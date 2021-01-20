تنصيب "بايدن" رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

أصبح جو بايدن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة بعدما أقسم اليمين، اليوم الأربعاء، في واشنطن.

وأشاد بايدن، في خطاب التنصيب، بيوم “الأمل” و”انتصار الديموقراطية”.

وتوعد الرئيس الأمريكي الجديد بهزم “العرقية البيضاء” و”الإرهاب الداخلي”، على حد تعبيره.

وقال بايدن إن استعادة دور أمريكا في العالم يشكل أولوية بالنسبة لإدارته الجديدة.

كما نُصّبت الديموقراطية كامالا هاريس نائبةً لرئيس الولايات المتحدة لتكون بذلك أول امرأة وسوداء من أصول هندية، تحتل هذا المنصب.

وأدت السناتور السابقة والمدعية العامة السابقة البالغة 56 عاماً، وهي ابنة لمهاجرين، اليمين الدستورية أمام قاضية المحكمة العليا سونيا سوتومايور،

وكانت يدها على إنجيل حمله زوجها داغ امهولف.