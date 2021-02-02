تنظيم عملية للهجرة السرية يجر شابا إلى العدالة

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير على النيابة العامة المختصة شخصا يبلغ من العمر 25 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأورد مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بالحي المحمدي بمدينة أكادير، على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في تنظيم عملية للهجرة غير الشرعية في إطار شبكة إجرامية تم تفكيكها في غضون شهر يناير المنصرم.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية كشفت كون المشتبه فيه قد أقدم على تنظيم عملية للهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية صوب جزر الكناري، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف درهم للشخص الواحد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وذلك قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة.