تنسيق النيابة العامة والأمن الوطني

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‫تعليقات الزوار

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  • روداني
    الجمعة 11 يونيو 2021 - 18:10

    بادرة طيبة في انتظار البحث في شكايات المواطنين ضد تعسف بعض رؤساء الجماعات التي تترامى على اراضي الغير ودلك بإنشاء عقود مزورة بجهة سوس ماسة وخصوصا تارودانت ولكم كل التوفيق والسداد في ما يرضي الله العلي القدير

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