تنسيق أمني بأكادير يفكك شبكة لترويج المخدرات‎

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، صباح الجمعة، من توقيف خمسة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم مباشرة بعد وصولهما إلى باحة الاستراحة بالطريق السيار بمنطقة سيدي بوعثمان، وهما في حالة تلبس بتسليم شحنة من المخدرات لمستعملي سيارة كان على متنها ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية التي تمت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يضيف البلاغ، مكنت من حجز 8 رزم من مخدر الشيرا يناهز وزنها 189 كيلوغراما، فضلا عن ضبط ثلاث سيارات يشتبه في استخدامها في عملية نقل وتهريب المخدرات المحجوزة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، المتراوحة أعمارهم ما بين 29 و34 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.