغباء هو فعل نفس الشيء مرات عديدة بنفس الأسلوب وانتظار نتائج مختلفة
سوس ماسة و المحمدية…اغراس اغراس vs تمسلميت…و يبقى المهرجان مفتوح و المسرحيات خارج التاريخ. ان لا ابخس عمل أحد لكن يجب ادا كان الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب فالف مرحبا بالجميع المهم هما النتائج الملموسة و ليس المفبركة الكادبة و الريع و شراء الدمم.. التي تضيع الوقت والجهد والحرية والديموقراطية و تدفع بابناءنا إلى الارتماء في البحر…
حسبوها غير بالعقل .من المنعم عليهم ومن المغضوب عليهم ؟من خبر كواليس ودهاليز السياسة والاقتصاد ؟من سيجد الطريق معبدا امامه؟من جاء ليحارب العفاريت والتماسيح فاصبح اكبر عفريت واكبر تمساح؟من فتح الملفات المجحغة في حق العامل والموظف البسيط فاقتطع من الأجور ومددالتقاعد؟من وظف الدين ليستغل الانسان البسيط؟ من له القدرة على ان ينزل برنامجه على أرض الواقع ؟ ومن ومن ومن ……؟ انا لا انتمي لاي حزب ومنطق الربح والخسارة وارد لهذا أراهن على الحزب الذي يمكنني من اكبر ربح ويكبدني اقل خسارة وساصوت على حزب الاحرار.قد يقول قائل إن الاحرار كانوا في الحكومة السابقة .اقول ربان السفينة ليس كبحار على متنها والسياسة خبث ان لم يكن توافق بين ربان السفينة والعاملين على مثنها لن يستقيم مسارها.
الاحرار والبيجدي خصهم يحشمو على عرضهم.
لا يعقل ان حزبا قاد الحكومة لعشر سنوات ان يقدم وعودا جديدا كما لا يمكن لوزراء ورئيس حزب الاحرار ان يعتبروا انفسهم حلا للأزمة الاقتصادية والسياسية في المغرب وهم الذين عمروا طويلا في جميع الحكومات المتعاقبة دون ان يحققوا انجازا يذكر.
#باراكا
اللهم حزب العدالة والتنمية ولا حزب العلمانية
العدالة والتنمية والتجمع الوطني للا حرار هما من افسد الخياة السياسية بالمغرب واديا الى العزوف
العنصر القبلي والديني والمالي حاضر في اللعبة السياسية وأئمة.لكن هذه العناصر لا تلتقي أبدا مع الديمقراطية والنزاهة. الانتخابات ليست أبدا بريئة هي لعبة قذرة توظف فيها كل الوسائل والطرق المحرمة. هذا من جهة .ومن جهة أخرى أي مواطن يصوت لصالح العدالة ؛ في ضوء ما شاب ولايتيها المتتاليتين من قهر وحرمان وتجاوزات في مصالح المواطن؛ فهو مواطن تم تدجينه بكل الطرق الممكنة ولم يعد يرى شيئا أمامه. لا أدافع عن أي حزب أخر ولا أدعو للتصويت لصالح أي واحد منهم. اختاروا ما تشاؤون إلا المصباح، فقد ذهب نوره وترككم في ظلمات لاتبصرون.
لا خير يرجى منكم أجمعين , انتم من غرستم فينا العدمية لن نصوت عليكم
اي حزب احسن من حسب العدالة و التنمية
نعم لحزب التجمع الوطني للاحرار
بحسب تجربتي منذ أوائل الخمسينات ارجح كفة عزيز اخنوش وحزبه لانه وبكل ثقة سيكون أكثر رحمة ورافة بالمواطن في الشق الاجتماعي وهذا ما يتمنى المواطن!!!! حزب البيجيدي لم أرى حزبا مثله منذ بداية الاستقلال ….. حزب حرباءي خدلنا باسم الدين ….. !!!! وعوذ كاذبة لم تعد تنطلي على المواطنين ….. اصحاب الشهادات العليا لا من يلتفت اليهم …. الارامل…. المتقاعدين و العاطلين عن العمل…. ذوي الاحتياجات الخاصة….. المعاشات والاجور جامدة مع تفشي الجريمة!!! السيد العثماني رءيس ظعيف لا يفقه في التسيير والتدبير الا الخير …… يجب على العدالة والتنمية ان تغادر في صمت مع المحاسبة طبعا!!!!
صحاب 200 درهم راهم قصارين فهاد العمود الله يلعن اللي ما يحشم
كل التوقعات تشير الى ان الصراع سينحصر بين العدالة والتنمية والتجمع وهذا في حد ذاته يدل على امرين
الأول ضعف باقي الاحزاب السياسية الأخرى رغم كثرتها
الثاني لازلنا نفكر بمنطق الوزيعة
لا يختلف اثنان أن الأحزاب الي يطلق عليها عرضا المغربية فقدت بوصلتها وأصبحت تتبجع بفشلها الذريع في السياسة والتأطير وكأنها تعيش في كوكب آخر وأو بين شعب من المومياءات لا يسمع ولا يرى ولا يحلل بل وكأنه لا يقاسي الويلات ولا يعاني ماديا ومعنويا من التصرفات العشوائية والقرارات الصبيانية الكارثية التي جعلت المغرب يعيش مراحل صعبة وعلى رأسها المديونية. لم تعد لنا ذرة ثقة لا في حكومة ولا في برلمان. وحبذا لو أزيحوا جميعهم من الخريطة السياسية المغربية ويتركونا نعيش بسلام مع إمكانياتنا المتواضعة تحت الرعاية الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله.
حزب التجمع الوطني ككل بشبيبته وقيادته حزب متماسك مع بعضه واتى باستراتيجية محكمة ودينامية قوية لانه مصر على النجاح ومواصلة المشوار انجازاته بدات تعطي تمارها بالتوفيق انشاء الله
شفت كاع الاحزاب السياسية لاكن حزب العدالة والتنمية كأنه يخدم مصالح بلد اخر وليس المغرب فين ماكان شي حاجة ضد مصلحة الوطن تلقاهم في الصف الاول
لله يلقيها ليكوم بزوج ما بغينا تحد فيكوم عطوينا غير تساااع
النضال من اجل مستقبل افضل و السواسية لجميع الطبقات من شيم حزب التجمع الوطني للاحرار
العمل و المعقول ليس مجرد شعار بل هو طريقة حياة بالنسبة للتجمع الوطني للاحرار
سبحان الله حتى كتقرب الانتخابات عاد كيولليو ضريفين و كهدرو مع الشعب .
الله إنعل للي مايحشم.
مقيم في كندا وساكون في عطلة في أكادير مع وقت الانتخابات واصلي من الدار البيضاء ولكي اشجع حزب الاحرار ساتسجل عبر الانتقال الى أكادير وساصوت لصالح حزب الاحرار لانني ارى في السيد عزيز اخنوش انسان كفؤ وحبه لوطنه سيرى المغرب تغييرات .
سمعنا من احد قيادي 100يوم كوبي كولي وهو على صواب الفكرة في حد داتها تم استنساخها بالتوفيق لهم وان احتاجو افكار موجودة
السؤال المطروح مالذي قدماه هؤلاء لهذه المنطقة في الولاية التشريعية السابقة
لا أظن ان الشعب مزال يثق في تجار الدين … حل روبيني ينزل الما…
حزب الندالة و حزب التجمع الوطني للاشرار، سياسة الريع
سأصوت لحزب التجمع الوطني للأحرار لأنه وعد بتحسين ظروف الأساتذة ، وحزب العدالة تفنن طيلة هذه السنوات في طرق تدمير رجال التعليم والموظفين