تنافس "الأحرار" و"العدالة والتنمية" يعِد بصدام انتخابي في سوس ماسة

تنافس "الأحرار" و"العدالة والتنمية" يعِد بصدام انتخابي في سوس ماسة
صورة: أرشيف
الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:00

تعيش مدن جهة سوس ماسة سجالات سياسية حادة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، حيث أصبحت أكادير قطبا سياسيا للصدام الانتخابي بين الطرفين، خصوصا باحتضانها قاعدة انتخابية قريبة اجتماعيا وعرقيا من أغلب قيادات الحزبين.

وشهدت مدينة أكادير على امتداد الأيام القليلة الماضية تبادل خطابات حادة بين الطرفين، بإطلاق حزب “الأحرار” حملة برنامجه الانتخابي منها، فيما أنزل بها “البيجيدي” وزراء من الحكومة مهاجمين الوزير عزيز أخنوش.

وتنحدر أغلب القيادات السياسية للحزبين من جهة سوس ماسة، والبداية من الأمينيين العامين، من بلدة تافراوت وإنزكان، ووزراء من “البيجيدي”، كمحمد أمكراز من تيزنيت، وهو ما يجعل رحى التقاطب قوية جدا بهذه الجهة التي يراهن عليها الحزبان.

وتشهد لائحة الترشيحات صدامات قوية بهذه المناطق؛ ففي وقت يعد “البيجيدي” صقوره المعتادة على مستوى الجهة، يستمر “الأحرار” في معارك الاستقطاب لتثبيت أسماء انتخابية قوية تمنح الحزب مقاعد الجهة التي تتوزع بين الطرفين.

عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، اعتبر أن الأحزاب وضعت جدولة زمنية لجولاتها، وقد يكون ما جرى بين “الأحرار” و”البيجيدي” مجرد مصادفة، لكنه يحتمل كذلك وجود صراع مناطقي بين الطرفين.

وقال العلام، في تصريح لهسبريس، إن “أخنوش أراد أن يدشن الانطلاقة من موطنه ومركز قوته، وذلك لتأمين قاعدة انتخابية متينة”، مشيرا إلى نماذج عديدة في هذا الباب، “مثل الاستقلال من فاس والعيون، والبام من الرحامنة والحسيمة”.

وأضاف العلام أن “الأحزاب تنطلق عادة من مراكز قوتها، لخلق انطباع عام لدى المواطن، وهذا نوع من الاستراتيجية التواصلية، لكن بالنسبة للبيجيدي فهو لم يدشن حملته بعد، فقط أراد أن ينافس أخنوش في عقر داره بمنطقة سوس”.

وتابع الأستاذ الجامعي بمراكش بأن “ذهاب العديد من شخصيات البيجيدي إلى سوس، يأتي في سياق: كلنا سوسيون وأمازيغ ولنا نفوذ في هذه المنطقة”، معتبرا أن “العنصر القبلي حاضر على الدوام إلى جانب الدين والمال”.

أكادير الانتخابات التجمع الوطني للأحرار العدالة والتنمية

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‫تعليقات الزوار

144
  • سلمان برنوسي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:04

    التنافس لا يكون بين ميت وحي…
    التنافس يكون بين الأحياء وفقط…
    النذالة أعدموا ولا تراجع عن القرار

    34
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  • رشيد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:06

    ان شاء الله عزيز اخنوش رئيسا مقبلا للحكومة المغربية و برنامج انتخابي قوي جددددددددددا

    -134
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  • هشام
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:06

    تمثيل الصراعات بدأ، والغرض واحد والهدف واحد والأحزاب واحدة. ووضعنا كماهو منذ زمن…..

    115
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  • radia
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:07

    حزب الوحيد الدي يبحت عن الحلول لمشاكل التي توجه الوطن والمواطن وليس مثل باقية الاحزاب الدي همهم مصالحهم الشخصية فقط تحية عالية للرىيس الحزب عزيز اخنوش

    -129
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  • ayoub
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:08

    حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع طموحات الشعب ويحمل وبرامج مهمة ومناسبة للكل مدينة. نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاءالله

    -118
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  • faysal
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:08

    في الحقيقة سي عزيز اخنوش ليس له مثيل في هذا البلاد ،فعلا يستحق ان يكون رئيس الحكومة ولا يمكن الاستغناء عنه.

    -128
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  • mounia
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:09

    نفتخر بامثال سي عزيز اخنوش رجول قوي وشجاع يعمل بالجد من اجل النجاح لا يحب كلمة الفشل

    -115
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  • زكرياء أيت الطالبي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:09

    بما أنني إبن مدينة أكادير فإنني أقولها وبصراحة من سيفوز في الإنتخابات الجماعية لمدينة أكادير فهو الفاعل الجمعوي رضا الطاوجني.هذه المناضل إكتسب شعبية كبيرة بفضل أراءه الشجاعة حول تسيير حزب العدالة والتنمية الفاشل للمدينة والذي إمتد لمدة 6 سنوات طيلة فترة مجلس أستاذ التربية الإسلامية سابقا صالح المالوكي.فيما يخص الإنتخابات البرلمانية فالأقرب للفوز فهو صاخب ثروة ال 2 مليار دولار وذلك بفضل نفوذه القوي وكذى فشل برلمانيي العدالة والتنمية في الدفاع عن مصالح المدينة.

    51
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  • mounir
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:10

    لنا كامل الثقة في حزب التجمع الوطني للاحرار وبالخاص في رئيسه

    -96
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  • karim
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:10

    حزب التجمع الوطني للاحرار يوفي بوعده ويطلق برنامجه الانتخابي الدي تم استخراجه من لقاءات 100يوم 100مدينة

    -97
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  • salma
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:11

    برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار استخلص برنامجه من الواقع و من الساكنة ظل دائما قريب من المواطنين

    -83
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  • saida
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:11

    حزب الاحرار يمارس السياسة من منظور جديد و مصيره هو النجاح لأنه وضع الأصبع على مكمن الخلال فالقطاعات التي قرر الإشتغال عليها هي التي تهم المواطن بالدرجة الأولى مثل الشغل التعليم الصحة

    -78
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  • mohmed
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:12

    الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة. وتشتغل سنوات قبل الانتخابات مثل حزب الحمامة التى جاءات ببرنامج الان غني لمعالجت مشكل حسب المدينة، اتمنى لكم التوفيق واصلو ايها التجمعيوون برافوو

    -80
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  • amine
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:13

    حزب التجمع الوطني للاحرار نعرفوه جيدا خدام مند سنين ونثق في قدراته وبرامجه

    -75
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  • kamal
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:14

    الارادة القوية لرئيس الحكومة السابق السيد عبد الاله بن كيران هدا الاجراء الذي قام بيه اصلاح ارتجالي وجزئي كلف جيوب ابناء الشعب المغربي الدين يعانون الان في اارتفاعات و غلاء المعيشة والمنتوجات الوطنية

    -56
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  • mouad
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:15

    حزب العدالة و التنمية حزب خدع الشعب المغربي بشعاراته الفضفاضة للوصول الى السلطة لينتقم من الفئات المستضعفة رغم انها هي التي اوصلته لمبتغاه و الان لم يفكر فيهم ولا في وضعهم المادي

    65
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  • jawad
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:16

    اكبار حزب منافق على وجه الارض البيجيدي كاع ماخيفين من الله وكتستهزؤ بالدين

    57
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  • mahfoud
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:17

    انتهت وقت صلاحية حزب العدالة و التنمية و لن يعود للساحة السياسية ما هما فعل

    58
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  • الفساد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:17

    المقاطعة ة الشامة أن شاءالله ،………………………

    41
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  • مراد الرباطي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:17

    إلى كان عند وزراء حزب العدالة والتنمية شي عرض فلينسحبوا من سباق الانتخابات ويخليو الساحة لماليها بركة علينا من الجوع يخليو الناس لي شبعانين على الاقل يرحمونا

    45
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  • moutabea
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:17

    من بين مساوئ الأحزاب السياسية زرع التفرقة والعداوة بين صفوف المجتمع..انا اعرف اخوة اصبحوا اعداءا بسبب انتماءهم لاحزاب متضاربة!!

    37
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  • نجوى
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:22

    عزيز اخنوش عمرو كلس فمكتب دائما فثيران وفمواجهة كل الصعبات لايتهرب من المسؤولية ودائما فاقد الشيء لايعطيه حتى الراتب لايتقاضاه سنوات وهوى يخدم الوطن ويشغل البطالة عكس اشخاص كثيرون اموالهم خارج الوطن لايسثثمرون في الوطن مع ان الوطن اعطاهم الكثير

    -30
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  • نعمان
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:22

    سبحان الله، شركاء في الحكومة يتهمون بعضهم البعض بالوقوف وراء الأداء الهزيل للحكومة، و إن كان حزب العدالة و التنمية يتحمل نتائج ترأسه الحكومة بسلبياتها الكثيرة و إيجابياتها القليلة فإن حزب الأحرار إسم على مسمى، يعد المواطنين هذه الأيام بتحقيق العجب العجاب و كأنه لم يكن يوما جزءا من الحكومة مع أن الوزارات التي كان يدبرها استفردت بأكثر من نصف ميزانية الدولة (الفلاحة، المالية، التجارة، السياحة..) ما عندهوم علاش يحشمو كلهم

    32
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  • سميرة
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:22

    أخنوش في السكة الصحيحة وحزب التجمع الوطني للأحرار في الواجهة. وتحية لكل من هو تجمعي

    -23
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  • رشيد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:23

    السيد عزيز اخنوش يستحق كل الاحترام اول وزير يشهد له التاريخ بشعبيته وبساطته و تواضعه انه فعلا ولد الناس واغراس اغراس ،، بالتوفيق،،،

    -19
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  • منال
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:23

    السيد الرئيس أكمل طريقك في العمل الجاد الذي عرفنه في خصالك كرجل أعمال ناجح ووزير الفلاحة لك قدرات كبيرة في خلق أفكار جديدة في التنمية الفلاحية بجميع فروعها مما انعكسا إيجابيا على العالم القوي والتنموي وطنيا

    -33
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  • احمد الجيكان
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:24

    هه هه هه التنافسية ؟؟؟؟؟؟ ليست لخدمة مصلحة المواطن بطبيعة الحال واللتي أصبح يعرفها الجميع ،وإنما لخدمة مصالحهم ومصالح اسرهم ،وكما يقول المثل المغربي : اولاد عبدالواحد كلهم واحد !!!!!!!! إنها التنافسية على الكعكة الجميلة واللذيذة اللتي كل من ذاقها لا يستطيع فراقها لفرط حلاوتها

    24
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  • نوفل
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:24

    السيد عزيز اخنوش رجل عندو غيرة على بلادو ليس كتجار الدين خير مثال ما يقع الآن في المغرب العميق.

    -23
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  • باغي نعرف
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:24

    انا من العازفين على الانتخابات مع أغلب الناس … لكن هذه المرة سنصوت ضدا على المتاجرين بالدين الذين هلكوا البلاد والعباد … اللهم علماني على الأقل يراعي قليلا أو انتم يامرشدي الجهال ياكاذبون ويامنافقون

    15
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  • جمال
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:24

    سنصوت بكثافة لاخنوش والتجمع الوطني للاحرار اما الباجدة الى مزبلة التاريخ

    -17
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  • المغربي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:25

    يعلم الجميع ان مغرب الغد سيبنى بسواعد أبناءه رجالا ونساء تتوفر فيهم شرط الكفاءة و لهدا السيد عزيز اخنوش يراهن على هاتين الفئتين لوضع اللبنة الأساسية لبناء مغرب الغد

    -24
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  • لمياء
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:25

    حزب الحمامة الذي يثبت يوما بعد يوم أنه حزب كفاءات الشباب الوطنية القادرة بالنهوض

    -28
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  • نىجس
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:26

    حزب التجمع الوطني للاحرار حزب ناجح وواعي من ناحية أعضاءه كذلك حزب يسعى إلى تحقيق مطالب مصالح العامة

    -22
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  • زهرة
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:27

    الاحرار هم البديل الوحيد لمغرب افضل و ياريت كل الاحزاب تفكر في حل مشاكل المغاربة

    -23
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  • مغربية
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:27

    نريد التغيير و لا نريد نفس الوجوه بنفس القوانين .

    23
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  • وردة
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:27

    حزب الحمامة رسم لنفسه مسار العمل و إحداث التغيير الإيجابي في بنيات المجتمع

    -25
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  • ابواسحاق
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:31

    كيفما كان الوضع ،اختيار العدالة والتنمية أقرب للمنطق والعقل هناك دائما وازع ديني وجماعة تتبنى الاسلام شريعة ومنهجا، أما أخطاء البعض منهم هذا طبيعي ولسنا ملائكة ….

    -26
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  • mbareksedraoui
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:32

    الله الله يا بلادي العزيزة رجع التنافس الانتخابي تنافس عرقي بدلا أن يكون تنافس المصلحة العامة لكل المغاربة من طنجة إلى لكويرة اسمع وأرى التنافس أصبح موطنه أكادير وتزنيت بالله عليكم اتظنون أيها السي العتماني والسي اخنوش أن المغاربة لا يعرفون في مذا تفكرون أتمنى أن بفقد كل المغاربة ثقتهم فيكم لانكم تتصارعون على المناصب وكسب المال لابناءكم لا للمغرب وللمغاربة عامة أنا شخصيا فقدت ثقتي في جل السياسيين الذين لا يفقهون في السياسة شيئا واملي وثقتي وثيقة وأمل المغرب والمغاربة عامة في ملكنا محمد السادس نصره الله وايده.

    6
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  • عبدالصمد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:34

    الأحرار يرفع السقف عاليا على الأحزاب السياسية ونصيحة لمناضلي باقي الأحزاب

    -19
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  • PJD
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:34

    يجب في إنتخابات القادمة أن يفوز حزب أخر وليس حزب العدالة والتنمية بسبب حصيلته الفضيعة في ولايتين سابقتين حصيلة يمكن تشبهها بالكساد العظيم في جانب الإقتصادي أما الجانب الإجتماعي فحالتا لا يختلف عن الدول الأكثر فقرا في العالم

    8
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  • Karim
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:35

    لا الاحرار ولا حزب العدالة والنقلية او اي حزب اخر قدموا خدمة إلى سوسلاند والسوسيبن سوى النهب السرقة و الاستيلاء على الأراضي وخيرات سوسلاند و الهجرة المكتفة التي أتت على الأخضر واليابس

    21
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  • ait baha
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:35

    les pégédiste devrait quitter la scéne politique car ils ont fait pérdre au maroc beaucoup d’opportunité bref ils ont rien fait toute cette déçénie il faut qu’il demande pardon au marocain surtout benkirane qui a bloquer le gouvernement plus de 10 mois avant d’étre chasser par le palais

    4
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  • Karim
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:38

    رغم أنف الأعداء و الحساد، اتمنى ان يصبح السيد عزيز اخنوش رئيس الوزراء المقبل مما له من تجربة في التيسير وخبرة سياسية

    -14
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  • امحمد الرباط
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:38

    جهة سوس هية الجهة المهمشة في المغرب كم من حزب مرة ب سوس ولا تنمية لا تعليم لا مستشفيات لا مناصب الشغل كل احزاب المغربية لا يهمها الشعب اموت كا تمشي لحكومة كا تجي لحكومة او دئما شعب مسكين وكلها جميع الاحزاب لديهم الاقول اما الافعال افعال شيطانية غير كيكلس ف لكرسي ك يسوس كلشي الا راسو او عائلتو هما ل كيتبرعو على ظهر الشعب رسالة الى الشعب المغربي عندكم تقو ب شي واحد وخا إحلف لكم ب لقسم غير كذوب

    6
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  • Samir
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:40

    أكبر حليفين جمعهما النفاق السياسي في المغرب… كما يقال طاح الحك وصاب اغطاه… يستحمرون الشعب المغربي.. من علامات نهاية الزمن حكم السفهاء.. اللهم فرجها من عندك

    16
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  • سيمو
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:40

    السوسيون كلهم احرار في اختياراتهم لاجل النهوض باقتصاد المنطقة بعد ركود دام لسنوات عديدة ….

    -5
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  • محمد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:43

    RNI est un parti ambitieux, il travaille dur et a des idées créatives qui correspondent aux idées de Sa Majesté et aux aspirations du peuple. Nous lui souhaitons bonne chance et succès, si Dieu le veut.

    -12
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  • marocain
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:43

    العدالة والثنمية مبقى ليها مااتنفس خرجات على جيوب المواطنين سيرو افحالكم احنا بشرع امعاكم .

    10
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  • Ahlam
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:43

    Le citoyen marocain attend avec impatience les partis politiques qui bougent, grandissent et traduisent les attentes des citoyens en actions … et la colombe est le meilleur modèle pour le parti qui exprime les Marocains. En fait, ce parti n’a vu que du sérieux, du travail et du raisonnable

    -10
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  • حبيبة
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:44

    Le Parti du RNI est un parti hautement qualifié, caractérisé par son travail, son caractère raisonnable et sa crédibilité, et également au niveau requis

    -11
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  • هشام كولميمة
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:44

    في وطن مازال العرق أو الدين أو القبيلة يعتمد عليهم في الانتخابات…فليس هذا وطنا.

    6
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  • خالد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:45

    le parti du RNI , ne jamais arrêter, ne jamais baisser les bras et ne jamais perdre l’envie de changer les choses

    -11
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  • Kltouma
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:45

    Le Parti du RNI est un parti honnête, additif et qui réussit dans son travail. Il choisit d’être proche des citoyens et de s’occuper de leurs problèmes

    -11
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  • Khaoula
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:46

    La caravane libérale continue de briller le long du chemin et se soucie également des problèmes de la jeunesse et défend son droit d’agir et de présence politique

    -12
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  • الهام
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:46

    Ce que le RNI aspire à changer et à tracer de nouvelles voies, et nous sommes avec lui pour construire ce pays

    -14
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  • ليلى
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:47

    Le Parti du RNI est basé sur le principe de l’action et de la rationalité , et nous sommes convaincus qu’il remportera un magnifique succès lors des prochaines élections innshallah

    -13
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  • حياة
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:47

    Le parti du RNI mérite d’être couronnée de succès lors des prochaines élections, car elle a vraiment donné le maximum et s’est occupée des questions de santé, d’emploi, d’éducation des citoyens et la liste est longue.

    -14
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  • صباح
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:48

    حزب الأحرار يتبع منهجية جد رائعة نحن على املا كبيرا بان حزب الحمامة سيحقق نجاحا راائعا

    -14
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  • ابراهيم
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:49

    حزب البيجيدي اليوم فقد طهرانيته وانتهى دور برنامجه المبني على الاستعطاف الديني لم تعد لغة المظلومية لها دور في كسب الاصوات والاستقطابات يا تجار الدين

    1
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  • علي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:49

    بعد تولي حكومة العثماني وبعد الادارة الاعلامية الناجحة للفشل في تكوين حكومة بنكيران ( بنزيدان) وبعد ظهور صراعات بين اقطاب الحزب وانتشار فضائح قادة الحزب من الجنسية الاخلاقية الى وصول بعضهم للسجون بسبب الرشوة وبعد تورط وزرائهم في علاقات مشبوهة وتورط بنكيران الرمز في الاستفادة من تقاعد سمين جدا 8 ملايين شهريا .. اصبحت صورة حزب الدئاب الملتحية صورة مشوهة ، واصبح ملائكته شياطين في نظر الشعب بل اصبح وكرا للمنافقين و الفاسدين و الظالمين

    4
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  • عائشة
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:50

     لم نشاهد من حكومة العدالة والتنمية سوى مزيدا من النفاق و التصريحات اللامسؤولة والتعنيف غير المبرر وتدخلات أمنية تذكرنا بسنوات الجمر والرصاص وقهر المواطنين بالزيادات في الأسعار ، وذلك من اجل كبح أشكالهم النضالية .. سيأتي وقت الحسااب و سيكون الحساب عسير و لتسقط الدئاب الملتحية

    3
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  • سعيد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:53

     حان الوقت لنطالب حكومة العثماني ” ورباعتو ” بالرحيل أو إيقاف نزيف الارتجالية في تدبير الشأن العام و سياسات الإجتماعية والسبب بسيط، إنه أخلف بما وعد و”قلب الفيستة” وأصبح همه الوحيد هو التمسك بكرسي رئاسة الحكومة ولو كان المنقذ اليوم هو عدو الأمس ، لقد نفذ صبر المواطنين إزاء حكومة لا تعرف من أمور تدبير الشأن العام سوى الزيادة في أسعار المواد الأساسية و تقليص فرص الشغل و زيادة في المحروقات إلى غير ذلك .. لترحل الدئااااب الملتحية و تذهب إلى الجحيم

    3
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  • فدوى
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:53

    اللاعدالة و اللاتنمية لا يمكننا أن نثق في حزب ” لمبااا ” لأن من يزرع الريح و الوهم لا يحصد غير ما يشابهه، فإذا عدنا قليلا إلى الوراء، سنرى كيف أهدر حزب رئيس الحكومة العثماني كل الفرص التي كانت متاحة أمامه مباشرة من أجل رفع منسوب الثقة، لأنه اهتم بشيء واحد هو العناد والكلام المباح على عواهنه، و الزيادة في الأسعار المتكررة من مواد غدائية و ضرائب و محروقات ….إلى غير ذلك ، من يتكلم كثيرا لا يفعل إلا القليل

    2
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  • منال
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:54

    الكل يجمع أن حزب العدالة والتنمية كان من ضمن لائحة الأحزاب السياسية التي عقد عليها المغاربة أملا كبيرا، فهو الحزب الذي صنف أنه شد انتباه معظم المواطنين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وصوتوا لصالحه في ظروف وصفت بالحرجة، ووسط سخط عارم وغليان شعبي شديد طالب بمحاربة الفساد والاستبداد. وهي ثقة كان منطلقها الرئيسي فيما كان ينشده هذا الحزب ويعد به المواطنين والمعطلين والأجراء عندما كان في صف المعارضة، من شغل وصحة وتعليم وسكن ومحاربة للفساد واهتمام بالطبقات الشعبية… لاكن للأسف الشديد لم نرى من حزب الدئاب الملتحية سوى النفاق و الكذب و الوعود الزائفة فقط قريبا ستدق الساعه و الحساب سيكون عسير

    -2
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  • منى
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:54

    حزب تجار الدين يوما عن يوم تتكشف الأقنعة وتسقط عن الوجوه .. كل المساحيق لم تعد تكفي لمواراة الفضاعة وتزيين واجهة المشهد السياسي المغربي ما يأتي على ما تبقى له من ثقة الشعب به وآماله في أن يتطور يوما ويرقى إلى مستوى طموحات وتطلعات الشعب خاصة الأجيال الصاعدة من الشباب إلى العيش في مناخ تسوده الحرية ويضمن له الكرامة ، تجار الدين همهم الوحيد سوى الزيادة في الأسعار الذي وصل حدا لا يطاق ، لتسقط الدئاب و لتذهب إلى الجحيم

    -2
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  • عماد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:55

