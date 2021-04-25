"تنسيقية أساتذة" تنتقد تصريحات وزير التربية

كشفت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن برنامج احتجاج جديد استدعته، بحسبها، التصريحات الأخيرة لوزير “التربية الوطنية” في قبة البرلمان، بعد تأكيده حسم الملف بشكل نهائي في لقاء 21 يناير 2020؛ ومن ثم لا يمكن الزج به من جديد في جولات الحوار.
لذلك، ترى التنسيقية سالفة الذكر، في بيان توصلت به هسبريس، أن تلك التصريحات “تدخل في إطار مسلسل المناورات المكشوفة التي تهدف إلى إهدار المزيد من الوقت”، مطالبة في الوقت نفسه بإصدار المرسوم المتفق بشأنه في لقاء 21 يناير 2020، رافضة “المحاولات الرامية إلى إرجاع الملف إلى نقطة الصفر”.
وفي هذا السياق، تعتزم التنسيقية خوض إضراب وطني يومي 28 و28 أبريل الجاري، ولأسبوع قابل للتمديد ابتداءً من 17 ماي المقبل مع اعتصام متمركز في الرباط، إلى جانب مقاطعة الامتحانات الإشهادية المقبلة بجميع الأسلاك التعليمية، سواء فيما يخص اقتراح مواضيع الامتحانات والحراسة والتصحيح. كما ستمتنع عن مسك نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة “مسار”، والاكتفاء بتقديمها ورقيا.
وقال المصدر عينه إن التصعيد يأتي في سياق “استمرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية في تعاطيها غير المسؤول مع ملف الأساتذة حاملي الشهادات، وتجاهلها للنداءات المتكررة للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، قصد التعجيل بتسوية هذا الملف الذي عمّر طويلا ورفع الحيف عن هذه الفئة ومساواتهم بزملائهم الذين استفادوا من هذا الحق المكتسب قبل 2015”.
واستغربت التنسيقية كذلك “الممارسات الماضوية التي ترمي أساسا إلى إهدار المزيد من الوقت والذهاب إلى محطة الانتخابات دون أي نتائج تذكر”، منددة بـ”عدم إبداء الوزارة الوصية لإرادة حقيقية ترفع الحيف والظلم عن حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية، وتصحح الوضع المختل داخل القطاع بترقية وتغيير إطار المعنيين والمعنيات أسوة بالأفواج السابقة”.
وانتقدت التنسيقية “التماطل في إصدار المرسوم المتفق بشأنه في ملف حاملي الشهادات”، مستنكرة “كل محاولات إرجاعه إلى نقطة الصفر عبر إدراجه من جديد في الحوار القطاعي”، لتردف بأنها سوف “تستمر في تنزيل أشكالها الاحتجاجية التصعيدية تنفيذا لبرنامجها النضالي إلى حين تسوية هذا الملف الذي عمَّر طويلا تسوية شاملة وعادلة”.
وزير فاشل ومدرسة عمومية غارقة في المصائب…
الكل اصبح يتخذ من المدرسة العمومية رهينة لتحقيق مصالح غير قانونية، بدء من حملة الشواهد و الادارة التربوية بالإسناد و موظفي الأكاديميات… الكل يرفع شعار الدفاع عن المدرسة العمومية و كأن مصلحته هي مصلحة أبناء الشعب من الطبقات الفقيرة و المتوسطة، علما أن سياسة البلوكاج المعتمدة من طرف هذه الفئات تعبر عن توجه مكشوف لتدمير ما تبقى من مكاسب هشة للمدرسة العمومية.
في الوقت الذي تفرض فيه الظرفية على نساء و رجال التعليم المزيد من التضحيات و ابتكار صيغ نضالية ذكية للحفاظ على مصالح ابناء الشعب.
نعم اصبحنا أمام سلالات متحورة من نساء و رجال التعليم تتفشى بسرعة و تشكل خطرا على مصالح الشعب و استقرار الوضع.
لست ضد الدفاع عن الحقوق القانونية و المشروعة و لكنني ضد الصيغ الاحتجاجية الغبية القائمة على منطق البلوكاج. البلوكاج اسلوب لا وطني.
المشكل يكمن في نوعية التخصصات التي درسها أساتذة التربية الوطنية.فمع التوجه نحو تعليم مهني ستصبح كليات الآداب والقانون والاقتصادوحتى العلوم غير محتاجة لجحافل من الموظفين لا يفعلون شيئا.النقطة الثانية والمشتركة بين جميع حملة الدكتوراة أن الشهادة لا تمنح حق التدريس في مؤسسات هدفها البحث العلمي وبالتالي لا يمكن لشخص لا مساهمات علمية محترمة له في حقل تخصصه أن يكون باحثين للمستقبل
والله فرعتو لينا الراس لي ما عجبو حال يشوف غير هذ الشي ولاد الشعب لي انتم منهم يضيعون وذنوبهم ف رقبتكم
لفظة الأساتذة التي أصبحت تطلق جوازا على أيتام التعليم و السياسة أصبحت رديفا لكل ناعق في الشوارع و مؤلف شعارات. لا يعجبهم شيء و ينتقدون كل شيء. كثرت لاءاتهم و ساءت أخلاقهم يعيشون أنانية مفرطة. فلولا نعمة التعلم الذاتي الذي أتاحته وسائل الاتصال الحديثة لما تعلم منهم التلميذ حرفا. واصلوا الفوضى و الاحتجاج لتزيد الهوة بينكم و بين الشعب اتساعا. يومها سيهجر التلاميذ المدارس تباعا و تصبح مدارس أشباح. و يومها ستعلمون أنكم موظفون عند الشعب و بالشعب القادر على إسقاطكم و أنتم في طريق السقوط.
و نحن آباء و اولياء التلاميذ ننتقذ هؤلاء الأساتذة لخرقهم بنوذ التعاقد و تضييع أبنائنا في حقهم من الدراسة و الامتحانات على الأبواب
موظفوا الوزارة يهددون رءيسهم بالإضراب و الامتناع عن العمل لذلك انتظروا الاقتطاع من الأجرة ة و لا داعي للتباكي
لا أعرف ما يمنع الحكومة من الاستجابة لمطالب السادة الأساتذة وتغلب لغة العقل والمنطق لا شي في هذا البلد أصبح يشعرك بالفرح والتطلع لمستقبل مريح
منطق هذه التنسقية المرتزقة واتباعها غريب، (صافي ها اما حصلت على ماستر يلاه زيدوني الفلوس) هذا هو منطقهم، منفصل تماما عن ممارستهم المهنية في الفصل وعن ادائهم!!! اذا كنت تريد الترقي غير مجال عملك ايها الفاشل لتكون استاذا جمعيا مثلا…
الشغيلة التعليمية ومع أنها تعد بحق واحدا من أكبر المستنزفين لخزينة الدولة من رواتب شهرية ومنح وتعويضات إلا أنها لا تكتفي بذلك وتعلن في أكثر من مناسبة عن نهمها الدائم وعدم رضاها المرضي عن وضعها.تقحم قضايا اجتماعية في صراعها مع الوزارة.طبعا اللعب بورقة الإمتحانات الإشهادية في هذه الظرفية من الموسم الدراسي والتهديد بالمقاطعة أمور دائما ما تكون معهودة ومنتظرة.وهذا طبعا سلوك خسيس مرفوض وجبان.يجب على جلالة الملك التدخل في هذا الأمر وإعطاء تعليمات صارمة للوزير الوصي فنحن وأبناءنا صرنا ألعوبة وأضحوكة تحت رحمتهن.