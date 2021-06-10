تنافس في "الروبوتيك" يحفز جهد طلبة مهندسين

خاض عدد من الطلبة المهندسين مسابقة في الروبوتيك، نظمتها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة في إطار النسخة الرابعة من electrodays التي جرت فعالياتها طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء، تحت شعار “أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير السيارات الكهربائية”.

وانتهت المسابقة، التي خلقت تنافسا كبيرا بين الطلبة المهندسين وفرصة لإبراز مواهبهم ومؤهلاتهم في صناعة وبرمجة الروبوتات، بفوز فريق المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمحمدية في فئة “HARD”، متبوعا بفريق ENSA ببرشيد، فيما احتل فريق المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة المرتبة الثالثة.

وإلى جانب المسابقة المذكورة، تضمنت فعاليات electrodays تقديم ندوات علمية وأكاديمية حول صناعة السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي وأهمية الهندسة الكهربائية في المناطق الصناعية، إلى جانب تنظيم حصة تدريبية وورشات متنوعة ذات الصلة بموضوع النشاط.

وكان للمشاركين في النشاط موعد للاطلاع على نموذج لسيارة كهربائية، من أجل التعرف عن قرب على هذا النوع من التكنولوجيا التي تعتمد على شحن الكهربائي للسيارة واستعمالها دون الحاجة إلى الوقود بمختلف أنواعه، مستغلين الفرصة لمناقشة وتدارس الفوائد والإكراهات والتحديات التي تواجه العاملين في صناعة وتسويق السيارات الكهربائية.

عبد الله أيلان، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة، قال إن ENSA “تتوخى من تنظيم النسخة الرابعة من electrodays استقطاب وإشراك أكبر عدد من الخبراء والفاعلين في ميدان صناعة السيارات الكهربائية، من أجل مد جسور التواصل بينه وبين الطلبة المهندسين”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تنظيم هذا الحدث البارز يأتي، على غرار النسخة الماضية، في إطار الانفتاح التي تنهجه المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية لتقريب وتوضيح المشاريع التي يضعها الطلبة المهندسون رهن إشارة مختلف الفعاليات في الميادين ذات الصلة”.