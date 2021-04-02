تنافس عربي لاحتضان نهائيي "العصبة" و"الكاف"

علمت “هسبورت”، من مصادر وثيقة الاطلاع، أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مددت آجال استلام ملفات الترشيح الخاصة باتحادات الدول الراغبة في احتضان نهائيي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حتى 15 أبريل المقبل عوض 26 فبراير الماضي.

واستغلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التمديد المذكور لاتخاذ قرار، بتنسيق مع السلطات المغربية، يقضي بالتقدم بترشيح لاستضافة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، ونهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، في 10 يوليوز و17 يوليوز على التوالي.

وكان الاتحادان الجزائري والمصري لكرة القدم تقدما بدورهما بترشح بلديهما لاحتضان نهائيي المنافستين القاريتين، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، بما أن “الكاف” مددت آجال استلام الترشيحات حتى 15 من الشهر الجاري.

وكانت مصر استضافت نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسخة الموسم الماضي، بعد أن اختارت “الكاف” في وقت سابق ملعب “جابوما” في الكاميرون لاحتضان اللقاء، قبل أن يعتذر الاتحاد الكاميروني بسبب مخاوف من انتشار “فيروس كورونا”، علما أن ملعب “جابوما” دخل في منافسة ثلاثية مع كل من ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وملعب رادس في تونس.