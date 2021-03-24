تنسيقية للأساتذة الباحثين تعود إلى الاحتجاج

دعت “تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين” إلى وقفة احتجاجية يوم اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي المقرر يوم 28 مارس الجاري، مشيرة إلى أن الاحتجاج سيتم أمام مكان انعقاد الاجتماع.

وأوضحت التنسيقية ذاتها، في بيان لها، أن مكتبها الوطني يجدد تمسكه بالزيادة الوازنة والفورية في أجور كل فئات الأساتذة الباحثين ورفضه التام لمضمون مشروع النظام الأساسي وإجهازه على المكتسبات، وبالمقابل، يطالب بنظام أساسي عادل ومحفز يحقق زيادة وازنة في أجور الأساتذة الباحثين ويحفزهم على القيام بالأدوار الإيجابية داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار البيان إلى أن التنسيقية قررت، على غرار ملف إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل كجزء غير كاف من مطلب التنسيقية، وموازاة مع الأشكال النضالية المشروعة، اعتماد خطة الترافع على مشروع النظام الأساسي لدى الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية ولدى رئاسة الحكومة ووزارتي التعليم العالي والمالية.

وحذر المكتب الوطني لـ”تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين” “المكتبين الوطنيين للنقابتين الوطنية والمغربية للتعليم العالي من أي موافقة على مشروع النظام الأساسي”، وتحمله المسؤولية التاريخية حول الموضوع؛ وبالمقابل يدعو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى “التصدي بحزم لهذا المشروع المشؤوم، بمناسبة اجتماعها المقبل التقريري والمصيري للأساتذة الباحثين”.

ودعا البيان الأساتذة الباحثين إلى مقاطعة “نظام الباشلور” وعدم الانخراط في بلورة مسالكه حتى تتم تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأستاذ الباحث، خصوصا مع المهام الجديدة دون تعويض التي جاء بها هذا الإصلاح البيداغوجي، كما دعا إلى الاستمرار في حمل الشارات خلال القيام بالمهام البيداغوجية والعلمية.

وقرر المكتب الوطني للتنسيقية عن تنظيم وقفة احتجاجية جامعية يوم الخميس 25 مارس الجاري، بداية من الساعة الحادية عشرة إلى غاية الساعة الثانية عشرة، وإطلاق عريضة إلكترونية بين الأساتذة الباحثين للمطالبة بالزيادة الوازنة والعاجلة في أجورهم، ورفض مشروع النظام الأساسي لكونه “أشر على تراجعات خطيرة، وجاء فئويا، ولا يخدم غالبية الأساتذة الباحثين، ويسعى إلى تمرير إطار التعاقد كآلية للتوظيف بالجامعة المغربية وكذا نظام الباشلور”.

وعن “المحطات النضالية”، أشار البيان إلى تنظيم إضرابات يومي 24 و25 مارس الجاري، ويومي 6 و7 أبريل المقبل، ويومي 6 و7 ماي المقبل؛ فيما يمكن للمكتب الوطني تمديد هذه الإضرابات عند الاقتضاء، واتخاذ خطوات نضالية تصعيدية كلما دعت الضرورة، كما يمكن للمنسقين المحليين بعد التشاور مع المكتب الوطني للتنسيقية أن يكتفوا بتنظيم وقفات احتجاجية في مؤسسات التعليم العالي التي تتزامن فيها الإضرابات مع الامتحانات.

وأعلنت “تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين” مقاطعة امتحانات الدورة الربيعية العادية والاستدراكية (مسالك الإجازة والماستر الأساسية والمهنية، ومناقشة بحوث الإجازة والماستر والدكتوراه) ومقاطعة لجان التوظيف، وتجميد العضوية في الهياكل الجامعية، إذا لم تستجب الوزارة للمطلب العادل والمشروع المتمثل في الزيادة الفورية الوازنة في أجور الأساتذة الباحثين ونظام أساسي عادل ومحفز.