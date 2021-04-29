تنسيق أمني يضبط أكياس البلاستيك بمراكش

حجزت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت بعمالة مراكش، الخميس، 50 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية.

وتمكن تنسيق أمني بين عناصر الدرك الملكي ومصالح الأمن بمراكش من توقيف المتورطين في هذه العملية، وتحرير محاضر قانونية في حقهم وإحالتهم على النيابة العامة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذا التدخل الذي تم بسوق من الأسواق المحيطة بساحة جامع الفنا، التابع ترابيا لمصالح الأمن، جاء إثر ضبط سائق دراجة نارية بجماعة تسلطانت متلبسا بنقل كمية كبيرة من هذه الأكياس.

ومكن البحث الأولي مع صاحب الدراجة النارية من تحديد وجهة الأكياس البلاستيكية، لتنتقل عناصر الدرك، بتنسيق مع مصالح الأمن بمدينة مراكش، إلى سوق باب فتوح بساحة جامع الفنا لتوقيف صاحب المحل الذي كانت الأكياس البلاستيكية موجهة إليه.

وينص قانون منع الأكياس البلاستيكية على معاقبة كل شخص صنع هذه الأكياس بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم، ومعاقبة كل شخص يحوزها بغرض بيعها أو عرضها للبيع، وكل شخص يوزعها بعوض أو بدون عوض، بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم.