تنزانيا تعلن وفاة الرئيس ماغوفولي عن 61 عاما

أعلنت سامية حسن، نائبة الرئيس جون ماغوفولي، رئيس تنزانيا، وفاته اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 61 عاما، متأثرا بمرض في القلب.

وكانت الحالة الصحية للرئيس التنزاني تدهورت قبل أسبوعين، ليتم نقله إلى مستشفى مزينا بدار السلام، حيث قضى نحبه.

وأعلن حداد لمدة 14 يوما مع تنكيس الأعلام في تنزانيا، في حين ستتولى السلطة، وفقا للدستور، نائبة الرئيس لما تبقى من ولايته البالغة 5 سنوات، التي بدأها العام الماضي بعد أن فاز بفترة رئاسية ثانية.