    حزب العدالة والتنمية حزب المنافقين و الشلاهبية أثرو على الشعب المغربي بحجة الدين و السنة .. حزب لا تهمه مصلحة الوطن سوى الزيادة المتكررة فقط ، حزب الندالة و التعرية كلما اقتربت الانتخابات التشريعية يبدأ اللعب على الحبلين و رص الصفوف و البحث عن الأصوات و الضغط من أجل الحفاظ على المقاعد و الامتيازات يريد هولاء المنافقين الانتهازيين المتأسلمين إستقطاب العدل و الإحسان ، لاكن الشعب المغربي لن يسقط في نفس الخطأ مرة أخرى ” لي عضو لحنش يخاف من لحبل “

    2
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  • مينة
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:55

    حزب الأحرار كان دائما ولا زال في المستوى المطلوب ، ما يعجبني فيه أنه حزب حاضر بقوة دائما

    -6
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  • لعربي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:56

    حزب الاحرار قدوة لباقي الاحزاب همهم الوحيد مصلحة الوطن قبل كل شئ

    -5
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  • حمزة الروداني
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:57

    حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق اعطاه فرصة في الانتخابات المقبلة لأنه هو اقرب الاحزاب للمواطن و دائما تجيده أول المتفاعلين مع مختلف قضايا الوطن و المواطن

    -5
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  • صوفيا
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:58

    الأحرار يتفاعلون، يناقشون، يبادرون منذ مجيء ابن تافراوت الى رأس هذا الحزب وهو يدشن فجرا جديدا في علاقة الأحزاب السياسية بالمواطن

    -5
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  • هشام
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:58

    حزب الاحرار في الآونة أصبح هو الحزب الأكثر اشتغالا و بفضل القيادة الجديد استطاع أن ينتقل حزب الحمامة من العمل الموسمي ( من الانتخابات الى الانتخابات ) الى العمل اليومي حيث نلاحظ أن هيأته الموازية و على رأسها منظمة الشبيبة أنها دائما تتفاعل مع جميع القضايا و بكل صراحة حزب التجمع الوطني للأحرار يستحق أن يكون على رأس الحكومة المقبلة

    -6
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  • هيبة
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:58

    التجمع الوطني للاحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.

    -7
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  • حسن
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:58

    من خلال تتبعي للأحزاب السياسية في المغرب أرى أن حزب الأحرار دائم يتفاعل بشكل كبير و مستمر مع جميع قضايا الوطن و المواطن و هذا يجعله يستحق قيادة الحكومة في المرحلة المقبلة و نتمنى له كل التوفيق

    -6
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  • Hassan
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:59

    حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة السيد عزيز أخنوش سيقول كلمته بقوة في المستقبل. بالتوفيق لحزب العمل و المعقول و أغاراس أغاراس

    -5
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  • عبد المجيد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:59

    حزب الاحرار يستحق التشجيع و اعطاه فرصة لأنه هو الحزب الوحيد الذي اره قادر على الاصلاح و التغيير الحقيقي الذي يطمع اليه المواطن المغربي

    -6
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  • Abdelkader
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:59

    حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة السيد عزيز أخنوش سيقول كلمته بقوة في المستقبل. بالتوفيق لحزب العمل و المعقول و أغاراس أغاراس

    -8
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  • عبد العالي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:59

    حزب التجمع الوطني للاحرار مدرسة تعطي دروس في السياسة و نتمنى أن يحقق هذا الحزب نتائج جيدة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لأننا  في حاجة ماسة لمثل هؤلاء المنتخبين المحنكيين

    -7
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  • Chaima
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:00

    ما يعجبني في هذا الحزب هو وضع المواطنين وسط اهتماماته ، ويجعل مصلحة المواطن ذات أولوية، أما الباقي تفاصيل…

    -8
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  • مواطن
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:00

    موقفي:
    العدالة والتنمية برهنت خلال ولايتين متتابعتين بشخصين مختلفين عدم وفائها بوعودها، وهذا ما لا يمكن ان يجادل فيه الا منافق محترف.
    السؤال الآن هل يستطيع العدالة والتنمية تحسين اوضاع المغاربة في الولاية الثالثة.
    إذا حللنا خطاب زعماء الحزب سنصل على حقيقة انهم يستجدون اصوات المغاربة تارة بأنهم معقولين وتارة أخرى بانهم لم يتركوا يطبقون برنامجهم.
    في الحالتين خطاب العدالة والتنمية غير مقنع ويجر المغاربة الى ولاية ثالثة بنفس الاحباط ونفس الفشل.
    في الديموقراطية إذا فشل حزب يتم تجريب غيره.
    اما التصويت على الفشل فإنه سيكشف ان المغاربة لا يستعلمون عقولهم اثناء التصويت.
    هنا ان لا ادعو للتصويت على حزب معين ولكن رسالتي ان العدالة والتنمية فشل مرتين، والمؤمن لا يلدغ في جحر مرتين فأحرى ثلاث.

    -7
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  • يوسف
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:00

    حزب التجمع الوطني للاحرار أبان على أنه الحزب المنقذ من الاوضاع و السياسات الفاشلة التي خلفها حزب البيجيدي و قد أبان على هذا من خلال النجاحات التي حققها منتخبه في مختلف المؤسسات المنتخبة

    -7
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  • Ghizlan
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:00

    التجمعيون راهنوا على بناء حزب وطني قوي ، وكان لهم ذلك بفضل القيادة الرشيدة للحزب

    -6
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  • طارق
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:01

    حزب التجمع أبان على حسن نيته و اتهمامه بالمصلحة العامة و ذلك في مجموعة من المناسبات و من مختلف مواقع المسؤولية التي يشغلها وزرائه و منتخبيه

    -6
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  • Hakim
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:01

    حزب التجمع الوطني للأحرار في الطريق الصحيح و يواصل مساره من أجل مستقبل زاهر للمغاربة.

    -6
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  • سهيل
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:01

    بكل صراحة يبقى حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب الوحيد الذي يزخر كفاءات وطنية قادرة على تحقيق التغيير الذي ينظروه المغاربة

    -6
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  • Hatim
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:01

    السيد عزيز أخنوش كان له الفضل الكبير في تأسيس حزب قوي سيشكل البديل وسيقطع مع النمطية والسياسة التقليدية وذلك بفضل كفاءته وكفاءات حزبه

    -7
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  • الصحراوي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:02

    حزب التجمع الوطني للاحرار برهن للمغاربة أنه هو حزب المستقبل و الحزب الوحيد القادر على تحقيق  نتائج جيدة في مختلف القطاعات و بجميع المؤسسات المنتخبة

    -7
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  • العربي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:02

    المنطقة وساكنتها لم بستفيدوا من هؤلاء المسؤولين بل كانوا نقمة عليها ولم يظهر عليها اي تنمية. فما بالك الوطن ومشاكله واعداءه. جربنا الاحزاب والتناوب والامبرياليين والاشتراكيين والاسلاماويين والاعراب والامازيغ وكانوا فاشلين 100/100 لانهم يمنحون المناصب لذويهم ومريديهم ولو لقلة دراستهم بالمسؤولية والسياسة والاقتصاد والاجتماع وكفاءاتهم المعرفية. سنين والشعب يعاني من التخلف في التعليم والصحة والعمل والكرامة …………..
    نريد من الملك ان يقبض بزمام الأمور ويعين الحكومة وتكون مسؤولة امامه من مسؤوليته.
    فاذا كانت الديمقراطية المزيفة لكل من فرنسا او اسبانيا تصطدم بمواطنيها لاستردادها بالقوة من قبل مواطنيها فإنها تتحول الى فرملة التطلع المغربي الى التقدم ولا تصبح متالا يقتدى به ولربما هي مصيدة. نحن عرب وامازيغ مسلمون والإمارة بيد امير المؤمنين.

    2
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  • Mohammed amine
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:02

    المسار لازال طويلا.. و البداية مبشرة و هذا هو المتوقع في حزب سياسي يجتهد ليقدم حلولا واقعية لعدد من المشاكل.

    -5
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  • Rabiaa
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:02

    من قال بأن التجمع مدرسة فهو يعي ما يقول ، نتمنى من باقي الأحزاب أن تقتدي به وتسير على نهجه علنا نخرج من المشاكل التي نتخبط فيها 

    -7
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  • Aissa
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:03

    في الحقيقة انا معجبة كثيرا بالدينامية التي يعرفها حزب الحمامة و الطريقة التي يشتغلون بها، و أتمنى صادقة أن ينال ثقة المغاربة لأنه هو البديل

    -5
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  • Fatiha
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:04

    التجمع الوطني للاحرار حزب المستقبل، يناضل من اجل العيش الكريم لكل المغاربة.

    -5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Saadia
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:05

    حزب الأحرار هو الحزب المنقد لهذا البلد بالتوفيق له

    -5
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  • مٌـــــواطن مَغربــــــي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:05

    للأسف جهة سوس صارت منطقة عرقية تدين بالولاء لبني عمومتها. سواء في المجال السياسي او الإقتصادي او التجاري. فعلى الدولة تغيير هذه العقلية باسكان فئات أخرى هنالك لخلق توازن عرقي كما تفعل في جهة الدارالبيضاء والرباط

    4
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  • Hicham
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:05

    حزب الأحرار بكل رجالاته الوطنيين سيواصل المسار رغم حقد الأغيار

    -5
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  • Safa
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:06

    حزب التجمع الوطني للاحرار مدرسة يصعب على الفاشلين فهم مناهج العمل و المعقول

    -6
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  • صمادو
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:06

    المغاربة في حاجة إلى العيش الكريم؛ و هو ما يسعى إليه الأحرار و يُخطط له بجد و واقعية؛ الشيء الذي يٌزعج كل الخصوم .

    -5
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  • Saadaouie
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:07

    حزب التجمع هو المستقبل ومسار الثقة ليس للأحرار فقط بل للمغاربة ككل.

    -5
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  • Hicham
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:07

    زمن الخونجية و البؤس و الظلام قد ولى و آن الأوان لإعطاء الفرصة لحزب الأمل و الثقة و المستقبل؛ حزب الأحرار.

    -2
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  • Lamia
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:07

    حزب التجمع الوطني للاحرار يختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم الصحة و التعليم و التشغيل

    -4
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  • Mohmed
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:07

    لم يعد مجالاً في الساحة السياسية المغربية لمن يُتاجر بالناس و مصالحهم باستغلال الدين و الشعبوية …

    1
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  • Amine
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:08

    حزب طموح.يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب.نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء الله.

    -2
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  • Khat
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:08

    البيجيدي حرگ وراقو و منقسم لتيارات و كيقلب إغطي على مشاكيلو من خلال مهاجمة الأحرار و تسفيه نجاح مسار الثقة.

    -2
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  • Mounir
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:08

    بصراحة يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد في الساحة السياسية الذي يشتغل و يتباحث في ايجاد الحلول الممكنة لمختلف انتظارات المواطنين.
    لنا كامل الثقة في أن هذا المسار حضي بثقة جميع المغاربة.

    -3
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  • Samia
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:09

    منذ ان تولى عزيز اخنوش قيادة حزب التجمع الوطني للاحرار و الحزب اصبح يعمل بمنهجية عمل واضحة قائمة على المشاركة السياسية لكل المغاربة، و فتح نقاش عمومي حول من القضايا التي تشكل  اولويات يجب التركيز عليها لتحقيق اقلاع تنموي

    -4
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  • Brahim
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:09

    قوة الأحرار هي من تخيفكم و لا غرابة في مسرحياتكم و استهدافكم للحمامة.

    -6
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  • Driss
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:12

    ساصوت على الاحرار.
    لان السكان في منطقة الدراركة نواحي أكادير يعانون من اللا مبالات من الرئيسة. الرئيسة من البيجيدي لم تفعل اي شيئ لهذه المنطقة، طرق جد جد مزرية،
    غياب أي تنمية طول مدة ترأسها.

    -2
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  • Mariam
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:15

    حزب التجمع الوطني للأحرار كعادته بارز في الميدان و بقوة و يزيد تألقا يوما بعد يوم

    -4
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  • Halima
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:16

    حزب التجمع الوطني للأحرار حزب الطاقات و الكفاءات فهذا الحزب أعطى قيمة للسياسة و أنقذها من الركود

    -4
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  • Salma
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:16

    حزب التجمع الوطني للأحرار حزب العمل و المعقول و هادشي اللي بغينا نتمنى لكم كل التوفيق

    -5
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  • صلحة الشعب أولا ٠
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:16

    على من سنعتمد في هذهالاتخابات ؟ أولا سنعتمد على الله وحده ، أما الحزاب لا يمكن الاتماد عليها لشيء بسيط ؛ وهو المصلحة الخاصة ، و المصلحة العامة غائبة ٠و الشعب يجب أن يفرض نفسه ،و المناسبة مواتية ،و حان الوقت كي يبحث الشعب عن مصلحته ، و لكن السؤال ؛ هل الشعب يعرف مصلحته أين تكمن ؟

    1
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  • Najla
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:17

    نحن جد فخورين بهذا الحزب الذي لطالما كان وراء نجاحات باهرة و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على دينامية الحزب

    -5
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  • Laila
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:17

    Nous sommes fiers de ce parti qui a tant donné d initiative et de nombreux succès

    -4
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  • وجدي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:17

    مهما اختلفنا مع العدالة و التنمية الا انه يبقى حزبا له مؤسساته و قياداته . الاحرار ليس حزب هو مجرد شركة . تجمع رجال المصلحة و خدمة المخزن المطيعين و لوبي الفساد المالي

    -1
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  • ايت واعش
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:18

    اخنوش بغاها بالفلوس العثماني بغاها بالتفوسيخة …والحملة الانتخابية تستمر

    3
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  • Amine
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:18

    Nous sommes très fiers de ce parti qui a toujours soutenu et valorisé les citoyens

    -2
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  • Nassim
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:18

    Nous vous souhaitons un bon courage pour la suite chers Rnistes vraiment vous êtes les meilleurs

    -2
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  • Hamza
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:19

    هنيئا لنا بهذا الحزب الذي لطالما كان مساندا للمواطن المغربي بالغالي و النفيس نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في المسير.

    -3
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  • Youssef
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:19

    حزب التجمع الوطني للأحرار حزب غني عن التعريف بمبادراته البناءة و عمله المتقن ،مشكورون يا أحرار.

    -2
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  • Chouaib
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:20

    كلكم أمل و عمل يا أحرار فعلا نفتخر بهذا المستوى اللي راكم فيه دابا و نتوما اللي كاينين و ماكاين ما حسن.

    -3
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  • الارنب الشجاع
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:23

    هل انتخبتم من قبل ؟ الجواب نعم هل تغير شيء ؟ الجواب لا هل الانتخابات القادمة ستتم تحت نفس النظام وبنفس المعايير ؟ الجواب نعم إذن من الغباء أن تنتظروا نتائج مختلفة الغباء هو فعل نفس الشيء مرات عديدة بنفس الأسلوب وانتظار نتائج مختلفة

    4
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  • مروان
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:24

    سوس ماسة و المحمدية…اغراس اغراس vs تمسلميت…و يبقى المهرجان مفتوح و المسرحيات خارج التاريخ. ان لا ابخس عمل أحد لكن يجب ادا كان الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب فالف مرحبا بالجميع المهم هما النتائج الملموسة و ليس المفبركة الكادبة و الريع و شراء الدمم.. التي تضيع الوقت والجهد والحرية والديموقراطية و تدفع بابناءنا إلى الارتماء في البحر…

    -4
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  • simocasa
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:25

    حسبوها غير بالعقل .من المنعم عليهم ومن المغضوب عليهم ؟من خبر كواليس ودهاليز السياسة والاقتصاد ؟من سيجد الطريق معبدا امامه؟من جاء ليحارب العفاريت والتماسيح فاصبح اكبر عفريت واكبر تمساح؟من فتح الملفات المجحغة في حق العامل والموظف البسيط فاقتطع من الأجور ومددالتقاعد؟من وظف الدين ليستغل الانسان البسيط؟ من له القدرة على ان ينزل برنامجه على أرض الواقع ؟ ومن ومن ومن ……؟ انا لا انتمي لاي حزب ومنطق الربح والخسارة وارد لهذا أراهن على الحزب الذي يمكنني من اكبر ربح ويكبدني اقل خسارة وساصوت على حزب الاحرار.قد يقول قائل إن الاحرار كانوا في الحكومة السابقة .اقول ربان السفينة ليس كبحار على متنها والسياسة خبث ان لم يكن توافق بين ربان السفينة والعاملين على مثنها لن يستقيم مسارها.

    -3
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  • اوتمازيرت
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:46

    الاحرار والبيجدي خصهم يحشمو على عرضهم.
    لا يعقل ان حزبا قاد الحكومة لعشر سنوات ان يقدم وعودا جديدا كما لا يمكن لوزراء ورئيس حزب الاحرار ان يعتبروا انفسهم حلا للأزمة الاقتصادية والسياسية في المغرب وهم الذين عمروا طويلا في جميع الحكومات المتعاقبة دون ان يحققوا انجازا يذكر.
    #باراكا

    5
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  • فريد من نوعه
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:46

    اللهم حزب العدالة والتنمية ولا حزب العلمانية

    2
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  • الزكارنة
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:53

    العدالة والتنمية والتجمع الوطني للا حرار هما من افسد الخياة السياسية بالمغرب واديا الى العزوف

    3
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  • kysar
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:56

    العنصر القبلي والديني والمالي حاضر في اللعبة السياسية وأئمة.لكن هذه العناصر لا تلتقي أبدا مع الديمقراطية والنزاهة. الانتخابات ليست أبدا بريئة هي لعبة قذرة توظف فيها كل الوسائل والطرق المحرمة. هذا من جهة .ومن جهة أخرى أي مواطن يصوت لصالح العدالة ؛ في ضوء ما شاب ولايتيها المتتاليتين من قهر وحرمان وتجاوزات في مصالح المواطن؛ فهو مواطن تم تدجينه بكل الطرق الممكنة ولم يعد يرى شيئا أمامه. لا أدافع عن أي حزب أخر ولا أدعو للتصويت لصالح أي واحد منهم. اختاروا ما تشاؤون إلا المصباح، فقد ذهب نوره وترككم في ظلمات لاتبصرون.

