تنظيم حملة طبية لإزالة "الجلالة" في إقليم أزيلال

نظم المستشفى الإقليمي بأزيلال حملة طبية لجراحة المياه البيضاء (الجلالة) تحت إشراف أطباء أخصائيين في جراحة طب العيون، التخدير والإنعاش، وأطر تمريضية بالمستشفى.

وأستفاد من هذه الحملة الطبية، التي أجريت في احترام تام للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد والطوارئ الصحية، 18 شخصا، ينحدرون من جماعات تابعة لإقليم أزيلال، من ضمنها زاوية أحنصال، آيت بوكماز وآيت عباس.

وتندرج هذه الحملة، وفق ما أوردته المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بأزيلال، في إطار سلسلة الحملات الطبية المختصة التي ينظمها المستشفى الإقليمي بأزيلال من أجل تقليص مواعيد الانتظار.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الحملات المستهدفة ستستمر إلى غاية أواخر شهر أبريل 2021، وستهم مختلف المجالات الصحية بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لمندوبية وزارة الصحة.