تنسيقية "أبناء بلاد الكيف" ترفض النبتة الهجينة في زراعة القنب الهندي

دون أن يأتي كما أرادوا، انتهى النصف الأول من نقاش قانون “الكيف” بمصادقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب على مضامينه، مع تعديلات طفيفة، لم يرَ فيها سكان المناطق التاريخية (كتامة – شفشاون) استجابة للمطالب التي رفعوها إلى الفرق البرلمانية.
وصوتت اللجنة سالفة الذكر على التعديلات التي جاءت بها الحكومة فقط، فيما جرى رفض التعديلات المقدمة من لدن الفرق البرلمانية؛ وهو ما جعل السكان يبحثون مجددا عن أفق للتعديل من بوابة مجلس المستشارين، ببرمجة لقاءات مع الفرق بالغرفة البرلمانية الثانية.
وباستثناء احتفاظ أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية بموقف التصويت ضد قانون تقنين الاستعمالات الطبية والصناعية لنبتة “الكيف”، مر المشروع دون سجالات حادة تذكر، على الرغم من أن تعديلات الأعضاء المنتمين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية جاءت مناصرة لطرح التنسيقيات.
وطالب شريف أدرداك، عضو تنسيقية أبناء بلاد “الكيف”، بأن يكون مقر الوكالة في مناطق الزراعة عوض المركز، وفق تعبيره، مسجلا أن التعاونيات يجب أن يكون لها دور أساسي في عملية التقنين، وأن تبنى العملية ككل على أساس مبادئ الاقتصاد التضامني.
وانتقد أدرداك، في تصريح لجريدة هسبريس، اعتماد مشروع القانون على مقاربة اقتصاد السوق، وتجاوز مشكل سوسيواقتصادي عمر لأزيد من ستين سنة، متأسفا في السياق ذاته لعدم تضمين الاستعمالات التقليدية لنبتة “الكيف” البلدية ضمن مشروع القانون؛ لأن هذه النبتة جزء من الموروث الثقافي والطبيعي للمنطقة. وبسبب هذا المشروع سيتم القضاء عليها وتعويضها بنبتة قنبية جديدة هجينة، يردف أدرداك متابعا: “القانون لا يحترم التوازن بين الحقوق والواجبات، فهو مفصل لمصلحة الشركات الرأسمالية”.
وأشار الفاعل المدني إلى أن العقوبات الحالية التي تهدد الفلاح لا تختلف عن نظيرتها الموجودة في ظهير 1974، مطالبا بإنصاف المناطق التقليدية ذات الخصوصية الجغرافية الصعبة والسوسيو اقتصادية الهشة، هذه الأخيرة هي التي تستحق أن تستفيد من هذا المشروع.
يقول ان الحشيش البلدية من الموروث نعم لكنها موروث مستورد قديم و كل المنتجات من كركيتا خردالا لامبيدوسا و غيرها اصناف معدلة عن النبتة البلدية الاصلية و ما هي باصلية وثيقة الاستقلال
بنكيران على صواب عندما حذر من تقنين العشبة وايضا حزب العدالة والتنمية في امتناعه عن التصويت لصالح المشروع، حيت اشترط مناقشته على أوسع نطاق ولايجب فرضه بهاته الطريقة….
زراعة وتسويق الكيف حرام شرعا.
اطلعوغ على اقوال اهل العلم
سواءا قبلتم أو رفضتم الدولة لا تنتظر رأيكم ولا أخد الإذن منكم القرار إتخد و سينفد و لا أحد يفرض. أيه على الدولة إنتهى الكلام
الكتاميين أو اصحاب الكيف كما يسمون أنفسهم لا يريدون أن يزاحمهم أحد في زراعة الكيف .ناسيين بأن هناك مناطق بجانبهم كانت تزرع الكيف لعقود من الزمن لها نفس الجغرافية ونفس التداريس و كذلك الهشاشة ومنها على سبيل الحسر إقليم تاونات و كذلك إقليم وزان المنفصل حديثا عن إقليم شفشاون بموجب إحداث عمالة وزان بالضبط سنة 2009 م . حديث : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
لا حول و لا قوة الا بالله . اصبح للحرام تنسيقية . تنسيقية ابناء بلاد الكيف. و لما لا تنسيقية ابناء بلاد الزني، و تنسيقية ابناء بلاد الحرقة و تنسيقية ابناء بلاد السرقة و غيرها من الرذايل التي انتشرت في المغرب.
واش دابا عاوتا ني غادي نبقاو نقلبو على الكيف البلدي و الكيف الرومي ….واباراكا …المهم العشبة دارت بلاصتها كسلعة مشروعة في الترسانة القانونية المغربية.
هاد التقنيين لايعني الشعب المغربي في. شى اولا 98 % رافضة له وماتبقى هم لوبيات وصهاينة لهم اهداف أخرى غير مصلحة المغاربة تانيا التطبيع كدلك الشعب المغربي غير معني به تالتا عشرين سنة من من المشاريع والسياسات الفاشلة التى اغرقة الشعب في الفقر والجهل النصب والضلم الفوضى ووووو الشعب ليس مسؤل عنها فل تتحملو كامل المسؤولية السياسية والقانونية تم الاقتصادية لهدر ضرائب الشعب ومقدرات البلاد