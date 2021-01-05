تنامي حوادث السير في المدن يستدعي مطلب إحياء "غرامة الراجلين"

بعد انقضاء ثلاث سنوات على إقرار “غرامة الراجلين” التي قدرت بـ25 درهما، يبدو أنها لم تعد تطبق بالطريقة الزجرية الصارمة التي كانت حينئذ، بفعل استمرار المواطنين في عبور الطرقات بدل الممرات المخصصة للراجلين.
وأثارت الغرامة المالية سالفة الذكر جدلا كبيرا عام 2017، بعدما شرعت السلطات المغربية المختصة في تطبيق المخالفات ذات الصلة بممر الراجلين، ارتباطا ببنود القانون المخصص لتنظيم السياقة وحركة السير والجولان على الطرق.
وتكشف المعاينات الميدانية لواقع الجولان في الحواضر الكبرى التساهل الذي تبديه المصالح المعنية إزاء عدم احترام الممرات المخصصة بالراجلين أثناء عبورهم الطريق، وهي السلوكات التي تتسبب بحوادث مميتة في أحايين كثيرة.
مثلما كان ذلك في وقت سابق، لم يعد أعوان الشرطة يعمدون إلى تحرير محاضر الغرامات في حق المارة، على الرغم تفعيل أداء الغرامة المالية منذ أواخر سنة 2017، علما أن شرائح مجتمعية كثيرة لا تعبر الطريق من ممر المشاة المخصص لهذا الصدد.
ويأتي مطلب إنفاذ قانون تغريم الراجلين في ظل “فوضى الطرقات” السائدة بالمدن الكبرى، لا سيما بمدينة الدار البيضاء التي تشهد تناميا كبيرا لحوادث السير المترتبة عن عدم احترام ممرات الراجلين؛ وهو ما دفع البعض إلى المطالبة بإحياء هذه الغرامة المالية من جديد.
وبمجرد دخول الغرامة المالية حيز التطبيق آنذاك، تولد نقاش افتراضي واسع النطاق بخصوص “ضعف” رسم الممرات الخاصة بالراجلين في أغلب الشوارع الكبرى بالمدن المغربية، بالإضافة إلى احتلال المقاهي والمطاعم والمحال التجارية للأرصفة؛ ما يضطر الراجلين إلى عبور الطرق بشكل عشوائي.
ولا يُطرح إشكال ممرات الراجلين بكثرة مثلما كانت عليه في السابق، جراء إقدام المجالس الجماعية على تحديث البنية التحتية بمختلف الحواضر الكبرى خلال السنوات الأخيرة، خاصة في الشوارع والأحياء الجديدة التي باتت تتضمن مسارات المشاة، إلى جانب الحملات المتواصلة التي تقوم بها الشرطة الإدارية لتحرير الملك العام.
جدير بالذكر أن مدونة السير الصادرة سنة 2010 تنص على تأدية غرامة مالية تتراوح بين 20 و25 درهما ضد كل راجل مخالف، استعمل الطريق العمومية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر، سواء على نفسه أو على الغير، أو لم يتقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون.
وقد صادقت المؤسسة التشريعية على التعديلات الجديدة بشأن العقوبات المقررة على مخالفات الراجلين عام 2016، بعدما وحدت الغرامة في مبلغ 25 درهما؛ الأمر الذي أثار استحسان التنظيمات المدنية والهيئات الحقوقية، بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها الخطوة العملياتية في تحسيس الناس بخطورة عبور الطرقات بشكل عشوائي.
حتى يكونو والله حتى ندوزو منهم
عندما امر من معبر الراجلين وحدي قرب البرلمان، أشعر كاني شخص غريب الأطوار ههه.
يجب تطبيقها في الماكن التي فيها ممرات الراجلين و( فروج ) زد على دالك على شرطي المرور تنظيم حركة السير بدل من الاختباء وراء الشجر
ولماذا لا تكون غرامة اصحاب الدراجات النارية والتريبورتورات صارمة لانهم يتسببون في فوضى عارمة ولا احترام لقوانين السير ولا يعيرون اهتماما للضوء الاحمر وعلامة قف ويتسببون حوادث كثيرة وبالاخص في مدينة مراكش يعني فوضى بكل قياس ولا رقيب ولا من يحاسب
إحتلال المقاهي و المطاعم للأرصفة يشكل أكبر خرق لمنظومة الجولان بالمدن ..فكيف يعقل ترك مسافة 20 سنتمتر فقط لمرور الراجلين وعربات الأطفال الصغار المدفوعة les poussettes .
ومما يزيد في الطين بلة أصحاب الدراجات الهوائية والنارية الذين يركنونها أمام المقاهي..
فوضى عارمة..
أولا تحرير الملك العام من المستغلين كالمقاهي والعربات والتجار لكي يستطيع الراجلين التنقل في سلام.
فعلا يجب احياء هذه الغرامة ولكن بجب ايضا وضع حد للسيبة في احتلال الارصفة من طرف المقاهي والورشات الَمختلفة ( النجارة الحدادة غسل السيارات الخ..). كما يجب التعامل بحزم مع التربرتورات وسيارات نقل العمال خصوصا في طنجة.
نعم لعودة الغرامة لكل مخالف لممر الراجلين لانه إدا لم تصلح الامور توعويا يجب ان تصلح زجريا
أصبح من الواجب إقرار غرامة مالية على الرجلين في كلتا الحالتين سواء كان العبور عند الإشارة الحمراء او العبور من غير الممرات المخصصة، وكذلك بالنسبة للسائقين عند الوقوف بممر الراجلين، أو عدم إعطاء الا سبقية للراجلين عند تغيير الاتجاه حيت يصادف ممرات تسمع اشاراتها للراجلين بالمرور،
اما عن مبلغ الغرامة فهو مناسب، للبعض وقليل بالنسبة للاخرين.
واين هي ممرات الراجلين….واين هي الارصفة التي سيستعملها الراجلون والمحتلة كلها من طرف الباعة المتجولين او كراسي المقاهي والمطاعم….كفاكم استغفالا للمواطن ….!!!….الدولة مطالبة بتمتيع المواطن بحقوقه سواء في الشارع او غيره ….انذاك يجب محاسبته….ولكل حادث حديث….؟؟؟؟؟
اغلب ساءقي السيارات بالدار البيضاء لايحترمون ممرات الراجلين وعلامات قف فما بالك بالراجلين. فالسياقة اولا سلوك واخلاق وتربية. المطلوب الزجر ثم الزجر.
بعض المغاربة بدون تعميم يريدون جميع الحقوق و يرفضون القوانين
ضعوا ممرات للراجلين أولا في طرقات أجمل بلد في العالم
لم يذكر المقال من نادى بعودة الغرامة وعلى العموم هم الحكومة الان هو مصدر النقود لارجاع الديون ولا يهمها سلامة المواطن لو كانت تحرص على سلامته لما كانت المستشفيات على هذا الحال ولما كانت القرى بالجبال تحت رحمة البرد والصقيع ورداءة الطريق
يجب احياء غرامة عدم احترام ممر الراجلين زعما على اساس ان المغاربة كيحتارمو ممر الراجلين والله ما يوقف ليك وخا تكون في الوسط ديال الممر سيرو شوفو الشماليين سبقونا ف هاد شي
يجب مراجعة الغرامات الأخرى الثقيلة من 300درهم إلى 700 درهم وأكثر إضافة إلى اسعار المحروقات التي ترهق السائق الغرامات لم ولن تحد ابدا من حوادث السير أثبتت التجارب أن هذه الغرامات الغير المدروسة لم تأتي بأي شيء جديد في أعداد ضحايا الحوادث كيف نفرض غرامة 25درهما على عاطل تلميذ وووووووو يمكن الحد من الحوادث المرورية بتكثيف التوعية التحسيس في المدارس و الجمعيات ووووو يمكن أن نخفف الضرر
أنا مع إقرار غرامة الراجلين بشرط إقرار غرامة لسيارات المجنونة التي تريد النيل من المواطنين أثناء عبورهم من ممر الراجلين خاصة سيارات الأجرة لا تفرق بين ممر الراجلين و الطريق السيار
الراجلون لايخضعون لقانون السير حسب فهم اغلبية الناس ان لم اقل نسبة 99.99 في المائةا ذ يعتقد البعض ان قانون السير يخص السائقين فقط وبالتالي من حق الراجلين العبور او قطع الطريق متى شاءوا سواء اكان الضوء احمرا او اخضرا او سودا ان اقتضى الحال مادام انه اذا قدر الله واصيب اثناء عبوره الطريق فالسائق هو المسؤول دائما لانه هو الذي يملك السيارة بل ان بعض الراجلين يتعمدون العبور قرب السيارة استفزازا للسائق
بمعنى ( الى قستني تمشي لحبس ) وبالتالي يجب النظر بجدية في المسالة.
وأين هي ممرات الراجلين. لقد صارت تحت عجلات السائقين. والبعض منا يتذكر إشهارا كان يقدمه احد مشاهير الثمتيل الفرنسيين من أصل مغربي عن ممرات الراجلين حين يجدون تلك الخطوط البيضاء المخصصة لهم مركونة فوقها سيارات يمر هو والأطفال الذين معه من فوق تلك السيارات. وهذا ما يجب أن يفعله كل الراجلين مع المخالفين
كاتشوف البشر باغي يقطع الطريق والضوء اخضر ، كيقولك الراجلين عندهم الاسبقية يقطعو وخصك توقف ليهم !!!! اما اصحاب الدراجات الهوائية والنارية متعرف منين يخرجو ليك والا طيحتي شي واحد منهم انت اللي غالط ، ما كيحترموش قوانين السير وكيحساب ليهم معمول غير للسبارات والشاحنات !!!
وكاينين شي وحدين غاديين على رجليهم في الطريق ديال السيارة ، حتى هما حاسبين نفسهم من العباربات !!!
أنا سائق سيارة أكبر خطر نواجهه هو من الراجلين و اصحابا الدراجات الهوائية و النارية .. قبل اسبوع خرج لي صاحب دراجة من الجهة الاخرى و لتجنبه بسرعة خرجت عن مساري الحمد لله أن المسار بجانبي كان فارغا و بالأمس في ملتقى الطرق اقسم بالله صاحب دراجة نارية دخل في مساري و هو يحمل الهاتف بيده و حتى لم يعتذر منذاك قررت ان اضع كاميرا في سيارتي فلا يعقل أن تحدث لشخص متهور حادثة و يتحمل فيها السائق الوزر هذا ظلم بواح ..يجب جعل الكاميرا الزامية في السيارات و تحميل كل طرف مسؤوليته في الحوادث … ظلم ظلم أن أتجب في الطريق متهورا لا مسؤول و اصيب شخصا بريئا او أن يحدث لي حادثة و الشخص المسؤول يخرج منها بدون اي لوم … الراجلون و اصحاب الدراجات يعتقدون أنهم دائما محميون و انهم عندما تحدث الحادثة فالمخطئ دائما هو السائق .. بعض الراجلين يقطعون الشارع بشكل عرْضي دون اي انتباه طبعا لا نتكلم اصلا عن قطع الطريق من المكان المحدد فهذا لا يفعله اي راجل.. الل
دائما ما ينتابني شعور بالغضب و أنا أستعمل الطريق عندما ألاحظ أن عون المراقبة الطرقية لا يحرك ساكنا إزاء تصرفات الراجلين التي تسبب في أغلب الأحيان عرقلة في حركة السير و حوادث ، و كذلك يتغاضون و بدون حرج عن تصرفات أصحاب الدراجات الناريه. و لكن تجده يهرول و بسرعة فائقة للتدخل و تحرير المخالفات كلما تعلق الأمر بأصحاب السيارات . أرجوكم فسروا لنا هذا ! أليس هناك قانون يطبق على الجميع ؟
عوض تغريم الراجلين. علم السائقين كيف يحترموا اصلا ممر الراجلين. الضو الاحمر . قف …… راح اصبح المواطن يخاف من قطع الشانطي .خلاصة راه كثر الحديد والبشر هذا مايجب ضراسته. السرعة طريق السيار داخل المدن اغلبية السائقين ليسوا في مستوى السياقة .
ومدا عن عدم احترام ممر الراجلين ؟؟؟؟في حياتي لم اسمع عن مخالفة لسيارة لم تحترم ممر الراجلين بالمغرب لمدا
بعض الناس الله يهديهم وصافي كيضور ويقطع الشانطي وواحد النوع اخر كيقطع الشانطي وكايضور وجهو لجهة الاخرى زعما مشافكش زيد عليهم الباعة المتجولين فبعض المناطق لسدو الطريق.
اودي المواطن ينقصه الكثير من الخصال دائما ما يبحث عن الاعذار للتنصل من المسؤولية حتى لو توفر ممر الراجلين فهو يعبر في الضوء الاخضر صراحة نستحق ان نلقب بدول العالم الثالث لانعدام الاخلاق
لابد من إقرار هذه العقوبات على الراحلين. ولابد من توفير ممر خاص بهم. ولابد من تحرير الملك العمومي. ولابد من رصيف للراجلين. هكذا النظام وهكذا تفرض الدول المتقدمة الغرامات. (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وفي لي الارضية ثم طبق العقوبات
السلام عليكم اولا خصنا اكونو عندنا ممرات الراجلين وحتى أصحاب السيارات خصهم احترمو الممرات