    1
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  • العدمي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 10:59

    لا خير يرجى منكم أجمعين , انتم من غرستم فينا العدمية لن نصوت عليكم

    5
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  • مغربية
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 11:06

    اي حزب احسن من حسب العدالة و التنمية
    نعم لحزب التجمع الوطني للاحرار

    -2
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  • متقاعد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 11:11

    بحسب تجربتي منذ أوائل الخمسينات ارجح كفة عزيز اخنوش وحزبه لانه وبكل ثقة سيكون أكثر رحمة ورافة بالمواطن في الشق الاجتماعي وهذا ما يتمنى المواطن!!!! حزب البيجيدي لم أرى حزبا مثله منذ بداية الاستقلال ….. حزب حرباءي خدلنا باسم الدين ….. !!!! وعوذ كاذبة لم تعد تنطلي على المواطنين ….. اصحاب الشهادات العليا لا من يلتفت اليهم …. الارامل…. المتقاعدين و العاطلين عن العمل…. ذوي الاحتياجات الخاصة….. المعاشات والاجور جامدة مع تفشي الجريمة!!! السيد العثماني رءيس ظعيف لا يفقه في التسيير والتدبير الا الخير …… يجب على العدالة والتنمية ان تغادر في صمت مع المحاسبة طبعا!!!!

    1
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  • غانم
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 11:11

    صحاب 200 درهم راهم قصارين فهاد العمود الله يلعن اللي ما يحشم

    10
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  • مبارك من سلا
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 12:08

    كل التوقعات تشير الى ان الصراع سينحصر بين العدالة والتنمية والتجمع وهذا في حد ذاته يدل على امرين
    الأول ضعف باقي الاحزاب السياسية الأخرى رغم كثرتها
    الثاني لازلنا نفكر بمنطق الوزيعة

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  • mhammed.douai
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 12:32

    لا يختلف اثنان أن الأحزاب الي يطلق عليها عرضا المغربية فقدت بوصلتها وأصبحت تتبجع بفشلها الذريع في السياسة والتأطير وكأنها تعيش في كوكب آخر وأو بين شعب من المومياءات لا يسمع ولا يرى ولا يحلل بل وكأنه لا يقاسي الويلات ولا يعاني ماديا ومعنويا من التصرفات العشوائية والقرارات الصبيانية الكارثية التي جعلت المغرب يعيش مراحل صعبة وعلى رأسها المديونية. لم تعد لنا ذرة ثقة لا في حكومة ولا في برلمان. وحبذا لو أزيحوا جميعهم من الخريطة السياسية المغربية ويتركونا نعيش بسلام مع إمكانياتنا المتواضعة تحت الرعاية الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله.

    0
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  • سومية
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 12:38

    حزب التجمع الوطني ككل بشبيبته وقيادته حزب متماسك مع بعضه واتى باستراتيجية محكمة ودينامية قوية لانه مصر على النجاح ومواصلة المشوار انجازاته بدات تعطي تمارها بالتوفيق انشاء الله

    -2
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  • امل
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 12:42

    شفت كاع الاحزاب السياسية لاكن حزب العدالة والتنمية كأنه يخدم مصالح بلد اخر وليس المغرب فين ماكان شي حاجة ضد مصلحة الوطن تلقاهم في الصف الاول

    1
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  • ياسين
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 12:43

    لله يلقيها ليكوم بزوج ما بغينا تحد فيكوم عطوينا غير تساااع

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  • سلوى
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 12:47

    النضال من اجل مستقبل افضل و السواسية لجميع الطبقات من شيم حزب التجمع الوطني للاحرار

    -2
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  • Soufiane
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 12:48

    العمل و المعقول ليس مجرد شعار بل هو طريقة حياة بالنسبة للتجمع الوطني للاحرار

    -4
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  • Amazigh
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 12:56

    سبحان الله حتى كتقرب الانتخابات عاد كيولليو ضريفين و كهدرو مع الشعب .
    الله إنعل للي مايحشم.

    3
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  • YOUSSEF CANADA
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 13:16

    مقيم في كندا وساكون في عطلة في أكادير مع وقت الانتخابات واصلي من الدار البيضاء ولكي اشجع حزب الاحرار ساتسجل عبر الانتقال الى أكادير وساصوت لصالح حزب الاحرار لانني ارى في السيد عزيز اخنوش انسان كفؤ وحبه لوطنه سيرى المغرب تغييرات .

    0
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  • سعيد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 13:20

    سمعنا من احد قيادي 100يوم كوبي كولي وهو على صواب الفكرة في حد داتها تم استنساخها بالتوفيق لهم وان احتاجو افكار موجودة

    0
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  • karima
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 13:29

    السؤال المطروح مالذي قدماه هؤلاء لهذه المنطقة في الولاية التشريعية السابقة

    0
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  • حكيم
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 13:32

    لا أظن ان الشعب مزال يثق في تجار الدين … حل روبيني ينزل الما…

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  • Jamel
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 13:41

    حزب الندالة و حزب التجمع الوطني للاشرار، سياسة الريع

    0
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  • بادو
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 14:15

    سأصوت لحزب التجمع الوطني للأحرار لأنه وعد بتحسين ظروف الأساتذة ، وحزب العدالة تفنن طيلة هذه السنوات في طرق تدمير رجال التعليم والموظفين

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