تنظيم الهجرة غير المشروعة يورط شابا بالداخلة

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الداخلة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأوضحت مصادر هسبريس أنه تم ضبط المشتبه به في إطار مواصلة الأبحاث والتحريات التي تباشرها الشرطة القضائية بمدينة الداخلة في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، والتي قدم بموجبها أمام النيابة العامة خمسة أشخاص، من بينهم مواطن من جنسية سينغالية، وذلك بتاريخ 24 مارس و5 أبريل الجاري.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش التي أجريت بمنطقة صحراوية تبعد بحوالي 56 كلم شرق مدينة الداخلة أسفرت عن حجز قاربين تقليديين معدين لتنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة؛ مع ضبط شخصين بالمكان مكلفين بحراسة هذه المعدات اللوجيستية التي تستعمل في التهجير السري.

يشار إلى أنه تم وضع المشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما تم إخضاع الحارسين لبحث قضائي، وذلك لكشف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.